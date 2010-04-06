ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Chrono Mech Oracle AI (MT5)

[Untertitel: Energy Cycle AI | Stochastic Timing | Chrono Shield Safety]

Einführung Chrono Mech Oracle AI ist ein futuristisches Handelssystem, das die klassische technische Analyse mit der Logik der künstlichen Intelligenz verbindet, um Marktzyklen vorherzusagen. Es agiert wie ein mechanisches Orakel, das den "Energiezyklus" des Marktes mit Hilfe der Standardabweichung erkennt, die Trendstärke mit dem ADX misst und mit Hilfe der Stochastik Trades mit messerscharfem Timing ausführt. So kann es zwischen falschem Rauschen und echten strukturellen Verschiebungen unterscheiden.

Version 1.00: AI Core & Chrono Shield In dieser Version ist das Sicherheitsprotokoll "Chrono Shield" integriert. Sie verfügt über einen fortschrittlichen "Deca-Buffer" Trailing Stop, der einen dynamischen Sicherheitsabstand (10x Margin) auf der Grundlage von Broker-Limits berechnet. Darüber hinaus überwacht der KI-Kern kontinuierlich den Zustand der Ausführung und leitet automatisch einen "System Lockdown" ein, wenn eine Instabilität des Brokers festgestellt wird, um eine fehlerfreie Performance zu gewährleisten.

Handelsstrategie (The Oracle AI Logic) Das System arbeitet mit einem 4-stufigen prädiktiven KI-Modell:

Energie-Zyklus (KI-Volatilitätssensor): Verwendet die Standardabweichung, um zu erkennen, wann die kinetische Energie des Marktes steigt ( StdDev[0] > StdDev[1] ). Das Oracle handelt nur, wenn der Markt "wach" ist. Trendstärke-Filter: Verwendet den ADX, um sicherzustellen, dass die Bewegung genügend Kraft hat (> 20). Oracle Timing (Stochastik): Findet den genauen Einstiegszeitpunkt. Kaufimpuls: Stochastik kreuzt von überverkauft (< 30) nach oben.

Verkaufsimpuls: Die Stochastik kreuzt von überkauft (> 70) nach UNTEN. Strukturelle Ausrichtung: Bestätigt die Handelsrichtung in Bezug auf die 50-Perioden-Strukturachse (MA).

Hauptmerkmale

KI-gesteuerte Ausführung: Das System handelt nicht einfach nur, sondern wertet vor jeder Entscheidung den "Energiestatus" des Marktes aus.

Chrono Shield Sicherheit: Eine festungsähnliche Ausstiegslogik, die einen massiven Sicherheitspuffer aufrechterhält. Sie schützt Ihre erfolgreichen Trades vor Stop-Hunting und Spread-Spitzen.

Intelligente Abkühlung: Wenn der Broker eine Order ablehnt, aktiviert die KI einen "Chrono Cooldown", um Ihr Konto vor Server-Sperren zu schützen.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine berechnete Einzelposition mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M15, H1 (empfohlen für Zykluspräzision).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== ORACLE BRAIN (AI) === InpStdDevPeriod : Energie-Zyklus-Empfindlichkeit. InpAdxPeriod : Trendstärke-Filter. InpStochK/D/Slow : Oracle Timing-Einstellungen.

=== CHRONO SHIELD (SCHUTZ) === InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Voreinstellung 2,5x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 5,0x ATR). InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für den Shield.

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: M15). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.