Golden Cross Pro EA

Golden Pro – Trend Scalper MT5
Golden Pro es un robot de trading automático para MetaTrader 5 (MT5), diseñado para operar a favor de la tendencia con precisión y control de riesgo.
El EA combina EMA (dirección de la tendencia), RSI (confirmación del impulso) y Parabolic SAR (momento de entrada) para ejecutar operaciones BUY y SELL solo cuando las condiciones del mercado son favorables.

Incluye Stop Loss y Take Profit automáticos, filtro de spread y limitación de una operación por símbolo, evitando el sobre-trading. Es compatible con Forex, Oro (XAUUSD) e Índices, y funciona mejor en M15, M30 y H1.


⚠️ Advertencia de Riesgo
Operar en los mercados financieros implica alto riesgo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital.
Este robot no garantiza beneficios y los resultados pasados no aseguran resultados futuros.
Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real y aplicar una gestión de riesgo adecuada.
El desarrollador no se responsabiliza por pérdidas financieras derivadas del uso de este software.
Otros productos de este autor
Alpha Trend Premium
Cesar Henrique Alves Tomaz
Asesores Expertos
Alpha Trend Premium - Asesor Experto para MetaTrader 5 Alpha Trend Premium es un Asesor Experto desarrollado en MQL5 , diseñado para el trading automático basado en tendencias utilizando una combinación objetiva de Medias Móviles Exponenciales (EMA) y RSI , con una gestión real del riesgo y estrictas reglas de control operativo. El robot fue creado para operar sólo en condiciones de mercado favorables , priorizando la disciplina, la simplicidad y la protección del capital . No utiliza martingal
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario