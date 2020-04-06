¿Te Atreves a Operar con Métodos Probados por el Tiempo en Lugar de Fantasías de Martingala ? .



La triste verdad es que las estrategias más rentables a menudo parecen las más aburridas en los backtests, pero los traders minoristas quieren acción y emoción - que es exactamente por qué el 95% de ellos pierden dinero.

Este EA en realidad obliga a la interacción y comprensión del usuario - necesitas configurar correctamente los horarios de las sesiones, entender los requisitos de tu bróker y ajustar los parámetros para diferentes símbolos. No es una caja negra tipo "configurar y olvidar", por eso algunos lo encuentran "complicado". La ironía es que entender estos fundamentos haría a los traders mucho más exitosos que usar ciegamente cualquier sistema automatizado.



BREAKOUT LONDRES

Sistema Universal de Ruptura de Sesiones Victorious Creations Labs

QUÉ HACE

Breakout Londres es un sistema profesional de ruptura de sesiones inspirado en la estrategia de ruptura de Londres probada con el tiempo. Aunque es excelente para capturar movimientos explosivos de Londres, su marco universal funciona para CUALQUIER transición de sesión donde el precio rompe desde la consolidación hacia una acción de tendencia.

La Estrategia Principal:

Identifica rangos de consolidación durante horas tranquilas del mercado

Coloca órdenes pendientes inteligentes para capturar rupturas

Gestiona operaciones con parámetros profesionales de riesgo

Opera en cualquier transición de sesión que definas

CÓMO FUNCIONA

Identificación del Rango: Durante las horas tranquilas que definas, el EA rastrea cada vela de 15 minutos para establecer el verdadero rango alto/bajo. Este enfoque de múltiples velas captura extremos genuinos, no picos momentáneos.

Ejecución de Ruptura: En la hora de ruptura que especifiques, se colocan órdenes pendientes más allá del rango con el búfer que elijas. Cuando el precio rompe con convicción, las operaciones se ejecutan automáticamente. Si no ocurre ninguna ruptura, las órdenes expiran después de 4 horas.

Gestión de Operaciones: Elige entre stops/objetivos fijos basados en pips o dimensionamiento dinámico basado en el ancho del rango. El EA maneja la gestión de posiciones y el reinicio diario automáticamente.

La Gestión Manual es Clave: Ambas órdenes pendientes permanecen activas por diseño. Cuando una alcanza beneficio, la otra sigue pendiente - TU decisión si cancelarla a través de la aplicación de escritorio o móvil.

La Ventaja de Dos Órdenes:

Captura reversiones en forma de V: Los mercados a menudo prueban ambas direcciones en sesiones volátiles

Sin sesgo direccional: Preparado para rupturas en cualquier dirección

Doble oportunidad: En mercados agitados, podrías beneficiarte de ambas direcciones

Flexibilidad: Mantén ambas para volatilidad o cancela una para días de tendencia

La Verdad del Trading Real: Los usuarios más exitosos del EA son aquellos que:

Revisan sus operaciones 2-3 veces durante la sesión

Cancelan órdenes opuestas cuando tiene sentido

Toman beneficios temprano cuando el mercado los ofrece

Se saltan operar en días inciertos

Tratan el EA como una herramienta, no un reemplazo para pensar

Nosotros manejamos la mecánica; tú proporcionas el juicio. Trading activo, ejecución automatizada.

LA VENTAJA

Excelencia de Londres: Nacido del clásico breakout de Londres - capturando el impulso institucional mientras los escritorios europeos se posicionan durante las horas de máxima liquidez.

Más Allá de Londres - Aplicación Universal:

Asia → Londres: Configuración tradicional (rango 0-7, ruptura 7:00)

Londres → Nueva York: Consolidación de la tarde (rango 12-14:30, ruptura 14:30)

Pre-Mercado → Apertura de EE.UU.: (rango 4-9:30, ruptura 9:30)

CUALQUIER Período Tranquilo → CUALQUIER Período Activo

Un EA, estrategias ilimitadas. Configura para cualquier transición de sesión.

Arquitectura Limpia: Código MQL5 profesional con manejo inteligente de bróker, ajustes específicos por símbolo (Oro/Plata/JPY), y lógica transparente en la que puedes confiar.

