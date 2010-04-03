Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA es un Asesor Experto gratuito que utiliza una estrategia de ruptura basada en sesiones, combinando niveles de precio bien definidos con una gestión de riesgo estricta.

El EA calcula el máximo y el mínimo de la sesión durante un horario de trading predefinido y abre operaciones cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado.

Además, incorpora un filtro Fair Value Gap (FVG) para mejorar la calidad de las entradas y reducir rupturas falsas.

Características principales

Cálculo automático del máximo y mínimo de la sesión

Operaciones de ruptura después del cierre de la sesión

Lógica No-Sweep para evitar falsas rupturas

Filtro de confirmación Fair Value Gap (FVG)

Solo una oportunidad de trading activa a la vez

Gestión de operaciones con dos posiciones (toma parcial de beneficios + seguimiento)

Cálculo automático de Stop Loss y Take Profit

Validación de niveles de stop compatible con el broker

Compatible con cuentas Netting y Hedging

Gestión de riesgo

Tamaños de lote por defecto totalmente ajustables

Control dinámico del riesgo basado en la equidad actual de la cuenta

Protección opcional de drawdown diario

Gestión automática de Break-Even tras alcanzar el primer objetivo

Elección entre Stop Loss basado en ATR o Stop Loss fijo

Sin Martingale, sin Grid, sin estrategias de promediado

Lógica de trading y objetivos

Relaciones Riesgo/Beneficio predefinidas

El primer objetivo se utiliza para cierre parcial de la posición

El segundo objetivo está diseñado como posición de continuación de tendencia

Lógica de ruptura limpia, sin sobreoperar

Mercados recomendados

XAUUSD (Oro)

Adecuado para mercados volátiles con movimientos claros por sesión

Optimizado para timeframes bajos (por ejemplo, M3)

Capital mínimo recomendado: 500 EUR

(depende del broker y de la configuración de riesgo)

Información importante

Esta es una versión gratuita de Kiritosun EA, proporcionada únicamente con fines de prueba y educativos.

El trading de instrumentos financieros implica un alto nivel de riesgo y las pérdidas pueden superar las expectativas.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.