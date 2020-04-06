Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita!

¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5!

Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX, y lo más importante, ¡es completamente GRATIS!

Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con características de seguridad mejoradas y claras. Es particularmente adecuado para pares volátiles como XAUUSD (Oro).

Revisión GridWeaverFX: ¿Qué es y cómo funciona?

GridWeaverFX es un Asesor Experto que emplea la estrategia clásica Grid + Martingale, utilizando una señal de Moving Average Crossover como punto de entrada inicial.

La lógica central es simple:

Abre la primera operación cuando se produce un cruce de medias móviles. Si el precio se mueve en contra de la operación inicial, el EA abre operaciones adicionales en la misma dirección en intervalos de Cuadrícula predefinidos. Cada nueva operación tiene un tamaño de lote mayor (Martingala) para acercar el precio medio de equilibrio al precio actual. Cuando el precio vuelve al punto de equilibrio + un pequeño beneficio, el EA cierra todas las operaciones de la serie (la "Cesta") a la vez.

Características clave que hacen que GridWeaverFX destaque 👍

📈 Señal de entrada de cruce de MA: Utiliza una señal simple, popular y fácil de entender para la dirección inicial de la operación.

⛓️ Rejilla Automatizada y Sistema Martingala: Gestiona sistemáticamente las posiciones perdedoras abriendo una rejilla para promediar el precio de entrada.

🛡️ La característica principal de seguridad: Nivel Máximo de Cuadrícula: Puede limitar el número máximo de operaciones en la parrilla. Esta es la herramienta de gestión de riesgo más crítica en este EA, evitando que abra demasiadas posiciones durante una tendencia fuerte y sostenida.

🎯 Smart Profit Closure (Breakeven + Puntos): ¡No es necesario esperar a que cada operación esté en beneficios! El EA calcula el precio de equilibrio general y establece un objetivo para cerrar toda la cesta una vez que se alcanza un pequeño beneficio, lo que permite una salida más rápida.

Sistema de gestión de cestas: El EA puede ejecutar múltiples series de operaciones ("Cestas") simultáneamente sin que interfieran en los cálculos de las demás.

🎁 100% gratis sin condiciones: Sin costes ocultos, sin fechas de caducidad. Sólo descárgalo y úsalo.

⚠️ Advertencia y gestión de riesgos críticos

Quiero ser totalmente transparente: Las estrategias Grid/Martingale son inherentemente de alto riesgo. Esto es especialmente cierto para XAUUSD, que es conocido por su alta volatilidad. Una tendencia fuerte y duradera puede llevar a un drawdown significativo.

Por lo tanto, el parámetro maxGridLevel es su herramienta más importante para controlar este riesgo. Realice pruebas retrospectivas exhaustivas con los símbolos y plazos que le interesen. Ajuste siempre inpLotSize , inpGridSize , inpMultiplier y maxGridLevel a un nivel de riesgo con el que se sienta cómodo.

Para ponértelo más fácil, he hecho backtesting y he encontrado un conjunto de parámetros relativamente equilibrados con las siguientes especificaciones:

Símbolo: XAUUSD

Marco de tiempo: M15

Depósito recomendado : 20.000 (Para una cuenta Cent , equivalente a 200 USD)

Apalancamiento recomendado: 1:100

Puede descargar el archivo de configuración desde el siguiente enlace:

GridWeaverFX_XAUUSD_M15_Cent10k.set

[ << Enlace a la descarga de su archivo .set >> ]

Descargo de responsabilidad: Debido a la alta volatilidad de XAUUSD (Oro), estos ajustes se han ajustado para ser relativamente conservadores. Sin embargo, los usuarios siempre deben practicar una estricta gestión del riesgo y considerar si los ajustes son apropiados para su propia cuenta y tolerancia al riesgo.

Espero que GridWeaverFX sea una herramienta útil para sus estrategias de trading.

Si la utiliza y tiene algún comentario, encuentra algún problema o desea compartir sus resultados, no dude en comentarlo en este hilo. Todas las sugerencias para futuras mejoras son bienvenidas.

¡Feliz trading!



