Kiritosun EA

Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA es un Asesor Experto gratuito que utiliza una estrategia de ruptura basada en sesiones, combinando niveles de precio bien definidos con una gestión de riesgo estricta.

El EA calcula el máximo y el mínimo de la sesión durante un horario de trading predefinido y abre operaciones cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado.
Además, incorpora un filtro Fair Value Gap (FVG) para mejorar la calidad de las entradas y reducir rupturas falsas.

Características principales

  • Cálculo automático del máximo y mínimo de la sesión

  • Operaciones de ruptura después del cierre de la sesión

  • Lógica No-Sweep para evitar falsas rupturas

  • Filtro de confirmación Fair Value Gap (FVG)

  • Solo una oportunidad de trading activa a la vez

  • Gestión de operaciones con dos posiciones (toma parcial de beneficios + seguimiento)

  • Cálculo automático de Stop Loss y Take Profit

  • Validación de niveles de stop compatible con el broker

  • Compatible con cuentas Netting y Hedging

Gestión de riesgo

  • Tamaños de lote por defecto totalmente ajustables

  • Control dinámico del riesgo basado en la equidad actual de la cuenta

  • Protección opcional de drawdown diario

  • Gestión automática de Break-Even tras alcanzar el primer objetivo

  • Elección entre Stop Loss basado en ATR o Stop Loss fijo

  • Sin Martingale, sin Grid, sin estrategias de promediado

Lógica de trading y objetivos

  • Relaciones Riesgo/Beneficio predefinidas

  • El primer objetivo se utiliza para cierre parcial de la posición

  • El segundo objetivo está diseñado como posición de continuación de tendencia

  • Lógica de ruptura limpia, sin sobreoperar

Mercados recomendados

  • XAUUSD (Oro)

  • Adecuado para mercados volátiles con movimientos claros por sesión

  • Optimizado para timeframes bajos (por ejemplo, M3)

Capital mínimo recomendado: 500 EUR
(depende del broker y de la configuración de riesgo)

Información importante

Esta es una versión gratuita de Kiritosun EA, proporcionada únicamente con fines de prueba y educativos.
El trading de instrumentos financieros implica un alto nivel de riesgo y las pérdidas pueden superar las expectativas.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
