ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: NeuroForge Dominion AI (MT5)

[Subtítulo: Pulse Sovereign Logic | Kinetic SAR | Sanctum Shield]

Introducción NeuroForge Dominion AI es un sistema de tendencia de alta frecuencia diseñado para dominar las fluctuaciones del mercado. Funciona con una sofisticada lógica de "Pulso Soberano", combinando los límites de volatilidad de la Desviación Estándar (El Dominio), los disparadores sinápticos de DeMarker y MFI, y la dirección cinética del SAR Parabólico. Esto crea un sistema que sólo ataca cuando la estructura de precios, el impulso y el flujo de volumen están en perfecta alineación.

Actualización de la versión 2.00: El Market Sanctum Esta importante actualización introduce el Protocolo de Seguridad "Market Sanctum". Cuenta con un avanzado mecanismo de "Enfriamiento Global" que pausa automáticamente las modificaciones de los trailing stops si el servidor del broker muestra signos de rechazo o inestabilidad. Combinado con un relleno de seguridad extremo (250+ puntos), garantiza que su cuenta siga cumpliendo las normas y sin errores incluso en las condiciones más volátiles.

Estrategia de Trading (La Lógica de NeuroForge) El sistema opera en una Matriz de Decisión de 3 Sinapsis:

Límite de Dominio (Volatilidad): Utiliza bandas de desviación estándar alrededor de un MA central para definir el rango de precios "Normal". Las operaciones sólo se toman cuando el precio empuja a los bordes exteriores de este dominio (Mean Reversion/Breakout híbrido). Pulso Sináptico (Momentum): Un mecanismo de doble filtro que utiliza DeMarker y MFI (Money Flow Index). Pulso de compra: DeMarker < 0,45 O MFI < 30 (Presión de sobreventa).

Pulso deventa: DeMarker > 0,55 O MFI > 70 (Presión de sobrecompra). Dirección Cinética (Tendencia): Utiliza el SAR Parabólico para asegurar que la energía cinética inmediata está en la dirección de la operación.

Características principales

Escudo Sanctum Trailing: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva. Calcula un "Sanctum" dinámico basado en StopLevel, FreezeLevel y Spread, asegurando que sus operaciones ganadoras nunca se vean sofocadas por las limitaciones del broker.

Enfriamiento Global: Detecta automáticamente errores de ejecución e inicia un "Apagón del Sistema", protegiendo sus registros y su cuenta de bucles de error de alta frecuencia.

Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición singular calculada.

Recomendaciones

Plazos: M15, H1 (Recomendado para la estabilidad del pulso).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de Cuenta: ECN o Estándar.

Depósito Mínimo: $100.

Parámetros de entrada

=== PULSO CEREBRO SOBERANO === InpStdDevPeriod / Mult : La configuración de la volatilidad Dominion. InpDeMarkerPeriod : Sensibilidad de la sinapsis. InpSarStep : Velocidad de dirección cinética.

=== ESCUDO DEL DOMINIO (PROTECCIÓN) === InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.2x ATR). InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 4.5x ATR). InpSafetyPadding : Puntos de amortiguación extra para el Sanctum Shield.

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: M15). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.