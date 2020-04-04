Inverse Liquidity Grab Ultimate EA
- Asesores Expertos
- Stephen Muriithi Muraguri
- Versión: 1.6
Este EA encuentra la Liquidez de Valor Justo (FVL) en el gráfico, rastrea cuando se mitigan, y luego busca una señal de inversión (el precio "falla" a través de la zona). Cuando se produce esa inversión, coloca una operación en la dirección opuesta a la brecha de liquidez original (un enfoque FVG inverso ).
También le permite controlar cuándo opera utilizando las sesiones de mercado, y puede cerrar automáticamente las posiciones en la apertura de Nueva York (todas las posiciones o sólo las rentables).
Principales ventajas
-
Entradas claras y basadas en reglas (sin adivinanzas): negocia sólo después de una secuencia completa: FVL → Mitigación → Retrace → Cierre por inversión.
-
Control de sesiones: elija exactamente en qué sesiones puede ejecutar operaciones el EA (Sídney/Tokio/Frankfurt/Londres/Nueva York).
-
Control de riesgo de apertura en Nueva York: función opcional para cerrar posiciones del EA justo al inicio de la sesión de NY.
-
Dos modos SL/TP:
-
Estático: puntos SL/TP fijos (simple y consistente).
-
Dinámico ( Rango de Apertura): dimensiona el SL/TP en función del Rango de Apertura del día (adaptable a la volatilidad).
-
-
Filtro de ruptura OR opcional (modo dinámico): sólo opera si el precio ya ha roto por encima/por debajo del Rango de Apertura primero.
-
Opción de trailing stop integrada: trails después de un umbral mínimo de beneficio (basado en puntos/pips).
-
Gestión de gráficos más limpia: dibuja rectángulos y etiquetas FVL; puede ignorar zonas solapadas; limita el número de zonas a seguir para mantener el peso ligero.
-
Controles de seguridad: aplica la distancia mínima de stop del broker ( SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ).
Características principales (cómo se comporta)
-
Detecta FVLs usando una regla de 3 barras de brecha de liquidez y las dibuja como rectángulos.
-
Marca mitigación cuando el precio rompe el lado lejano de la zona.
-
Marca el retroceso cuando el precio vuelve dentro de la zona.
-
Activa la señal "inversa" cuando el precio cierra más allá de la zona en la dirección opuesta y el cierre anterior estaba dentro.
-
Se ejecuta en eventos de nueva barra (reduce el ruido / entradas spam).
-
NY open auto-close (opcional):
-
Cierra las posiciones EA en este símbolo en el minuto de inicio de la sesión de NY.
-
Puede cerrar todas, o sólo las posiciones rentables (las pérdidas se mantienen).
-
Todas las horas de sesión son horas del servidor del broker (como se muestra en MT5).
Entradas / Parámetros (último código)
AJUSTES GENERALES DEL EA
-
inpLot: Tamaño del lote para cada operación.
-
minPts: Tamaño mínimo de la brecha FVL (en puntos) para calificar.
-
FVG_Rec_Ext_Bars: Cuantas barras se extiende el rectángulo de la TVF en el futuro.
-
prt: Imprime mensajes de depuración en el registro de Expertos.
-
magic_number: Número mágico utilizado para identificar las operaciones del EA.
-
ignoreOverlaps: Si es true, omite las nuevas TVF que se solapan con las existentes.
-
tradeMode: Frecuencia de negociación por CVF:
-
TradeOnce = máximo 1 operación por zona
-
LimitedTrades = hasta maxTradesPerFVL
-
UnlimitedTrades = sin límite
-
-
maxTradesPerFVG: Límite cuando se selecciona LimitedTrades.
-
maxFVGs: Número máximo de zonas FVL almacenadas/rastreadas en memoria.
-
TrailingType: Tipo de trailing stop:
-
Trailing_None
-
Trailing_Points
-
-
Trailing_Stop_Pips: Distancia de arrastre (utiliza la lógica de puntos en el código; se establece como entrada "pips").
-
Min_Profit_To_Trail_Pips: Beneficio mínimo requerido antes de que comience el trailing.
FILTRO DE SESIONES DE NEGOCIACIÓN (HORA DEL SERVIDOR)
-
inpUseSessionFilter: Interruptor maestro para habilitar la negociación basada en sesiones.
-
inpTradeSydney: Permitir operaciones en la sesión de Sydney.
-
inpSydneyStartHour / inpSydneyStartMin: Hora de inicio de Sydney.
-
inpSydneyEndHour / inpSydneyEndMin: Hora de finalización de Sydney.
-
inpTradeTokyo: Permitir operaciones en la sesión de Tokio.
-
inpTokyoStartHour / inpTokyoStartMin: Hora de inicio de Tokio.
-
inpTokyoEndHour / inpTokyoEndMin: Hora de finalización de Tokio.
-
inpTradeFrankfurt: Permitir operaciones en la sesión de Frankfurt.
-
inpFrankfurtStartHour / inpFrankfurtStartMin: Hora de inicio de Frankfurt.
-
inpFrankfurtEndHour / inpFrankfurtEndMin: Hora de finalización de Frankfurt.
-
inpTradeLondon: Permitir operaciones en la sesión de Londres.
-
inpLondonStartHour / inpLondonStartMin: Hora de inicio de Londres.
-
inpLondonEndHour / inpLondonEndMin: Hora de finalización de Londres.
-
inpTradeNewYork: Permitir operaciones en la sesión de Nueva York.
-
inpNewYorkStartHour / inpNewYorkStartMin: Hora de inicio de Nueva York.
-
inpNewYorkEndHour / inpNewYorkEndMin: Hora de finalización de Nueva York.
NY OPEN AUTO-CLOSE (HORA DEL SERVIDOR)
-
inpCloseAtNYOpen: Si es true, cierra las posiciones EA al inicio de la sesión de Nueva York.
-
inpCloseOnlyProfitableAtNYOpen: Si es true, cierra sólo las posiciones con beneficio > 0; las posiciones perdedoras permanecen abiertas.
AJUSTES DEL MÉTODO SL/TP
-
inpSLTP_Método:
-
Static_Method = puntos SL/TP fijos
-
Dynamic_Method = Rango de apertura dimensionado SL/TP
-
-
inpStatic_SL_Points: Stop Loss estático (puntos).
-
inpStatic_TP_Points: Toma de beneficios estática (puntos).
-
inpDynamic_Use_OR_Breakout_Trigger: Filtro de modo dinámico:
-
Si es true, COMPRA sólo después del cierre > OR High; VENTA sólo después del cierre < OR Low.
-
-
inpOR_Mode:
-
OR_ByBars = Rango de apertura de las primeras N barras del día
-
OR_ByTimeWindow = Rango de apertura desde el inicio/fin de la ventana de tiempo.
-
-
inpOR_Timeframe: Timeframe utilizado para calcular el Rango de Apertura.
-
inpOR_Bars: Número de barras para OR cuando OR_ByBars .
-
inpOR_StartHour / inpOR_StartMin: Hora de inicio de OR cuando OR_ByTimeWindow .
-
inpOR_EndHour / inpOR_EndMin: OR hora de finalización cuando OR_ByTimeWindow .
-
inpOR_SL_Multiplicador: SL dinámico = puntos OR × multiplicador.
-
inpOR_TP_Multiplicador: TP dinámico = puntos OR × multiplicador.
-
inpOR_MinRangePoints: Tamaño mínimo de OR necesario para utilizar Dynamic; de lo contrario, vuelve a los valores Static.