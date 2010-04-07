Utazima Universal Trading Assistant

🏦 Utazima Universal AI - Cuadro de mando institucional de dinero inteligente (GRATIS)

📌 Descripción general del producto

Utazima Universal AI es un indicador de trading manual profesional diseñado para ayudar a los traders a identificar el comportamiento de los precios institucionales con claridad y precisión.

El indicador combina Smart Money Concepts (SMC), filtrado de mercado basado en IA y lógica de sesión basada en el tiempo (Silver Bullet) en un único y limpio tablero de instrumentos no repintado para MetaTrader 5.

Esta herramienta es adecuada para los operadores que desean estructura, confirmación y claridad visual en lugar de señales aleatorias.

🧠 Lógica básica de trading

Utazima Universal AI se centra en:

  • Movimientos de liquidez institucional

  • Sesiones de negociación de alta probabilidad

  • Entradas alineadas con la tendencia con riesgo definido

El indicador no ejecuta operaciones automáticamente.
Está diseñado para operadores manuales que desean un apoyo claro a la toma de decisiones.

Características principales

Smart Money Concepts (SMC)
- Detección automática de Fair Value Gaps (FVG)
- Visualización del barrido de liquidez.

AI Market Filter
- Ayuda a evitar operaciones de baja probabilidad
- Confirmación de la dirección de la tendencia

Silver Bullet Session Logic
- Optimizado para las sesiones de Londres y Nueva York
- Enfoque en periodos de mercado de alto volumen

Sistema Visual de Riesgo-Recompensa
- Cuadro verde = Zona de Toma de Ganancias
- Cuadro rojo = Zona de Stop Loss

✔ Señales no repintadas
- Las señales permanecen fijas una vez impresas

Interfaz de usuario profesional
- Tema oscuro
- Diseño limpio, estilo TradingView

🎯 Cómo usar (Trading manual)

  1. Espere la confirmación de la sesión en el tablero de instrumentos

  2. Confirme la dirección utilizando el filtro de tendencia AI

  3. Siga las zonas visuales de entrada, Stop Loss y Take Profit

  4. Gestione las operaciones de acuerdo con su plan de riesgo

Configuración recomendada

  • Plazos: M5 - M15

  • Símbolos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, BTC, US30

  • Sesiones: Londres y Nueva York

⚙️ Información técnica

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Tipo de indicador Indicador de comercio manual

  • Repintado: No

  • Funciona en la mayoría de los brokers MT5

🤖 O pción de Automatización

Para los comerciantes que prefieren la automatización completa, un Asesor Experto independiente (EA) basado en la misma lógica está disponible.

📩 Para obtener información sobre la versión automatizada, póngase en contacto con:
WhatsApp / DM: +250 789 609 112

Soporte y Comentarios

Este indicador se proporciona de forma gratuita.
Si le resulta útil, por favor considere dejar una calificación ⭐⭐⭐⭐⭐ y una breve reseña.
Sus comentarios contribuirán a futuras actualizaciones y mejoras.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. Este indicador es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones y no garantiza beneficios. Pruébelo siempre en una cuenta de demostración y utilice una gestión adecuada del riesgo.


