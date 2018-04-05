Iron Goldenmind Constructor AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del Producto: Iron Goldenmind Constructor AI (MT5)

[Subtítulo: Estructura ZigZag | MACD Momentum | Protección Escudo de Hierro]

Introducción Iron Goldenmind Constructor AI es un sistema estructural de seguimiento de tendencias diseñado para construir operaciones rentables sobre la base de la geometría del mercado. Combina la precisión de las Oscilaciones ZigZag para identificar "Zonas Doradas" clave (áreas de Retroceso Fibonacci derivadas implícitamente de las oscilaciones) con la confirmación del momento del MACD. Esto le garantiza que sólo entrará en operaciones cuando la estructura de precios y el impulso estén perfectamente alineados.

Estrategia de negociación (La Lógica de la Mente Dorada ) El sistema opera con una sofisticada lógica de "Estructura y Flujo":

  1. Estructura (Oscilaciones ZigZag): El EA escanea la acción histórica del precio utilizando el indicador ZigZag para encontrar el Swing High y el Swing Low más recientes.

  2. La Zona Dorada: Calcula los niveles clave de retroceso (50% - 61,8% implícito) dentro de la oscilación actual.

    • Configuración de compra: El precio retrocede hasta la mitad inferior de la oscilación alcista.

    • Configuración de venta: El precio retrocede hasta la mitad superior de la oscilación bajista.

  3. Momentum Trigger (MACD): Sólo se ejecuta una operación si el MACD confirma la inversión (cruce de la línea de señal) exactamente dentro de la zona dorada.

Características principales

  • Protección Escudo de Hierro: Un mecanismo dinámico de Trailing Stop que calcula una distancia segura basada en la volatilidad (ATR). Protege los beneficios respetando los límites del broker (StopLevel/FreezeLevel).

  • Lógica de entrada inteligente: Evita perseguir rupturas. Espera pacientemente a que el precio venga hacia usted (Pullback Trading), maximizando la relación Riesgo-Recompensa.

  • Gestión Institucional del Riesgo: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

  • Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición independiente con un Stop Loss fijo.

Recomendaciones

  • Plazos: H1, H4 (Mejor para Estructura Swing).

  • Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD) y Oro (XAUUSD).

  • Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

  • Depósito Mínimo: $100.

Parámetros de entrada

  • === MENTE DE ORO (LÓGICA) ===

    • InpZigZagDepth : Sensibilidad de la detección del swing.

    • InpMacdFast/Slow : Ajustes de impulso.

  • === ESCUDO DE HIERRO (PROTECCIÓN) ===

    • InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.5x ATR).

    • InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 5.5x ATR).

    • InpTrailingMult : Rigidez del Trailing Stop.

  • === GESTIÓN DEL RIESGO ===

    • InpUseMoneyMgmt : Habilitar auto-lote.

    • InpRiskPercent : Riesgo por operación (por ejemplo, 1,5%).

Guía de instalación

  1. Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.

  2. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar.

  3. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1).

  4. Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo.

  5. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.


Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
