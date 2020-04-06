Golden Scalper EA
- Asesores Expertos
- Vladimir Shumikhin
- Versión: 5.1
- Actualizado: 19 enero 2025
- Activaciones: 10
Golden Scalper EA - Asesor Experto Automático para Scalping con Análisis de Patrones de Velas en MetaTrader 5
DESCRIPCIÓN
Golden Scalper EA es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5, especializado en trading de alta frecuencia y scalping con máxima eficiencia y riesgo mínimo. El EA utiliza algoritmos avanzados de análisis de patrones de velas y filtrado de señales mediante medias móviles (MA - Moving Average) para identificar con precisión los puntos de entrada. Golden Scalper EA combina análisis potente con configuraciones flexibles, convirtiéndose en una herramienta indispensable para traders de cualquier nivel.
El sistema reconoce automáticamente 11 patrones de velas populares y confirma las señales mediante un filtro de media móvil, asegurando alta precisión en las entradas y minimizando señales falsas. Su completo sistema de gestión de riesgos incluye control de drawdown máximo, límites de operaciones, trailing stop y función de break-even para proteger el capital.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
-
Análisis de 11 patrones de velas populares: El EA reconoce y analiza los siguientes patrones:
Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Inverted Hammer, Doji, Morning Star, Evening Star, Piercing Line, Dark Cloud Cover.
-
Selección flexible de patrones: Cada patrón puede activarse o desactivarse de manera independiente para adaptar el EA a su estrategia de trading y preferencias.
-
Filtro de media móvil para confirmación de señales: El filtro MA verifica que la señal de compra ocurra solo cuando el precio está por encima de la MA y la de venta solo cuando el precio está por debajo.
-
Configuración flexible del filtro MA: Selección de período, método de cálculo (SMA, EMA, SMMA, LWMA, etc.) y tipo de precio (Close, Open, High, Low, HL2, OC2) para optimización precisa por instrumento.
-
Gestión de riesgos confiable: Configuración de tamaño de lote fijo, porcentaje de balance o equivalente monetario, límite de operaciones simultáneas, control de drawdown máximo con opción de cierre automático de todas las posiciones.
-
Verificación de margen y ajuste automático del lote: El EA comprueba la suficiencia de margen antes de abrir una operación y reduce automáticamente el tamaño del lote si es necesario.
-
Herramientas de protección y maximización de ganancias: Trailing Stop, Break Even, niveles precisos de Stop Loss y Take Profit en puntos.
-
Filtros de tiempo y distancia entre operaciones: Evita la apertura de operaciones demasiado frecuentes mediante MinDistanceBetweenOrders y MinTimeBetweenTrades.
-
Límites diarios y control de actividad: MaxFilteredOrders y MaxTradesAllowed limitan el número de operaciones para gestionar el riesgo total y prevenir overtrading.
-
Versatilidad y adaptabilidad: Funciona con cualquier activo: pares de divisas, oro, plata, petróleo, metales, índices y contratos CFD.
-
Optimización para distintos marcos de tiempo: Recomendado para M5 y superiores, adecuado para scalping, swing trading y trading a largo plazo.
-
Interfaz de configuración intuitiva: Estructura clara de parámetros, comentarios detallados, separación lógica en grupos, apto para principiantes y traders avanzados.
ANÁLISIS DE PATRONES DE VELAS
-
Bullish Engulfing: Patrón de reversión alcista, la vela alcista envuelve completamente a la bajista anterior, indicando cambio de tendencia.
-
Bearish Engulfing: Patrón de reversión bajista, la vela bajista envuelve completamente a la alcista anterior.
-
Hammer: Patrón de reversión alcista con cuerpo pequeño y sombra inferior larga, aparece generalmente al final de una tendencia bajista.
-
Hanging Man: Patrón de reversión bajista, similar al Hammer, pero en la parte superior de la tendencia.
-
Shooting Star: Patrón bajista, vela con cuerpo pequeño y sombra superior larga, indica debilitamiento de compradores.
-
Inverted Hammer: Patrón alcista, opuesto al Hammer, con sombra superior larga y cuerpo pequeño.
-
Doji: Patrón neutral, indica indecisión, los precios de apertura y cierre son casi iguales.
-
Morning Star: Patrón de reversión alcista de tres velas, indica fin de tendencia bajista y comienzo de tendencia alcista.
-
Evening Star: Patrón de reversión bajista de tres velas, indica fin de tendencia alcista y comienzo de tendencia bajista.
-
Piercing Line: Patrón alcista de dos velas, la segunda cierra por encima de la mitad de la vela bajista anterior.
-
Dark Cloud Cover: Patrón bajista de dos velas, la segunda cierra por debajo de la mitad de la vela alcista anterior.
PARÁMETROS Y CONFIGURACIONES
-
Configuración general: TimeFrame, MagicNumber, OrderComment, MainLogicPauseSec.
-
Gestión de riesgos y seguridad: MaxDrawdownPercent, CloseAllOnDrawdown.
