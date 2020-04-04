Inverse Liquidity Grab Ultimate EA

Este EA encuentra la Liquidez de Valor Justo (FVL) en el gráfico, rastrea cuando se mitigan, y luego busca una señal de inversión (el precio "falla" a través de la zona). Cuando se produce esa inversión, coloca una operación en la dirección opuesta a la brecha de liquidez original (un enfoque FVG inverso ).

También le permite controlar cuándo opera utilizando las sesiones de mercado, y puede cerrar automáticamente las posiciones en la apertura de Nueva York (todas las posiciones o sólo las rentables).

Principales ventajas

Entradas claras y basadas en reglas (sin adivinanzas): negocia sólo después de una secuencia completa: FVL → Mitigación → Retrace → Cierre por inversión.

Control de sesiones: elija exactamente en qué sesiones puede ejecutar operaciones el EA (Sídney/Tokio/Frankfurt/Londres/Nueva York).

Control de riesgo de apertura en Nueva York: función opcional para cerrar posiciones del EA justo al inicio de la sesión de NY.

Dos modos SL/TP: Estático: puntos SL/TP fijos (simple y consistente). Dinámico ( Rango de Apertura ): dimensiona el SL/TP en función del Rango de Apertura del día (adaptable a la volatilidad).

Filtro de ruptura OR opcional (modo dinámico): sólo opera si el precio ya ha roto por encima/por debajo del Rango de Apertura primero.

Opción de trailing stop integrada: trails después de un umbral mínimo de beneficio (basado en puntos/pips).

Gestión de gráficos más limpia: dibuja rectángulos y etiquetas FVL; puede ignorar zonas solapadas; limita el número de zonas a seguir para mantener el peso ligero.

Controles de seguridad: aplica la distancia mínima de stop del broker ( SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ).

Características principales (cómo se comporta)

Detecta FVLs usando una regla de 3 barras de brecha de liquidez y las dibuja como rectángulos.

Marca mitigación cuando el precio rompe el lado lejano de la zona.

Marca el retroceso cuando el precio vuelve dentro de la zona.

Activa la señal "inversa" cuando el precio cierra más allá de la zona en la dirección opuesta y el cierre anterior estaba dentro.

Se ejecuta en eventos de nueva barra (reduce el ruido / entradas spam).

NY open auto-close (opcional): Cierra las posiciones EA en este símbolo en el minuto de inicio de la sesión de NY. Puede cerrar todas , o sólo las posiciones rentables (las pérdidas se mantienen).



Todas las horas de sesión son horas del servidor del broker (como se muestra en MT5).

Entradas / Parámetros (último código)

AJUSTES GENERALES DEL EA

inpLot : Tamaño del lote para cada operación.

minPts : Tamaño mínimo de la brecha FVL (en puntos) para calificar.

FVG_Rec_Ext_Bars : Cuantas barras se extiende el rectángulo de la TVF en el futuro.

prt : Imprime mensajes de depuración en el registro de Expertos.

magic_number : Número mágico utilizado para identificar las operaciones del EA.

ignoreOverlaps : Si es true, omite las nuevas TVF que se solapan con las existentes.

tradeMode : Frecuencia de negociación por CVF: TradeOnce = máximo 1 operación por zona LimitedTrades = hasta maxTradesPerFVL UnlimitedTrades = sin límite

maxTradesPerFVG : Límite cuando se selecciona LimitedTrades.

maxFVGs : Número máximo de zonas FVL almacenadas/rastreadas en memoria.

TrailingType : Tipo de trailing stop: Trailing_None Trailing_Points

Trailing_Stop_Pips : Distancia de arrastre (utiliza la lógica de puntos en el código; se establece como entrada "pips").

Min_Profit_To_Trail_Pips: Beneficio mínimo requerido antes de que comience el trailing.

FILTRO DE SESIONES DE NEGOCIACIÓN (HORA DEL SERVIDOR)

inpUseSessionFilter : Interruptor maestro para habilitar la negociación basada en sesiones.

inpTradeSydney : Permitir operaciones en la sesión de Sydney.

inpSydneyStartHour / inpSydneyStartMin : Hora de inicio de Sydney.

inpSydneyEndHour / inpSydneyEndMin : Hora de finalización de Sydney.

inpTradeTokyo : Permitir operaciones en la sesión de Tokio.

inpTokyoStartHour / inpTokyoStartMin : Hora de inicio de Tokio.

inpTokyoEndHour / inpTokyoEndMin : Hora de finalización de Tokio.

inpTradeFrankfurt : Permitir operaciones en la sesión de Frankfurt.

inpFrankfurtStartHour / inpFrankfurtStartMin : Hora de inicio de Frankfurt.

inpFrankfurtEndHour / inpFrankfurtEndMin : Hora de finalización de Frankfurt.

inpTradeLondon : Permitir operaciones en la sesión de Londres.

inpLondonStartHour / inpLondonStartMin : Hora de inicio de Londres.

inpLondonEndHour / inpLondonEndMin : Hora de finalización de Londres.

inpTradeNewYork : Permitir operaciones en la sesión de Nueva York.

inpNewYorkStartHour / inpNewYorkStartMin : Hora de inicio de Nueva York.

inpNewYorkEndHour / inpNewYorkEndMin: Hora de finalización de Nueva York.

NY OPEN AUTO-CLOSE (HORA DEL SERVIDOR)

inpCloseAtNYOpen : Si es true, cierra las posiciones EA al inicio de la sesión de Nueva York.

inpCloseOnlyProfitableAtNYOpen: Si es true, cierra sólo las posiciones con beneficio > 0; las posiciones perdedoras permanecen abiertas.

AJUSTES DEL MÉTODO SL/TP