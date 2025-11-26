Nano Machine

5
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT

Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50
(El precio con descuento se reflejará durante la promoción.)

Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado.

Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar:

  • 1 x activación de Syna
  • 1 x activación de AiQ
  • 1 x activación de Mean Machine GPT

Cómo participar:
1) Después de su compra, envíeme un mensaje privado para recibir los manuales de Nano Machine GPT y los archivos de configuración recomendados.
2) Luego publique un comentario en esta página de producto confirmando su compra para estar oficialmente inscrito en el sorteo del Viernes Negro.

Se seleccionarán tres ganadores separados al azar de las compras elegibles del Viernes Negro que hayan enviado mensaje y comentado.

Después de la promoción del Viernes Negro, Nano Machine GPT volverá a su precio regular de 997 dólares estadounidenses.

Nano Machine GPT - ADN de IA insignia en un sistema compacto y completamente capaz

Nano Machine GPT está construido por el mismo desarrollador detrás de Mean Machine GPT, AiQ y Syna, sistemas que ayudaron a establecer el estándar para el uso genuino de IA en el trading de forex. Está diseñado como un sistema de trading principal completamente capaz por derecho propio, no una versión simplificada o restringida de mis otros productos. Nano Machine GPT se enfoca en una ventaja diferente: trading de retrocesos asistido por IA, gestión de cesta Machine Symmetry y detección de régimen neural específicamente para divisas forex.

Mientras Mean Machine, AiQ y Syna operan como marcos de múltiples estrategias o múltiples carteras más amplios, Nano Machine GPT es un especialista dedicado: un motor de retrocesos y simetría enfocado con su propia arquitectura neural, modelo de riesgo y rol dentro del ecosistema. Puede operar independientemente o conectarse como un agente dentro del entorno Syna, agregando un componente estructuralmente disciplinado a una cartera más grande.

Señales en vivo y transparencia

  • Señales en vivo: Seguimiento de rendimiento real en diferentes condiciones de mercado, proporcionando transparencia sobre los resultados reales.

Stack de IA institucional bajo el capó

Nano Machine GPT está impulsado por la misma filosofía de IA multi-proveedor que impulsa mis sistemas insignia, enfocándose en profundidad y redundancia en lugar de dependencia de un solo modelo.

  • Modelos GPT-5.1 (OpenAI): Razonamiento direccional central, reconocimiento de patrones y evaluación de escenarios.
  • Gemini 3: Contexto macro, volatilidad y sesión con un fuerte razonamiento sobre condiciones multifactoriales.
  • Anthropic Claude: Validación consciente del riesgo y lógica conservadora de segunda opinión.
  • Grok 4.1: Perspectiva rápida y alternativa sobre cambios de estructura y momentum.
  • Modelos Mistral: Confirmación ligera y eficiente y análisis secundario de patrones.
  • Integración OpenRouter: Acceso a un ecosistema evolutivo de modelos especializados a medida que emergen.
  • Acceso exclusivo a la API Moonshot: Nano Machine GPT es actualmente el único producto de trading que cuenta con integración nativa de Moonshot, extendiendo su alcance analítico más allá de las soluciones minoristas estándar.

Beneficios prácticos de la integración real de IA

La ventaja de Nano Machine GPT no es simplemente que usa IA, sino cómo esa inteligencia se aplica a decisiones de trading reales.

  • Comprensión de series temporales: Los modelos de IA analizan datos de precios estructurados como verdaderas series temporales, reconociendo cambios de tendencia, regímenes de volatilidad y estructuras repetitivas que son difíciles de expresar solo con indicadores simples.
  • Contexto fundamentado en la web: Cuando está habilitado, el fundamento web permite que el sistema incorpore información externa como lanzamientos macro, declaraciones de políticas y sentimiento de riesgo global en lugar de operar la acción del precio de forma aislada.
  • Conciencia geopolítica: La IA puede señalar condiciones donde eventos geopolíticos, sanciones o titulares inesperados aumentan materialmente el riesgo, apoyando la decisión de quedarse al margen en lugar de seguir mecánicamente un patrón.
  • Inteligencia del calendario económico: En lugar de tratar todas las noticias como iguales, el sistema puede distinguir entre lanzamientos rutinarios y sorpresas significativas, y ajustar su disposición a operar alrededor de eventos de alto impacto.
  • Compresión de complejidad: Múltiples entradas, estructura de precios, volatilidad, sesión, noticias y sentimiento, se destilan en una sola decisión coherente, permitiendo que los traders humanos se beneficien de la complejidad sin tener que procesarla manualmente toda ellos mismos.

