ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: NeuroForge Dominion AI (MT5)

[Untertitel: Pulse Sovereign Logic | Kinetic SAR | Sanctum Shield]

Einführung NeuroForge Dominion AI ist ein hochfrequentes Trendsystem, das entwickelt wurde, um Marktschwankungen zu dominieren. Es arbeitet mit einer ausgeklügelten "Pulse Sovereign"-Logik, die die Volatilitätsgrenzen von Standard Deviation (The Dominion), die synaptischen Trigger von DeMarker und MFI und die kinetische Richtung von Parabolic SAR kombiniert. So entsteht ein System, das nur dann zuschlägt, wenn Preisstruktur, Momentum und Volumenfluss perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Version 2.00 Update: Das Marktheiligtum Mit diesem großen Update wird das Sicherheitsprotokoll "Marktheiligtum" eingeführt. Es verfügt über einen fortschrittlichen "Global Cooldown"-Mechanismus, der automatisch Trailing-Stop-Änderungen unterbricht, wenn der Broker-Server Anzeichen von Ablehnung oder Instabilität zeigt. In Kombination mit einer extremen Sicherheitspolsterung (250+ Punkte) wird sichergestellt, dass Ihr Konto auch unter den volatilsten Bedingungen konform und fehlerfrei bleibt.

Handelsstrategie (Die NeuroForge-Logik) Das System arbeitet mit einer 3-Synapsen-Entscheidungsmatrix:

Dominion Boundary (Volatilität): Verwendet Standardabweichungsbänder um einen zentralen MA, um den "normalen" Preisbereich zu definieren. Trades werden nur dann getätigt, wenn der Preis an die äußeren Ränder dieser Dominion drängt (Mean Reversion/Breakout Hybrid). Synaptischer Impuls (Momentum): Ein Doppelfilter-Mechanismus unter Verwendung von DeMarker und MFI (Money Flow Index). Kaufimpuls: DeMarker < 0,45 ODER MFI < 30 (überverkaufter Druck).

Verkaufsimpuls: DeMarker > 0,55 ODER MFI > 70 (überkaufter Druck). Kinetische Richtung (Trend): Verwendet den parabolischen SAR, um sicherzustellen, dass die unmittelbare kinetische Energie in die Richtung des Handels geht.

Hauptmerkmale

Sanctum Shield Trailing: Eine Elite-Ausstiegslogik, die einen massiven Sicherheitsabstand aufrechterhält. Sie berechnet ein dynamisches "Sanctum" auf der Grundlage von StopLevel, FreezeLevel und Spread und stellt sicher, dass Ihre gewinnbringenden Trades niemals durch Broker-Limitierungen erstickt werden.

Globale Abklingzeit: Erkennt automatisch Ausführungsfehler und leitet einen "System Blackout" ein, der Ihre Protokolle und Ihr Konto vor hochfrequenten Fehlerschleifen schützt.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine berechnete Einzelposition.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M15, H1 (empfohlen für Impulsstabilität).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== PULSE SOVEREIGN BRAIN === InpStdDevPeriod / Mult : Die Dominion-Volatilitätseinstellungen. InpDeMarkerPeriod : Synapsen-Empfindlichkeit. InpSarStep : Geschwindigkeit der kinetischen Richtung.

=== HERRSCHAFTSSCHILD (SCHUTZ) === InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Standard 2,2x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 4,5x ATR). InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für das Sanctum Shield.

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: M15). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.