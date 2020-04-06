New Rate MT5

New Rate EA: automatización precisa de rupturas

New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada.

Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones.

Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opciones de configuración versátiles adecuadas para cualquier símbolo MT5, aunque destaca especialmente en XAUUSD y otros activos de alta volatilidad.

Características principales

1. Una operación al día: disciplina centrada

New Rate EA identifica los niveles de ruptura del día y ejecuta una sola operación. Esta lógica de «una y lista» reduce el ruido, preserva el capital y aporta consistencia a su rendimiento diario.

2. Detección inteligente del rango

El EA define automáticamente el rango inicial del mercado utilizando las primeras N velas de la sesión y el marco temporal seleccionados, y luego coloca órdenes pendientes exactamente en los niveles de ruptura (máximo/mínimo).

Una vez que se activa una operación, la orden opuesta se cancela instantáneamente, lo que garantiza un control total y evita entradas duplicadas.

3. Protección de capital integrada

Todas las operaciones se abren con un Stop Loss y un Take Profit predefinidos, que no son redes de seguridad, sino partes integrales de la lógica del sistema, lo que garantiza una exposición mesurada y resultados repetibles.

4. Compatibilidad con múltiples mercados

Aunque está optimizado para el XAUUSD en marcos temporales intradía, New Rate se puede aplicar a las principales divisas, índices, metales o pares de criptomonedas. Su lógica es transparente e independiente del bróker.

Recomendaciones de uso

  • Marcos temporales ideales: M5 a M30 para configuraciones ORB intradía.
  • Sesiones de mercado: utilice horarios de sesión que se ajusten a los picos de volatilidad (por ejemplo, la apertura de Londres o Nueva York).
  • Configuración del riesgo: se recomienda una exposición conservadora, normalmente del 1-2 % por operación.
  • Días de negociación: puede activar o desactivar fácilmente los días laborables para adaptarse a su horario o evitar los periodos de baja liquidez.
  • Pruebe primero: realice siempre pruebas prospectivas en demo o con lotes pequeños para ajustar los parámetros antes de ampliar la escala.

¿Por qué elegir New Rate EA?

  • Precisión en la ruptura: las órdenes se activan exactamente en el nivel de ruptura bloqueado, sin retrasos ni velas perdidas.
  • Transparente y lógico: sin martingala, sin filtros ocultos. Cada operación es clara y auditable.
  • Eficiencia en el tiempo: con solo una operación al día, puede centrarse en el análisis en lugar de en la supervisión constante.
  • Confianza a través del control: siempre sabe dónde comienza y termina su riesgo, ya que cada operación se planifica antes de que se produzca.

New Rate convierte la ruptura diaria en una rutina estructurada y medible.