Motor de trading central: Retrocesos con inteligencia de régimen y momentum

Nano Machine GPT está diseñado específicamente para trading de divisas forex. Es consciente del régimen pero no dependiente del régimen. Está construido para interpretar y operar en entornos de tendencia, rango, alta volatilidad y baja volatilidad en lugar de estar ajustado por curva a una sola condición. Antes de que se realice cualquier llamada de IA, opera como un motor de retrocesos disciplinado:

  • Entradas en retrocesos: Se enfoca en retrocesos dentro de movimientos existentes en lugar de perseguir extremos, buscando entradas estructuradas a precios más favorables.
  • Red neuronal XG-Boost personalizada: Un modelo construido específicamente clasifica el régimen del mercado (tendencia versus rango), evalúa el momentum y filtra condiciones de retroceso en diferentes entornos en lugar de depender de un régimen preferido.
  • IA como filtro, no como muleta: Una vez que se satisfacen las condiciones estructurales, los modelos de IA evalúan la confluencia, el impacto de las noticias y el contexto de riesgo en lugar de adivinar la dirección de forma aislada.
  • Perfiles de TP y SL de IA: Para los traders que prefieren un estilo tradicional, Nano Machine GPT puede solicitar y aplicar niveles de take profit y stop loss derivados de IA, produciendo perfiles de operaciones únicas que se ven y sienten familiares mientras se benefician de la inteligencia subyacente.

Modo Machine Symmetry - Gestión de cesta impulsada por Fibonacci

Machine Symmetry es el marco de cierre característico de Nano Machine GPT. Es opcional, completamente configurable y diseñado para traders que quieren salidas estructuradas matemáticamente en lugar de cuadrículas planas o escalado arbitrario.

  • Entradas basadas en Fibonacci: Las posiciones se pueden agregar en niveles de retroceso de Fibonacci personalizables, permitiéndole definir qué tan agresiva o conservadoramente se construye la estructura.
  • Cierre simétrico: Las posiciones se cierran desde ambos extremos de la cesta, las más antiguas y las más nuevas, para realizar ganancias mientras se restaura el equilibrio, en lugar de cerrar toda la exposición a la vez.
  • Preservación de ancla para 6 o más posiciones: Cuando la cesta crece, Machine Symmetry cierra múltiples posiciones más antiguas más la más nueva, mientras mantiene deliberadamente abierta la segunda más nueva como ancla. Esto permite que la estructura respire y se recupere en lugar de colapsar por completo.
  • Lógica transparente: Las reglas son explícitas y repetibles. Los traders pueden ver exactamente cuántas posiciones se cierran y por qué, en lugar de adivinar algoritmos ocultos.

Gestión de riesgo y drawdown consciente de prop-firms

Nano Machine GPT está diseñado para respetar las restricciones modernas de prop-firms mientras sigue siendo completamente utilizable en cuentas personales.

  • Controles de drawdown que siguen reglas: Parámetros configurables para alinearse con los límites típicos de prop-firms sobre drawdown diario y general, ayudando a proteger la cuenta de eventos descalificadores.
  • Gestión consciente del equity: Lógica que rastrea resultados flotantes y cerrados juntos en lugar de enfocarse únicamente en el balance cerrado.
  • Perfiles configurables: Ejecute en una configuración estricta de seguimiento de reglas para evaluaciones o cambie a un perfil más flexible para cuentas personales mientras mantiene el mismo motor central.

Integración con el ecosistema agente Syna

Nano Machine GPT puede conectarse directamente a Syna como un agente, permitiéndole participar en una cartera de múltiples estrategias más amplia.

