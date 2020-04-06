GoldCrusher V1


🏆GoldCrusher V1: El último experto en volatilidad

GoldCrusher V1.02 es un Asesor Experto (EA) robusto y de alto rendimiento diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD). Este EA destaca en la identificación de tendencias utilizando una estricta confluencia de señales y emplea un avanzado algoritmo adaptativo para la gestión del riesgo basado en la volatilidad del mercado en tiempo real. Su principal fortaleza radica en su protección de beneficios agresiva y a prueba de fallos proporcionada por un rápido sistema Break-Even Plus (BEP Jump) y un Trailing Stop dinámico.

🌟 Principales características y ventajas

1. Confluencia de señales inteligente

El EA minimiza las señales falsas asegurando la entrada en el mercado sólo cuando las tendencias de momentum, corto plazo y largo plazo están perfectamente alineadas:

  • Identificación de la tendencia principal: Utiliza una confluencia de dos Medias Móviles (MA Rápida y Lenta) para determinar con precisión la dirección dominante del mercado.

  • Confirmación del Momentum: Un filtro adicional que involucra la Acción del Precio y un indicador de Momento (RSI) previene entradas durante condiciones de mercado sobresaturadas (Sobrecompra / Sobreventa).

2. Gestión de Riesgo Adaptativa Automática

Todos los parámetros de riesgo se controlan dinámicamente en función de la volatilidad actual del mercado, lo que garantiza flexibilidad y seguridad:

  • Stop Loss (SL) proporcional: La distancia inicial del SL se calcula utilizando el Average True Range (ATR). De este modo, el SL se ajusta de forma óptima, ni demasiado ajustado ni demasiado holgado, en función de la volatilidad del oro en el momento de la entrada.

  • Take Profit (TP) óptimo: El objetivo de ganancias se establece con una relación Riesgo:Recompensa consistentemente alta (por ejemplo, Relación 1:3,5), maximizando el retorno potencial de cada operación exitosa.

3. Protección de beneficios agresiva y a prueba de fallos (La característica principal)

Su capital y los beneficios obtenidos están asegurados con un mecanismo de dos etapas de alta capacidad de respuesta, reforzado con correcciones técnicas para la validación MQL5:

  • Dynamic Trailing Stop: El SL sigue al precio a una distancia regulada dinámicamente por el ATR. Esto maximiza los beneficios en ejecución a medida que la tendencia continúa.

4. Control de Capital Diario

Equipado con una función de Porcentaje Objetivo Diario que cesa automáticamente todas las actividades de negociación (y cierra las posiciones actuales) para el día una vez que se alcanza el objetivo de beneficio diario predeterminado, protegiendo el capital de la sobre-negociación.

🚨 ÚLTIMOS DATOS DE OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN 🚨

Centrarse en la volatilidad actual:

GoldCrusher V1.02 ha sido rigurosamente optimizado para manejar la extrema volatilidad actual del Oro (XAUUSD), donde los movimientos diarios alcanzan a menudo de 1000 a 1500 Pips (equivalente a 100-150 puntos en notación de 5 dígitos).

Nos hemos centrado en el periodo de backtest de octubre a noviembre de 2025 porque refleja fielmente las condiciones de mercado de alta oscilación imperantes. Este EA puede NO ser óptimo cuando se prueba en datos históricos de Oro con rangos de precios muy pequeños, pero es excepcionalmente seguro y efectivo en el mercado de alta oscilación prevaleciente.

DATOS DE RENDIMIENTO (Backtest Octubre - Noviembre 2025):

  • Beneficio Neto Total: $482

  • Factor de Beneficio: 1.24 (Indica una sólida rentabilidad)

  • Reducción Máxima: Sólo 1,87% (¡Excelente control del riesgo!)

Con una reducción máxima de sólo el 1,87% durante un período de intensa volatilidad del mercado, GoldCrusher V1.02 demuestra ser una opción fiable para el comercio de oro.

⚙️ Detalles Técnicos y Especificaciones

Parámetros Valor por defecto Descripción
Mejor activo XAUUSD (Oro) Recomendado para activos de alta volatilidad.
Marco temporal M15 (Recomendado) Marco temporal óptimo para la ejecución.
Tipo de cuenta ECN Y STD Optimizado para spreads bajos.
Tamaño de lote 0.01 NOTA: El lote está fijado en 0,001 para la validación MQL5. El lote real recomendado es 0.01 por cada $1000.
SL_ATR_Mult 1.0 Multiplicador ATR para el Stop Loss inicial.
TP_ATR_Mult 3.5 Multiplicador ATR para Take Profit (Riesgo:Recompensa ~1:3.5).
ATR_Period 14 Periodo utilizado para el cálculo de la volatilidad.
BEP_Puntos_Beneficio_Extra 10 Puntos de Beneficio Extra asegurados cuando se activa el Salto BEP.

Recomendación de uso:

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5).

  • Capital Mínimo: Recomendado $100+ (Cuenta Cent) o $1000+ (Cuenta Standard) para Backtesting estable y Live Trading.


