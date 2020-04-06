Aurus Pivot XAU
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 2.26
- Activaciones: 5
AURUS PIVOT XAU PRO es un asesor de operaciones profesional para XAUUSD, basado en el trabajo con zonas clave del mercado y el comportamiento confirmado de los precios.
El robot analiza la estructura del mercado, evalúa la fuerza de los niveles y abre operaciones sólo cuando coinciden varios factores.
El asesor no se esfuerza por estar constantemente en el mercado y evita operar en condiciones desfavorables, centrándose en entradas precisas y control de riesgos.
Características principales
-
Operar en zonas clave de soporte y resistencia
-
Filtrado de señales basado en la acción del precio
-
Sistema de evaluación de entradas multifactor
-
Prohibición de operar en contra de la dirección dominante
-
Gestión adaptativa del riesgo
-
Control diario de pérdidas
-
Trabajo sin métodos agresivos de aumento de volumen
-
Visualización de las áreas de trabajo y las direcciones de negociación
Ventajas clave
-
Número mínimo de operaciones: sólo en condiciones confirmadas
-
Lógica clara para la toma de decisiones sin conjeturas
-
Adecuado para el volátil mercado del oro
-
Instalación sencilla y ajustes claros
-
Funcionamiento estable en modo automático
Condiciones recomendadas
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Instrumento: XAUUSD XAUUSD
-
Tipo de cuenta: Cobertura/Neto
-
Depósito mínimo: a partir de 500
-
VPS: recomendado
Importante
Este asesor no garantiza beneficios y está destinado a operadores que comprenden los riesgos de operar en los mercados financieros. Se recomienda probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo.