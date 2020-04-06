SIR IchiMoku with Lot Control

Asesor Experto de seguimiento de tendencias que actúa según los indicadores Ichimoku. Está programado para identificar momentos de tendencia fuertes y garantizar una mayor precisión en las decisiones de entrada para un mejor rendimiento en las operaciones. Ofrece control opcional de stop-loss basado en el porcentaje de cambio de precio, o "stop and reverse" entre estos momentos, y escalado de lotes basado en el crecimiento del saldo.

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.



Estrategia de Expertos y Manuales.