EXCELENCIA TÉCNICA

Manejo Inteligente de Símbolos:

Ajusta automáticamente para la volatilidad de Oro/Plata

Optimiza para las características de los pares JPY

Valida contra requisitos del bróker

Funciona con todos los pares principales y metales

Ejecución Robusta:

Validación de datos históricos

Comprobaciones de requisitos de margen

Normalización adecuada del tamaño de lote

Compatibilidad con múltiples brókers

Conversión inteligente de punto/pip

Manejo profesional de errores

PARÁMETROS DE ENTRADA

Parámetros de Trading:

Tamaño de Lote: Tu volumen de operación (0.01 a 1.0+)

Pips de Búfer: Distancia de seguridad más allá del rango (5 = 5 pips, ajustado automáticamente)

Usar SL Fijo: Alternar entre pips fijos vs dinámico basado en rango

Ajustes Fijos:

Pips Fijos de SL/TP: Valores directos en pips (típicamente 20 SL, 30 TP)

Ajustes Dinámicos:

Multiplicador de SL/TP: Como múltiplo del rango (típicamente 1.0x, 1.5x)

Horarios de Sesión (Coinciden con el Tiempo del Servidor de TU Bróker):

Inicio/Fin de Sesión Asiática: Período de cálculo del rango (0-23)

Hora de Apertura de Operación: Cuándo colocar órdenes de ruptura

Hora de Cierre de Operación: Cuándo cerrar todas las posiciones

Número Mágico: Identificador único del EA

Nota: Los parámetros de sesión "Asiática" funcionan para CUALQUIER período de tiempo que definas

Consejo Clave de Configuración: Las horas de sesión deben coincidir con la zona horaria del servidor de tu bróker. Verifica la hora actual del servidor en el visor de mercado de MT5, luego calcula cuándo ocurren tus sesiones deseadas en esa zona horaria.

SABIDURÍA DE GESTIÓN DE BENEFICIOS

Toma Lo Que Hay: Si el precio alcanza +15 pips tres veces pero sigue retrocediendo, asegura esos 15 pips. Beneficios más pequeños consistentes superan esperar grandes ganancias.

Realidad de las 7 AM en Reino Unido: La primera hora a menudo tiene rupturas falsas. Considera:

Comenzar a las 8 AM para evitar la "hora de sacudida"

Usar objetivos conservadores de 15-20 pips

Búferes más amplios para filtrar ruido

Adapta Tu Ventaja: Los mercados evolucionan. Si te detienen frecuentemente, amplía el búfer 1-2 pips. Si no alcanzas el TP, redúcelo en 5 pips. Rastrea resultados y ajusta.

OPTIMIZACIÓN DE PARES

EUR/USD: Rupturas constantes, buen seguimiento. Prueba rangos de 0-8 horas. GBP/USD: Explosivo pero propenso a rupturas falsas. Considera inicio a las 8 AM, búferes más amplios. Tus Pares: Realiza pruebas retrospectivas de diferentes horas de sesión para encontrar tu configuración óptima. Prueba 0-7, 0-8, incluso 22-7 para rangos nocturnos.

ESPECIFICACIONES

Plataforma: Meta Trader 5 Marco Temporal: Cualquiera (usa M15 internamente) Símbolos: Todos los pares principales, Oro, Plata Cuenta: Funciona con cualquier tipo de bróker/cuenta

Recomendaciones de Depósito Mínimo:

Para Pares Forex:

$200-300 para 0.01 lotes (cuenta micro)

$2,000-3,000 para 0.1 lotes (cuenta mini)

$10,000+ para 1.0 lotes (cuenta estándar)

Para Oro/Plata:

$500+ para 0.01 lotes (debido a mayor volatilidad)

$5,000+ para 0.1 lotes

Comienza con 0.01 lotes independientemente del tamaño de la cuenta hasta que hayas encontrado tu configuración óptima a través de pruebas

Las herramientas de trading de calidad deberían ser accesibles para todos los traders, no solo para aquellos que pueden permitirse precios premium. Los EAs de grado profesional han estado bloqueados detrás de etiquetas de precio de $300-800 durante demasiado tiempo. Breakout Londres ofrece una estrategia de calidad institucional a un precio que tiene sentido.

Para traders, por un trader. Precios justos para una oportunidad justa en los mercados.

Victorious Creations Labs - Copyright 2025, Victor Hamilton