  • Rol de agente: Opere Nano Machine GPT como un especialista dedicado en retrocesos y Machine Symmetry dentro de una cartera más grande controlada por Syna.
  • Inteligencia diversificada: Combine el motor enfocado en estructura de Nano Machine GPT con otros agentes Syna que enfatizan diferentes marcos de tiempo, instrumentos o estilos.
  • Extensión del ecosistema: Los usuarios existentes de Syna pueden agregar Nano Machine GPT como un agente de trading plug-in en lugar de un sistema separado y aislado.
Divulgación crítica: se requiere comprensión profesional
Nano Machine GPT representa un enfoque especializado para el trading algorítmico que se extiende más allá de las capacidades convencionales de EA. Mientras que el backtesting proporciona información sobre la lógica de la estrategia, aproximadamente el 50 por ciento de las capacidades del sistema emergen solo durante el trading en vivo. Esto incluye la selección de modelo de IA en tiempo real, el comportamiento de la red neuronal, las decisiones de estrategia adaptativa y el sofisticado marco de gestión de posiciones Machine Symmetry.

El sistema está diseñado para traders que buscan integración de IA de grado institucional sin sobreajuste de backtesting. El rendimiento del mundo real emerge de combinar conceptos de trading probados con mejora computacional moderna, no de optimización histórica ajustada por curva. Mantengo una postura firme contra la manipulación de backtests: aunque es técnicamente simple producir resultados históricos perfectos, tal representación sería falsa con respecto a la naturaleza adaptativa del sistema.

Este enfoque refleja la convicción de que la transparencia sobre capacidades y limitaciones sirve mejor a los profesionales sofisticados que los backtests optimizados para marketing. Nano Machine GPT está construido para implementación en mercado vivo donde la adaptación importa más que el ajuste de curva histórico.

Versatilidad sin complejidad

Aunque Nano Machine GPT es más simple de implementar que mis sistemas insignia, está construido para servir como una solución de trading principal o como un agente especializado dentro de una cartera más amplia.

  • Perfil de prop-firm: Seguimiento estricto de reglas con énfasis en control de drawdown y entradas disciplinadas de retroceso.
  • Perfil tradicional: Niveles de TP y SL generados por IA para gestión de operaciones únicas directas en pares de divisas forex seleccionados y marcos de tiempo.
  • Perfil avanzado de Machine Symmetry: Entradas impulsadas por Fibonacci y salidas simétricas agrupadas para traders que quieren una estructura de construcción y cierre de posiciones más sofisticada.
  • Perfil de agente Syna: Ejecute Nano Machine GPT como un agente dedicado dentro de Syna, contribuyendo lógica estructurada de retrocesos y simetría a una cartera de IA de múltiples estrategias.

Para quién es Nano Machine GPT

Nano Machine GPT es para traders que quieren la seriedad y transparencia de la integración de IA de estilo institucional sin comprometerse con la profundidad de configuración de Mean Machine, AiQ o Syna.

  • Traders que valoran la infraestructura real de IA sobre eslóganes de marketing.
  • Candidatos de prop-firms que necesitan gestión de drawdown consciente de reglas y ejecución disciplinada.
  • Traders de cuentas personales que prefieren un sistema principal robusto que pueda crecer con ellos hacia el ecosistema Syna más amplio.
  • Usuarios sofisticados que aprecian lógica explícita e inspeccionable tanto en entradas como en salidas.

Primeros pasos

  1. Adjunte Nano Machine GPT a un solo gráfico (su par de divisas forex preferido y marco de tiempo).
  2. Ingrese sus claves API para los proveedores de IA que desea usar, incluido Moonshot si lo desea.
  3. Seleccione su perfil: prop-firm, TP y SL de IA tradicional, modo Machine Symmetry o modo de agente Syna, luego establezca su riesgo por operación y deje que el sistema opere dentro de sus parámetros elegidos.

Divulgación de riesgos

A pesar de su stack avanzado de IA, lógica disciplinada de retrocesos y marcos de cierre estructurados, Nano Machine GPT no puede eliminar el riesgo fundamental del trading. El trading de forex y CFD implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Ningún sistema puede garantizar ganancias o prevenir pérdidas. Opere solo con capital que pueda permitirse perder, siga su propia tolerancia al riesgo y recuerde que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Comentarios 4
Guus
99
Guus 2025.12.14 11:25 
 

I'm very satisfied with the performance of this EA, in use now for 2 weeks. Lots of possibilities to tune the EA to your liking, including sufficient and good risk management options; I use the presets for now which make the EA very easy to get started with. The author also has an active user group where a lot of help and information can be found. Despite the uncertain market conditions of the last 2 weeks (pending FOMC) the EA managed 5 succesful trades.

