Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA), lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente.

A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova DCA Trader emplea reglas estrictas para la gestión de escalado y salida, asegurando que cada posición adicional se alinee con la dirección de la tendencia general y la estructura del mercado.

Perfecto para los operadores que buscan un enfoque disciplinado y sistemático para promediar sin riesgo excesivo.

Por qué los operadores eligen Nova DCA Trader

Escalado controlado de posiciones:

Añade a las operaciones ganadoras de forma medida y basada en reglas para optimizar el precio medio de entrada.

Entradas alineadas con la tendencia:

Sólo escala cuando las entradas adicionales confirman la dirección predominante del mercado.

Parámetros de riesgo claros:

Incluye stop losses y take profits definidos, evitando tácticas de recuperación agresivas.

Uso eficiente de los recursos:

Diseñado para un funcionamiento fluido en varios instrumentos y plazos.

Transparente y comprobable:

Sin algoritmos ocultos: lógica directa fácil de entender y en la que se puede confiar.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Nova DCA Trader ofrece una forma inteligente y consciente del riesgo de utilizar el promedio dólar-coste para la gestión de operaciones.

Pruebe la demo y obtenga un descuento mientras esté disponible.



