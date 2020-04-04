Zigzag Price Arrows

El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de:

- Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia.

- Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos de los precios en cada punto de giro directamente en el gráfico.

- Mayor claridad visual: Facilita la identificación de los niveles de soporte y resistencia.

Características principales:

Dibujo tradicional de líneas en zigzag

Señales de flecha que indican movimientos al alza y a la baja

Visualización del precio en tiempo real en los puntos pivote

Ajustes personalizables (Profundidad, Desviación, Paso atrás)

Colores de texto y tamaños de fuente ajustables

Modo de empleo:

Flechas verdes hacia abajo: Indican oportunidades potenciales de compra en mínimos de swing formados.

Flechas alcistas magenta: Indican posibles oportunidades de venta en los máximos oscilantes formados.

Etiquetas de precios: Ayudan a identificar importantes niveles de soporte y resistencia.

Parámetros de entrada:

Profundidad Ext: Ajuste de la profundidad del zigzag (por defecto: 12)

Desviación Ext: Desviación mínima del precio (por defecto: 5)

Paso atrás ext: Ajuste del paso atrás (por defecto: 3)

Color de etiqueta: Color de texto para las etiquetas de precio

Label Font Size: Tamaño de fuente para las lecturas de precios

Desplazamiento flecha: Desplazamiento vertical de las flechas (en puntos)

Estimado trader, me encantaría recibir sus comentarios y sugerencias sobre este indicador.

Descargo de responsabilidad: Este indicador es sólo una herramienta analítica. Las decisiones de negociación son de su exclusiva responsabilidad, y existe la posibilidad de perder capital.

Mejoras en el rendimiento y la velocidad, junto con mejoras en varios parámetros de entrada.