Awatson1982
107
Awatson1982 2025.12.11 10:41 
 

Great EA, perfect pullback trader. A nice compliment to the other products I have, Syna and AIQ. I can confidently let all three run and trade without my intervention and make nice gains. I recommend to anyone.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.12.01 19:33 
 

Hello. I added the Nano Machine base configuration to my own ecosystem, which I've been using for a week now. With it, I've consistently made profits, exceeding my token spending by 70% when combined with Syna and Mean Machine. I've already made a profit today with Nano Machine. I think these Expert Advisors (EAs) are really good. Congratulations to the author and their team for these developments.

Productos recomendados
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 349$ Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   Bajo riesgo en vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utiliza entradas de "reversión a la media" nítidas y efectivas durante el período de rango de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GMT+2, horario de verano de EE. UU.).    Estas operaciones ya tienen una tasa de éxito muy alta, pero si el
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5. Construido alrededor del Money Flow Index (MFI ) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas. ¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas. Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas Señales confirmadas por volumen: MFI combina preci
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
You Tech Traders
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Tech Trader Forex Bot: Su clave para el éxito comercial fiable Introducción al comercio de divisas El comercio de divisas es un mercado complejo y dinámico que requiere mucho tiempo, esfuerzo y experiencia para una navegación eficaz. Con la llegada de los bots de trading, los traders pueden ahora automatizar sus estrategias de trading, aprovechando las tendencias del mercado sin necesidad de pasar incontables horas analizando datos. Tech Trader Forex Bot es una solución de vanguardia diseñada pa
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es corredor independiente Se propaga independiente Muestra prue
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
️ Advertencia - Fake Sigma Trend Protocolo EA STP Cualquier "Sigma Trend Protocol EA STP" vendido fuera de mi página oficial MQL5 es un producto falso estafa usando mi nombre para tomar su dinero. La única versión real y soportada está aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/152096 https://www.mql5.com/en/market/product/157301 No gastes tu dinero duramente ganado esperando un rendimiento premium de una copia barata. STP no puede ser fácilmente copiado o vendido como una versión
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Asesores Expertos
Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Asesores Expertos
XAU Gold Expert es un Robot de Trading diseñado específicamente para operar con oro. Totalmente automatizado y sin necesidad de preocuparse. Más de 200% de beneficio en 6 meses (Probado por Real Acc) Símbolo XAUUSD(Oro) Marco de tiempo Cualquier Depósito : Lotes Ratio recomendado £500 : 0.2 (o equivalente en otra divisa) Tipo de cuenta Mejor con el spread más bajo Apalancamiento 1:500 Ajuste por defecto (puede cambiarlo usted mismo en las entradas) Tamaño de lote 0.2 Para un mejor resultado, se
Gold Long Pro
Wei Zhao
Asesores Expertos
PRIMER MES ESPECIAL $199 GOLD LONG PRO - Rendimiento demostrado en 5 años | 7000% Backtest Returns RENDIMIENTO BACKTEST EXCEPCIONAL (2020-2024) - Capital inicial: $1,000 - Saldo Final: $70,000+ - Rentabilidad total: 7000%+ en 5 años - Crecimiento medio anual: ~109 - Periodo de prueba: 1 de enero de 2020 - 1 de mayo de 2025 - Símbolo: XAUUSD (Oro) - Calidad de modelado del 99 BASE DE ESTRATEGIA PROBADA - Metodología de acción del precio más alta y más baja - Análisis multi-marco de tie
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Bit Bot
Arash Panahi
Asesores Expertos
BitBot – Robot de Trading Avanzado para BTCUSD en el Gráfico H1 BitBot es un robot de trading inteligente y adaptable diseñado específicamente para Bitcoin (BTCUSD) en el marco temporal H1. Basado completamente en análisis técnico puro, BitBot se enfoca en la toma de decisiones precisas utilizando estrategias basadas en volumen — un factor crucial en el volátil mundo del trading cripto. El núcleo de la lógica de BitBot se centra en el análisis del volumen de operaciones en tiempo real tanto de
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
LazyBoy AI Trader Prob Firms Ready
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Asesores Expertos
¡NOVEDAD! 8 Ene 2024 Venta flash - ¡90% de descuento! SEP 29 2023 - Obtener el código fuente y redistribuir la EA como desee, póngase en contacto con nosotros para más detalles. SEP 11 2023 - Ahora puede pagar sólo $1000 una cuota mensual y obtener acceso completo al EA. ¡Operaciones; Pares de divisas - Metales y mucho más! La Estrategia; Nuestra Estrategia Avanzada de Trading de Soporte/Resistencia es una poderosa herramienta diseñada para ayudar a los traders a conseguir ganancias consisten
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Combo All In One es un EA combo 10 estrategias , El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. Normalmente usted tendrá que pagar 10x cuota para comprar 10 EAs con diferentes estrategias. Pero con ALL IN ONE, sólo tiene que pagar 1 vez para poseer un EA que incluye 10 estrategias diferentes. Esta es una solución rentable y combina métodos eficaces. Timeframe M15, Depósito mínimo $1,000, Apalancamiento 1:500. ESTRATEGIA1: MEDIA MÓVIL ESTRATEGIA2: RSI ESTRATEGIA3: M
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sentinal Core
Jason Smith
Asesores Expertos
It's recommended that you read through the entire document. Sentinal Core– A Multi-Timeframe Percentage Threshold Logic Engine Exclusive to MQL5  Sentinal Core is the third and final Expert Advisor in a trilogy of EA's engineered for directional alignment using percentage-based trend analysis. It is not your typical entry-signal bot. Sentinel Core is a pure logic engine designed to rigorously filter signal validity through real-time, multi-timeframe sentiment analysis based solely on price act
Pairs Trading Expert
Rasoul Mojtahedzadeh
Asesores Expertos
Algoritmo rentable de arbitraje estadístico y reversión a la media Este Asesor Experto implementa el conocido algoritmo Pairs Trading , una estrategia clásica de trading cuantitativo basada en el arbitraje estadístico y la reversión a la media . El EA identifica el ratio de cobertura óptimo entre dos símbolos de negociación correlacionados para construir un spread estacionario sintético . Controla continuamente la desviación de este diferencial respecto a su valor medio y abre cestas sintética
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Asesores Expertos
El EA Prop Firm Mastery es un asesor experto de última generación y bajo riesgo diseñado para el trading multisímbolo con filtros de correlación avanzados para aumentar la precisión de las operaciones. A diferencia de los EAs tradicionales que toman operaciones a ciegas, este EA asegura sólo las configuraciones de compra y venta más fuertes mediante el análisis de la fuerza de correlación entre sus pares de negociación elegidos. Este EA de última generación combina la ejecución de órdenes pendie
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Asesores Expertos
El juez de brecha de valor razonable EA utiliza una fórmula de cálculo especial entre las diferencias de precios y, por lo tanto, determina si la paridad está por encima o por debajo del precio requerido. No utiliza el sistema MA y RSI, sino que detecta fomo repentinos de VENTA y COMPRA en los precios. De esta manera, entra en el comercio sólo cuando hay ALTAS oportunidades. -Es adecuado para todas las paridades de divisas y mercado de valores, pero no le recomiendo realizar operaciones de ven
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Asesores Expertos
Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Otros productos de este autor
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Filtro:
Guus
99
Guus 2025.12.14 11:25 
 

