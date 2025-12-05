Gold Zone EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que analiza la estructura del mercado mediante zonas de oferta y demanda (Supply & Demand) y ejecuta operaciones basadas en reacciones de precio definidas.

El EA integra detección de zonas, análisis de impulso, filtro EMA, múltiples niveles de Take Profit, Break Even, Trailing Stop y un panel de trading manual incorporado directamente en el gráfico.

El EA funciona en una amplia variedad de instrumentos, incluidos:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD

así como otros pares de divisas, índices y CFDs.

No requiere DLLs ni bibliotecas externas.

Lógica de Operación

Identificación de Zonas de Oferta y Demanda

El EA detecta áreas estructurales mediante:

Velas base (Base High / Base Low)

Filtros de patrones de velas

Fuerza de tendencia basada en EMA (opcional)

Verificación de tamaño y solapamiento de zonas

Eliminación automática de zonas inválidas

Las zonas permanecen activas hasta que el precio las atraviesa repetidamente o se alcanza un contador de invalidación.

Activación de la Zona

Una zona se activa (“armed”) cuando el precio:

cierra por encima del límite inferior de una zona de oferta

cierra por debajo del límite superior de una zona de demanda

Solo las zonas activas pueden generar señales.

Entrada mediante vela de impulso

Se ejecuta una operación cuando:

se forma una vela de impulso hacia la zona

el cuerpo de la vela cumple un tamaño mínimo

la distancia a la zona está dentro del límite permitido

No se abre operación si el spread es alto, ya existe una posición en la misma dirección, no se cumple el filtro EMA o la cuenta no dispone de suficiente margen.

Gestión de Operaciones

Múltiples Take Profit: tres posiciones con TP1, TP2 y TP3

Stop Loss dinámico: basado en las últimas n velas, con margen adicional y límites mínimo/máximo opcionales

Break Even automático: mueve el SL al punto de entrada tras un beneficio definido

Trailing Stop: basado en puntos o en velas

Lógica de señal contraria: puede cerrar posiciones abiertas y abrir una nueva operación en la dirección opuesta

Marcadores gráficos: cada operación se muestra visualmente en el gráfico

Panel de Trading Integrado

Panel móvil con las siguientes funciones:

Activar/desactivar Auto Trading

Botones BUY / SELL

Ajuste de lotaje

Activación de Break Even

Botón Close All

Beneficio de operaciones abiertas, recientes y de los últimos X días

Indicador de spread

Contador de operaciones, tasa de acierto y factor de beneficio

Permite operar de forma automática, manual o combinada.

Mercados Compatibles

Adecuado para instrumentos con estructura de precio estable:

Oro (XAUUSD)

Pares de divisas

Criptomonedas (por ejemplo, BTCUSD)

Índices (GER40, SPX500, US30)

Materias primas (WTI, Brent)

Timeframes recomendados: M15, H1 y H4.

Notas