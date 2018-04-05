ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Iron Goldenmind Constructor AI (MT5)

[Untertitel: ZigZag Struktur | MACD Momentum | Iron Shield Schutz]

Einführung Iron Goldenmind Constructor AI ist ein strukturelles Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um profitable Trades auf der Grundlage der Marktgeometrie zu konstruieren. Es kombiniert die Präzision der ZigZag-Schwünge zur Identifizierung wichtiger "Goldener Zonen" (Fibonacci-Retracement-Bereiche, die implizit aus den Schwüngen abgeleitet werden) mit der Momentum-Bestätigung des MACD. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nur dann in den Handel einsteigen, wenn die Preisstruktur und das Momentum perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Handelsstrategie (The Golden Mind Logic) Das System arbeitet nach einer ausgeklügelten "Structure & Flow"-Logik:

Struktur (ZigZag Swings): Der EA scannt die historischen Kursbewegungen mit Hilfe des ZigZag-Indikators, um das letzte große Swing-Hoch und Swing-Tief zu finden. Die Goldene Zone: Sie berechnet die wichtigsten Retracement-Levels (implizite 50% - 61,8%) innerhalb des aktuellen Schwungs. Kauf-Setup: Der Kurs zieht sich auf die untere Hälfte des Aufwärtsschwungs zurück.

Verkaufs-Setup: Der Kurs geht bis zur oberen Hälfte des Abwärtsschwungs zurück. Momentum-Auslöser (MACD): Ein Handel wird nur ausgeführt, wenn der MACD die Umkehrung (Signal Line Crossover) genau innerhalb der Goldenen Zone bestätigt.

Hauptmerkmale

Iron Shield-Schutz: Ein dynamischer Trailing-Stop-Mechanismus, der einen sicheren Abstand auf der Grundlage der Volatilität (ATR) berechnet. Er schützt Gewinne und respektiert gleichzeitig die Broker-Limits (StopLevel/FreezeLevel).

Intelligente Einstiegslogik: Vermeidet das Verfolgen von Ausbrüchen. Sie wartet geduldig darauf, dass der Preis zu Ihnen kommt (Pullback Trading) und maximiert so das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes dynamisches Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine unabhängige Position mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (am besten für Swing-Strukturen).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== GOLDEN MIND (LOGIK) === InpZigZagDepth : Empfindlichkeit der Schwungerkennung. InpMacdFast/Slow : Momentum-Einstellungen.

=== EISENSCHILD (SCHUTZ) === InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Standard 2,5x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 5,5x ATR). InpTrailingMult : Enge des Trailing Stop.

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseMoneyMgmt : Auto-Lot einschalten. InpRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 1,5%).



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.