I'm very satisfied with the performance of this EA, in use now for 2 weeks. Lots of possibilities to tune the EA to your liking, including sufficient and good risk management options; I use the presets for now which make the EA very easy to get started with. The author also has an active user group where a lot of help and information can be found. Despite the uncertain market conditions of the last 2 weeks (pending FOMC) the EA managed 5 succesful trades.

Awatson1982
107
Awatson1982 2025.12.11 10:41 
 

Great EA, perfect pullback trader. A nice compliment to the other products I have, Syna and AIQ. I can confidently let all three run and trade without my intervention and make nice gains. I recommend to anyone.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.12.01 19:33 
 

Hello. I added the Nano Machine base configuration to my own ecosystem, which I've been using for a week now. With it, I've consistently made profits, exceeding my token spending by 70% when combined with Syna and Mean Machine. I've already made a profit today with Nano Machine. I think these Expert Advisors (EAs) are really good. Congratulations to the author and their team for these developments.

Konrad Mieszkowski
942
Konrad Mieszkowski 2025.11.27 14:56 
 

I bought the next EA from this developer without hesitation. All of his EAs are of the highest quality. I won't participate in the lottery because I always buy all of Brandon's EAs, so I'll leave that opportunity for new customers. It's an investment like buying gold bars. It always pays off. I couldn't wait for this EA to be released.

Respuesta al comentario