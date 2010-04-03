Kiritosun EA
- Asesores Expertos
- Eric John Peter Meissner
Versión: 2.12
Kiritosun EA – Free Edition
Kiritosun EA es un Asesor Experto gratuito que utiliza una estrategia de ruptura basada en sesiones, combinando niveles de precio bien definidos con una gestión de riesgo estricta.
El EA calcula el máximo y el mínimo de la sesión durante un horario de trading predefinido y abre operaciones cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado.
Además, incorpora un filtro Fair Value Gap (FVG) para mejorar la calidad de las entradas y reducir rupturas falsas.
Características principales
Cálculo automático del máximo y mínimo de la sesión
Operaciones de ruptura después del cierre de la sesión
Lógica No-Sweep para evitar falsas rupturas
Filtro de confirmación Fair Value Gap (FVG)
Solo una oportunidad de trading activa a la vez
Gestión de operaciones con dos posiciones (toma parcial de beneficios + seguimiento)
Cálculo automático de Stop Loss y Take Profit
Validación de niveles de stop compatible con el broker
Compatible con cuentas Netting y Hedging
Gestión de riesgo
Tamaños de lote por defecto totalmente ajustables
Control dinámico del riesgo basado en la equidad actual de la cuenta
Protección opcional de drawdown diario
Gestión automática de Break-Even tras alcanzar el primer objetivo
Elección entre Stop Loss basado en ATR o Stop Loss fijo
Sin Martingale, sin Grid, sin estrategias de promediado
Lógica de trading y objetivos
Relaciones Riesgo/Beneficio predefinidas
El primer objetivo se utiliza para cierre parcial de la posición
El segundo objetivo está diseñado como posición de continuación de tendencia
Lógica de ruptura limpia, sin sobreoperar
Mercados recomendados
XAUUSD (Oro)
Adecuado para mercados volátiles con movimientos claros por sesión
Optimizado para timeframes bajos (por ejemplo, M3)
Capital mínimo recomendado: 500 EUR
(depende del broker y de la configuración de riesgo)
Información importante
Esta es una versión gratuita de Kiritosun EA, proporcionada únicamente con fines de prueba y educativos.
El trading de instrumentos financieros implica un alto nivel de riesgo y las pérdidas pueden superar las expectativas.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.