Gold Zone EA
- Asesores Expertos
- Simon Reger
- Versión: 1.4
- Actualizado: 11 diciembre 2025
Gold Zone EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que analiza la estructura del mercado mediante zonas de oferta y demanda (Supply & Demand) y ejecuta operaciones basadas en reacciones de precio definidas.
El EA integra detección de zonas, análisis de impulso, filtro EMA, múltiples niveles de Take Profit, Break Even, Trailing Stop y un panel de trading manual incorporado directamente en el gráfico.
El EA funciona en una amplia variedad de instrumentos, incluidos:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD
así como otros pares de divisas, índices y CFDs.
No requiere DLLs ni bibliotecas externas.
Lógica de Operación
Identificación de Zonas de Oferta y Demanda
El EA detecta áreas estructurales mediante:
-
Velas base (Base High / Base Low)
-
Filtros de patrones de velas
-
Fuerza de tendencia basada en EMA (opcional)
-
Verificación de tamaño y solapamiento de zonas
-
Eliminación automática de zonas inválidas
Las zonas permanecen activas hasta que el precio las atraviesa repetidamente o se alcanza un contador de invalidación.
Activación de la Zona
Una zona se activa (“armed”) cuando el precio:
-
cierra por encima del límite inferior de una zona de oferta
-
cierra por debajo del límite superior de una zona de demanda
Solo las zonas activas pueden generar señales.
Entrada mediante vela de impulso
Se ejecuta una operación cuando:
-
se forma una vela de impulso hacia la zona
-
el cuerpo de la vela cumple un tamaño mínimo
-
la distancia a la zona está dentro del límite permitido
No se abre operación si el spread es alto, ya existe una posición en la misma dirección, no se cumple el filtro EMA o la cuenta no dispone de suficiente margen.
Gestión de Operaciones
-
Múltiples Take Profit: tres posiciones con TP1, TP2 y TP3
-
Stop Loss dinámico: basado en las últimas n velas, con margen adicional y límites mínimo/máximo opcionales
-
Break Even automático: mueve el SL al punto de entrada tras un beneficio definido
-
Trailing Stop: basado en puntos o en velas
-
Lógica de señal contraria: puede cerrar posiciones abiertas y abrir una nueva operación en la dirección opuesta
-
Marcadores gráficos: cada operación se muestra visualmente en el gráfico
Panel de Trading Integrado
Panel móvil con las siguientes funciones:
-
Activar/desactivar Auto Trading
-
Botones BUY / SELL
-
Ajuste de lotaje
-
Activación de Break Even
-
Botón Close All
-
Beneficio de operaciones abiertas, recientes y de los últimos X días
-
Indicador de spread
-
Contador de operaciones, tasa de acierto y factor de beneficio
Permite operar de forma automática, manual o combinada.
Mercados Compatibles
Adecuado para instrumentos con estructura de precio estable:
-
Oro (XAUUSD)
-
Pares de divisas
-
Criptomonedas (por ejemplo, BTCUSD)
-
Índices (GER40, SPX500, US30)
-
Materias primas (WTI, Brent)
Timeframes recomendados: M15, H1 y H4.
Notas
-
El EA no guarda resultados históricos ni realiza optimización automática.
-
La estrategia se basa únicamente en la estructura del precio, la fuerza de la tendencia y el comportamiento actual del mercado.
-
El panel manual puede usarse en cualquier momento, independientemente del modo automático.
Até agora operando sem perdas... estou gostando! teste em conta demo com lot minino. sem perdas ate agora! 7 dias....