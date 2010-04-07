Utazima Universal Trading Assistant
- Indicadores
- Anastase Byiringiro
- Versión: 2.1
📌 Descripción general del producto
Utazima Universal AI es un indicador de trading manual profesional diseñado para ayudar a los traders a identificar el comportamiento de los precios institucionales con claridad y precisión.
El indicador combina Smart Money Concepts (SMC), filtrado de mercado basado en IA y lógica de sesión basada en el tiempo (Silver Bullet) en un único y limpio tablero de instrumentos no repintado para MetaTrader 5.
Esta herramienta es adecuada para los operadores que desean estructura, confirmación y claridad visual en lugar de señales aleatorias.
🧠 Lógica básica de trading
Utazima Universal AI se centra en:
-
Movimientos de liquidez institucional
-
Sesiones de negociación de alta probabilidad
-
Entradas alineadas con la tendencia con riesgo definido
El indicador no ejecuta operaciones automáticamente.
Está diseñado para operadores manuales que desean un apoyo claro a la toma de decisiones.
Características principales
✔ Smart Money Concepts (SMC)
- Detección automática de Fair Value Gaps (FVG)
- Visualización del barrido de liquidez.
✔ AI Market Filter
- Ayuda a evitar operaciones de baja probabilidad
- Confirmación de la dirección de la tendencia
✔ Silver Bullet Session Logic
- Optimizado para las sesiones de Londres y Nueva York
- Enfoque en periodos de mercado de alto volumen
✔ Sistema Visual de Riesgo-Recompensa
- Cuadro verde = Zona de Toma de Ganancias
- Cuadro rojo = Zona de Stop Loss
✔ Señales no repintadas
- Las señales permanecen fijas una vez impresas
✔ Interfaz de usuario profesional
- Tema oscuro
- Diseño limpio, estilo TradingView
🎯 Cómo usar (Trading manual)
-
Espere la confirmación de la sesión en el tablero de instrumentos
-
Confirme la dirección utilizando el filtro de tendencia AI
-
Siga las zonas visuales de entrada, Stop Loss y Take Profit
-
Gestione las operaciones de acuerdo con su plan de riesgo
Configuración recomendada
-
Plazos: M5 - M15
-
Símbolos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, BTC, US30
-
Sesiones: Londres y Nueva York
⚙️ Información técnica
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Tipo de indicador Indicador de comercio manual
-
Repintado: No
-
Funciona en la mayoría de los brokers MT5
🤖 O pción de Automatización
Para los comerciantes que prefieren la automatización completa, un Asesor Experto independiente (EA) basado en la misma lógica está disponible.
📩 Para obtener información sobre la versión automatizada, póngase en contacto con:
WhatsApp / DM: +250 789 609 112
⭐ Soporte y Comentarios
Este indicador se proporciona de forma gratuita.
Si le resulta útil, por favor considere dejar una calificación ⭐⭐⭐⭐⭐ y una breve reseña.
Sus comentarios contribuirán a futuras actualizaciones y mejoras.
⚠️ Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos. Este indicador es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones y no garantiza beneficios. Pruébelo siempre en una cuenta de demostración y utilice una gestión adecuada del riesgo.