-
Filtros para nuevas órdenes: MinDistanceBetweenOrders, MinTimeBetweenOrders, MaxFilteredOrders.
-
Gestión de capital: LotMethod, RiskPercentPerTrade, FixedLotSize, MaxTradesAllowed.
-
Stop Loss y Take Profit: StopLossPoints, TakeProfitPoints.
-
Trailing Stop y Break Even: EnableTrailingStop, TrailingStartPoints, TrailingStopPoints, TrailingStepPoints, EnableBreakEven, BreakEvenStartPoints, BreakEvenOffsetPoints.
-
Filtro MA: EnableMAFilter, MAPeriod, MAMethod, MAPrice.
-
Selección de patrones de velas: BullishEngulfing, BearishEngulfing, Hammer, HangingMan, ShootingStar, InvertedHammer, Doji, MorningStar, EveningStar, PiercingLine, DarkCloudCover.
-
Visualización: ShowDealHistory, BuyColorDraw, SellColorDraw, FontSize.
LÓGICA DE OPERACIÓN
-
Analiza patrones de velas en cada nueva vela.
-
Confirma señales mediante el filtro MA.
-
Aplica filtros de distancia y tiempo antes de abrir operaciones.
-
Calcula tamaño de lote según método seleccionado.
-
Verifica margen y ajusta lote automáticamente.
-
Establece niveles de protección Stop Loss y Take Profit.
-
Gestiona operaciones abiertas con Trailing Stop y Break Even.
-
Controla drawdown y aplica gestión de riesgos.
RECOMENDACIONES DE USO
-
Probar en cuenta demo durante 2-4 semanas.
-
Optimizar parámetros por instrumento: SL, TP, filtros MA, patrones, filtros de distancia y tiempo.
-
Controlar riesgo: 1-2% por operación, drawdown máximo 20-30%, límite de operaciones simultáneas 5-10.
-
Comenzar con patrones más fiables (Engulfing, Morning/Evening Star) y luego añadir otros.
-
Ajustar filtro MA: periodo óptimo 20-100, SMA para tendencia, EMA para respuesta rápida, precio Close para estabilidad.
-
Activar mecanismos de protección: Trailing Stop (50-100 pts) y Break Even.
-
Considerar características del broker: spread, StopLevel, velocidad de ejecución.
-
Desactivar patrones poco eficaces según instrumento y timeframe.
-
Monitorear y analizar resultados regularmente.
CONFIGURACIONES RECOMENDADAS
-
Conservador: TimeFrame M15/H1, StopLoss 400 pts, TakeProfit 800 pts, Drawdown 20%, Trailing Stop activo desde 200 pts, MA Filter SMA 50, MaxTrades 5, MinDistance 150 pts, MinTime 30 min, Riesgo 1% por operación.
-
Agresivo: TimeFrame M5, StopLoss 150 pts, TakeProfit 300 pts, Drawdown 40%, Trailing Stop desactivado, MA Filter desactivado, MaxTrades 15, MinDistance 50 pts, MinTime 5 min, Riesgo 3% por operación.
COMPATIBILIDAD DE CUENTAS Y BROKERS
-
Compatible con todas las cuentas MT5: ECN, STP, MM, PAMM, demo.
-
Funciona en cuentas netting y hedging.
-
Compatible con cualquier broker MT5.
INSTRUMENTOS RECOMENDADOS
-
Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD.
-
Metales preciosos: XAU/USD, XAG/USD.
-
Criptomonedas: BTC/USD, ETH/USD.
-
Energéticos: WTI, Brent.
VENTAJAS SOBRE OTROS EA
-
Análisis de 11 patrones de velas con alta precisión.
-
Confirmación adicional mediante MA para reducir señales falsas.
-
Sin Martingale, gestión de riesgos conservadora.
-
Configuración flexible por patrón.
-
Control completo de más de 25 parámetros.
-
Visualización automática de operaciones en gráfico.
-
Gestión integral de riesgos.
-
Versátil y adaptable a cualquier mercado y timeframe.
-
Protección contra overtrading.
-
Interfaz intuitiva para todos los niveles.
CONCLUSIÓN
Golden Scalper EA es una herramienta profesional para trading automatizado basada en análisis de patrones de velas. Combina la fiabilidad histórica de las formaciones de velas con métodos modernos de filtrado de señales y gestión de riesgos.
Optimizado para scalping y swing trading, asegura alta precisión en entradas y riesgo mínimo. Su gestión de capital, mecanismos de protección y control total de parámetros lo hacen ideal para traders de cualquier nivel.
Funciona con cualquier instrumento y timeframe, proporcionando análisis objetivo de patrones y gestión completa de riesgos. Confíe su trading al Golden Scalper EA, un asistente profesional que le ayudará a alcanzar sus objetivos financieros con seguridad y eficiencia.
IMPORTANTE: Siempre pruebe el EA en cuenta demo y tester estratégico antes de usarlo en real. El trading automatizado conlleva riesgos de pérdida de capital.