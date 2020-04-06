Happy Nation MT5

HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares del AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados que se adaptan al mercado.
Ofreceuna reducción ultrabaja (1-5%), ciclos comerciales rápidos (≈90% cerrado en 24 horas) y un estricto control de la exposición a través de horas máximas de retención específicas para cada par.
Backtested de 2022 conel 99,9% de calidad de modelado de garrapatas y diseñado específicamente para lasúltimas condiciones del mercado, no anticuado comportamiento pre-2020.
El depósito mínimo es desólo $ 100, trabaja en todos los tamaños de lote, y las actualizaciones se proporcionan con regularidad para garantizar la estabilidad a largo plazo.

-Depósito M ínimo: $100 ( ¡Yo personalmente uso un mínimo de $500 porque comercio con todos los pares!)
- Timeframe: M30
- Pares Soportados: AUDJPY , AUDCAD, AUDNZD, AUDCHF, AUDUSD
- Tipo de Estrategia: 1 estrategia comercial + Smart Controlled Grid con Max Holding Time
- Tamaño de Lote: Funciona en todos los lotes (0.01+)
- Apalancamiento: 1:30 mínimo

💠 Ciclo: 90% de las operaciones se cierran en <24h
🏆 ¡FIRME A LA PROPIEDAD!

Totalmente compatible con cuentas ECN/RAW spread.
Lo he usado y probado en brokers : IC Markets ECN, Vantage RAW, Exness Pro, FTMO Trial..


El EA recibirá futuras actualizaciones para adaptarse a cualquier nuevo cambio estructural en el ecosistema del mercado del dólar australiano.

El EA HappyNation prioriza la preservación del capital a través de múltiples capas de protección. Aunque el EA incluye unafunción opcional de escalado de posiciones para mejorar la recuperación, es totalmente controlable y se puede desactivar. Todos los parámetros de riesgo son transparentes y ajustables, mi conjunto favorito de entradas se incluyen en EA (SETFILES), pero usted puede decidir su exposición máxima, los niveles de recuperación, y los límites de drawdown.Nada está oculto, nada corre salvaje. ¡MAX Holding está HABILITADO!

RESUMEN DE LA ESTRATEGIA

  • Análisis de señales multi-marco de tiempo optimizado para gráficos M30
  • Detectaextensiones de precios de alto impulso seguidas de una potencial reversión a la media.
  • Confirma las entradas medianteun análisis propio de la estructura de las velas y la detección de anomalías en el impulso.
  • El filtrado inteligente evita las condiciones de mercado de baja calidad
  • Sistema de recuperación adaptativa integrado para la gestión de las caídas.

    • FILTROS CLAVE Y PROTECCIÓN DE LA EJECUCIÓN

    Detección de señales

    • Sensibilidad a las señales: Umbral de activación ajustable para condiciones de volatilidad

    • Confirmación de entrada: Doble lógica de confirmación ( ConfirmLevel_A , ConfirmLevel_B )

    • Alineación de tendencias: Filtro de tendencia personalizable ( TrendPeriod )

    Momento y volatilidad

    • Picos de impulso: Detector de picos propietario ( MomentumFactor , MomentumLookback )

    • Control de Rango Diario: Filtro de rango Mín/Máx ( RangePeriod , RangeMin , RangeMax )

    • Filtro de zona de precios: Lógica de proximidad de zonas clave ( ZoneLookback , ZoneProximity )

    Riesgo y Protección

    • Protección Spread: Filtra condiciones de alto spread ( MaxSpreadPips )

    • Límite de tiempo de mantenimiento: Gestión automática de posiciones para swaps ( MaxHoldingHours )

    • Límite de DD diario: Protección de pérdidas basada en dólares ( MaxAllowedDDDollars )

    • Bloqueo de noticias: Protección opcional contra noticias de alto impacto ( NewsBlockBefore/AfterHours )

    Gestión de beneficios

    • TP de operación individual: Toma de beneficios individual ( SingleTP_Pips )

    • TP de cesta: TP combinado de varias operaciones ( BasketTP_Pips )

    • Modo Any-Profit: Cierre instantáneo opcional al primer beneficio

    Recuperación adaptativa

    • Promedio inteligente: Espaciado inteligente de recuperación ( BaseRecoveryStep )

    • Pasos Adaptativos: Escalado progresivo de la distancia ( RecoveryAdaptFactor )

    • Retraso de recuperación: Espacio de tiempo entre entradas de recuperación

    • Escalado de lote: Crecimiento de posición opcional ( ScalingFactor )

    Tamaño del lote

    • Lote Fijo: Manual ( BaseLotSize )

    • Lote automático: Tamaño dinámico basado en el equilibrio ( BalancePerLot )


    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    INSTALACIÓN Y SOPORTE

    1. Copie `HAPPY NATION EA.ex5` en: MQL5/Expertos/

    2. Reinicie MetaTrader 5.

    3. Abra el gráfico del par AUD (recomendado M30) y adjunte el EA.

    4. Ajuste los parámetros de riesgo y los filtros para que se ajusten a su broker y perfil de riesgo.


    ✔ Soporte completo para la instalación y primera configuración.

    Ayuda con la elección del broker, la selección de símbolos y la configuración del riesgo

    ✔ Mejoras continuas centradas en la estabilidad y el control del drawdown


    ⚠️ REQUISITOS DE PRUEBA (MT5)
    Para garantizar un backtesting preciso, utilice datos de tick de alta calidad (calidad de modelado mínima del 90%).
    No se recomiendan los ticks simulados por defecto en MT5, ya que suelen generar condiciones de spread/volatilidad poco realistas.
    Los datos de tick de alta calidad garantizan resultados coherentes con el rendimiento previsto del EA.
