Elliott Wave EA
- Asesores Expertos
- Vladimir Shumikhin
- Versión: 2.0
- Actualizado: 29 marzo 2025
- Activaciones: 10
Descripción
Elliott Wave EA es una solución profesional de trading basada en los patrones de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este potente Asesor Experto identifica y opera formaciones de ondas con alta precisión, proporcionando a los traders una solución automatizada confiable para utilizar la teoría de ondas de Elliott.
Características principales
- Reconocimiento inteligente de patrones - Algoritmo avanzado identifica patrones de ondas M & W con precisión excepcional
- Tecnología de doble señal - Opera tanto con señales de Evolución como de Mutación para un análisis integral del mercado
- Dirección de trading flexible - Elija operar solo en compra, solo en venta o en ambas direcciones
- Gestión adaptativa del capital - Volumen fijo o determinación del tamaño de posición basada en riesgo de acuerdo con su estilo de trading
- Análisis multitemporal - Optimizado para todos los timeframes con configuración predeterminada para M15
- Sistema completo de protección - Incluye Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop y Breakeven personalizables
Mercados y pares
Elliott Wave EA muestra resultados excepcionales en varios mercados:
- Pares de Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD y otros
- Materias primas: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata), WTI (Petróleo)
- Criptomonedas: BTCUSD, ETHUSD y otros pares principales de criptomonedas
- Índices: US30, SPX500, NAS100, DXY y otros
Lógica de trading
El asesor implementa la teoría de ondas de Elliott a través de:
- Identificación avanzada de patrones ZigZag con parámetros personalizables
- Reconocimiento de formaciones de Evolución y Mutación
- Cálculo preciso de puntos de entrada basado en la finalización de la onda
- Gestión inteligente de riesgos con múltiples mecanismos de protección
- Trading adaptativo basado en las condiciones actuales del mercado
Descripción detallada de parámetros
Configuración del indicador (Indicator Settings)
- Depth (Profundidad) - Determina el ancho de la ventana de búsqueda para el indicador ZigZag. Valores altos hacen que el indicador sea menos sensible a pequeñas fluctuaciones de precio, revelando ondas más significativas (predeterminado: 24)
- Deviation (Desviación) - Establece el cambio mínimo de precio en puntos para formar un nuevo punto de ZigZag. Afecta la sensibilidad del indicador al ruido del mercado (predeterminado: 12)
- Backstep (Paso atrás) - Determina el desplazamiento del inicio de datos para los cálculos. Ayuda a excluir señales falsas en la sección inicial del análisis (predeterminado: 9)
- HistSize (Tamaño del historial) - Establece la cantidad de barras históricas utilizadas para los cálculos. Afecta la profundidad del análisis de patrones (predeterminado: 500)
Configuración de trading (Trading Settings)
- TradeDirection (Dirección de trading) - Establece las direcciones de trading permitidas:
- TRADE_DIRECTION_BOTH - Trading en ambas direcciones (compra y venta)
- TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Solo compras
- TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Solo ventas
- TradeEvolution (Operar evolución) - Activa/desactiva el trading con señales de Evolución (predeterminado: true)
- TradeMutation (Operar mutación) - Activa/desactiva el trading con señales de Mutación (predeterminado: true)
- TimeframeToUse (Timeframe a utilizar) - Selección del intervalo temporal para análisis y trading (predeterminado: PERIOD_M15)
Configuración de lote y riesgo (Lot & Risk Settings)
- LotMethod (Método de cálculo de lote) - Selección del método para determinar el tamaño de la posición:
- LOTMODE_FIXED - Tamaño de lote fijo
- LOTMODE_RISK - Cálculo del tamaño del lote basado en el nivel de riesgo
- FixedLotSize (Tamaño de lote fijo) - Tamaño del lote cuando se utiliza el método fijo (predeterminado: 0.01)
- RiskLevel (Nivel de riesgo) - Nivel de riesgo cuando se utiliza el método orientado al riesgo:
- RISK_LOW - Riesgo bajo (1% del balance)
- RISK_MEDIUM - Riesgo medio (2% del balance)
- RISK_HIGH - Riesgo alto (3% del balance)
