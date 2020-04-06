Nova MOM Trader es una automatización disciplinada del indicador Momentum, una herramienta clásica que mide la velocidad y la fuerza del movimiento de los precios. Este EA convierte el impulso bruto en una estrategia estructurada, entrando en operaciones sólo cuando el mercado demuestra una fuerza clara y sostenida en una dirección.

En lugar de reaccionar a cada pequeña oscilación, Nova MOM Trader espera una verdadera aceleración en el precio. Filtra los movimientos débiles, centrándose sólo en las operaciones en las que el impulso confirma la tendencia y aumenta la probabilidad de un movimiento significativo.

Este enfoque prioriza la estructura y el momento sobre las conjeturas, dando a cada posición contexto y propósito.

Por qué los operadores eligen Nova MOM Trader

Indicador de Momentum, totalmente automatizado:

Implementa el cálculo clásico de Momentum con reglas estrictas de entrada y salida.

Confirmación de velocidad y fuerza:

Opera sólo cuando el precio se mueve con fuerza significativa, evitando configuraciones falsas o débiles.

Gestión de riesgos integrada:

Cada operación incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Aplicable a múltiples mercados:

Eficaz en divisas, metales, índices y criptomonedas en plazos de H1 a diario.

Claro, eficaz y transparente:

Reglas sencillas, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova MOM Trader proporciona una herramienta sistemática, centrada en el impulso para operar con disciplina.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia con descuento antes de que suba de precio.