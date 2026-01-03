Golden Cross Pro EA

Golden Pro es un robot de trading automático para MetaTrader 5 (MT5), diseñado para operar a favor de la tendencia con precisión y control de riesgo.

El EA combina EMA (dirección de la tendencia), RSI (confirmación del impulso) y Parabolic SAR (momento de entrada) para ejecutar operaciones BUY y SELL solo cuando las condiciones del mercado son favorables.

Incluye Stop Loss y Take Profit automáticos, filtro de spread y limitación de una operación por símbolo, evitando el sobre-trading. Es compatible con Forex, Oro (XAUUSD) e Índices, y funciona mejor en M15, M30 y H1.



⚠️ Advertencia de Riesgo

Operar en los mercados financieros implica alto riesgo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital.

Este robot no garantiza beneficios y los resultados pasados no aseguran resultados futuros.

Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real y aplicar una gestión de riesgo adecuada.

El desarrollador no se responsabiliza por pérdidas financieras derivadas del uso de este software.