Configuración de Stop Loss y Take Profit
- StopLoss (Stop Loss) - Valor del stop loss en puntos. Se recomienda establecer el valor en 0 para un funcionamiento óptimo con el sistema de protección integrado (predeterminado: 1000)
- TakeProfit (Take Profit) - Valor del take profit en puntos. El valor 0 desactiva el take profit (predeterminado: 500)
Configuración de Trailing Stop y BreakEven
- UseTrailingStop (Usar trailing stop) - Se recomienda activar para un funcionamiento óptimo del asesor (predeterminado: false)
- TrailingStart (Inicio del trailing) - Beneficio en puntos en el que comienza a funcionar el trailing stop (predeterminado: 148)
- TrailingStop (Trailing stop) - Distancia del trailing stop desde el precio actual en puntos (predeterminado: 71)
- TrailingStep (Paso del trailing) - Paso para mover el trailing stop en puntos (predeterminado: 21)
- UseBreakEven (Usar breakeven) - Se recomienda activar junto con el trailing stop (predeterminado: false)
- BreakEvenPoints (Puntos de breakeven) - Beneficio en puntos en el que la posición se mueve a breakeven (predeterminado: 93)
- BreakEvenOffset (Desplazamiento de breakeven) - Desplazamiento adicional del nivel de breakeven en puntos para cubrir comisiones/swaps (predeterminado: 31)
Reglas de trading (Trading Rules)
- MaxSpread (Spread máximo) - Spread máximo permitido en puntos para abrir posiciones (predeterminado: 25)
- MinutesBetweenTrades (Minutos entre operaciones) - Intervalo de tiempo mínimo entre operaciones en minutos (predeterminado: 39)
- magicNumber (Número mágico) - Identificador único para las operaciones del asesor (predeterminado: 777)
- TradeComment (Comentario de operación) - Comentario de texto añadido a cada operación (predeterminado: "Elliott Wave")
- DailyLimit (Límite diario) - Activa/desactiva el límite de cantidad de operaciones por día (predeterminado: true)
- MaxOrdersPerDay (Máximo de órdenes por día) - Cantidad máxima de operaciones por día cuando el límite diario está activado (predeterminado: 1)
- MinDistancePoints (Distancia mínima en puntos) - Distancia mínima en puntos entre órdenes (predeterminado: 388)
Configuración visual (Visual Settings)
- ColorArrow (Color de flechas) - Color de las flechas que marcan los puntos del patrón (predeterminado: azul)
- ColorTrend (Color de tendencia) - Color de las líneas del patrón (predeterminado: dorado)
- WidthTrend (Ancho de tendencia) - Ancho de las líneas del patrón (predeterminado: 2)
- BackTrend (Fondo de tendencia) - Activa/desactiva la visualización de líneas de patrón en el fondo (predeterminado: true)
- StyleTrend (Estilo de tendencia) - Estilo de la línea del patrón (predeterminado: línea continua)
- ColorUpHLine (Color de línea superior) - Color de la línea de resistencia (predeterminado: azul)
- ColorDownHLine (Color de línea inferior) - Color de la línea de soporte (predeterminado: rojo)
- WidthHLine (Ancho de línea de nivel) - Ancho de las líneas de nivel (predeterminado: 2)
- BackHLine (Fondo de línea de nivel) - Activa/desactiva la visualización de líneas de nivel en el fondo (predeterminado: true)
- StyleHLine (Estilo de línea de nivel) - Estilo de las líneas de nivel (predeterminado: línea continua)
Recomendaciones de uso
El asesor ya está optimizado para operar en EURUSD, pero para lograr la máxima eficiencia se recomienda:
- Activar las funciones de trailing stop y breakeven
- Establecer el valor de Stop Loss en 0 para utilizar el sistema de protección integrado
- Adaptar los parámetros a su broker, teniendo en cuenta sus características (tamaño de spread, velocidad de ejecución y otros)
- Funciona con la misma eficacia tanto en cuentas de neteo como de cobertura
- Para pruebas y familiarización, se recomienda ejecutarlo primero en una cuenta demo antes de pasar al trading real
- Depósito inicial recomendado desde $100, pero para un trading cómodo se recomienda $1000+
¡Eleve su trading a un nuevo nivel con Elliott Wave EA- una solución inteligente para el trading automatizado basado en ondas de Elliott!
ottimo !! il file fornito funziona sul mio broker con un prelievo di 60%. Ottimizzato sono riuscito ad arrivare ad un 26% !coppia xau usd . grazie Vlady