AURUS PIVOT XAU PRO es un asesor de operaciones profesional para XAUUSD, basado en el trabajo con zonas clave del mercado y el comportamiento confirmado de los precios.

El robot analiza la estructura del mercado, evalúa la fuerza de los niveles y abre operaciones sólo cuando coinciden varios factores.

El asesor no se esfuerza por estar constantemente en el mercado y evita operar en condiciones desfavorables, centrándose en entradas precisas y control de riesgos.

Características principales

Operar en zonas clave de soporte y resistencia

Filtrado de señales basado en la acción del precio

Sistema de evaluación de entradas multifactor

Prohibición de operar en contra de la dirección dominante

Gestión adaptativa del riesgo

Control diario de pérdidas

Trabajo sin métodos agresivos de aumento de volumen

Visualización de las áreas de trabajo y las direcciones de negociación

Ventajas clave

Número mínimo de operaciones: sólo en condiciones confirmadas

Lógica clara para la toma de decisiones sin conjeturas

Adecuado para el volátil mercado del oro

Instalación sencilla y ajustes claros

Funcionamiento estable en modo automático

Condiciones recomendadas

Plataforma: MetaTrader 5

Instrumento: XAUUSD XAUUSD

Tipo de cuenta: Cobertura/Neto

Depósito mínimo: a partir de 500

VPS: recomendado

Importante

Este asesor no garantiza beneficios y está destinado a operadores que comprenden los riesgos de operar en los mercados financieros. Se recomienda probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo.