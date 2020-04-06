Nova MOM Trader
- Asesores Expertos
- Anita Monus
- Versión: 2.0
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Nova MOM Trader es una automatización disciplinada del indicador Momentum, una herramienta clásica que mide la velocidad y la fuerza del movimiento de los precios. Este EA convierte el impulso bruto en una estrategia estructurada, entrando en operaciones sólo cuando el mercado demuestra una fuerza clara y sostenida en una dirección.
En lugar de reaccionar a cada pequeña oscilación, Nova MOM Trader espera una verdadera aceleración en el precio. Filtra los movimientos débiles, centrándose sólo en las operaciones en las que el impulso confirma la tendencia y aumenta la probabilidad de un movimiento significativo.
Este enfoque prioriza la estructura y el momento sobre las conjeturas, dando a cada posición contexto y propósito.
Por qué los operadores eligen Nova MOM Trader
-
Indicador de Momentum, totalmente automatizado:
Implementa el cálculo clásico de Momentum con reglas estrictas de entrada y salida.
-
Confirmación de velocidad y fuerza:
Opera sólo cuando el precio se mueve con fuerza significativa, evitando configuraciones falsas o débiles.
-
Gestión de riesgos integrada:
Cada operación incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.
-
Aplicable a múltiples mercados:
Eficaz en divisas, metales, índices y criptomonedas en plazos de H1 a diario.
-
Claro, eficaz y transparente:
Reglas sencillas, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.
Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova MOM Trader proporciona una herramienta sistemática, centrada en el impulso para operar con disciplina.
Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia con descuento antes de que suba de precio.