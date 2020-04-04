Inverse Liquidity Grab Ultimate EA

Este EA encuentra la Liquidez de Valor Justo (FVL) en el gráfico, rastrea cuando se mitigan, y luego busca una señal de inversión (el precio "falla" a través de la zona). Cuando se produce esa inversión, coloca una operación en la dirección opuesta a la brecha de liquidez original (un enfoque FVG inverso ).

También le permite controlar cuándo opera utilizando las sesiones de mercado, y puede cerrar automáticamente las posiciones en la apertura de Nueva York (todas las posiciones o sólo las rentables).

Principales ventajas

  • Entradas claras y basadas en reglas (sin adivinanzas): negocia sólo después de una secuencia completa: FVL → Mitigación → Retrace → Cierre por inversión.

  • Control de sesiones: elija exactamente en qué sesiones puede ejecutar operaciones el EA (Sídney/Tokio/Frankfurt/Londres/Nueva York).

  • Control de riesgo de apertura en Nueva York: función opcional para cerrar posiciones del EA justo al inicio de la sesión de NY.

  • Dos modos SL/TP:

    • Estático: puntos SL/TP fijos (simple y consistente).

    • Dinámico ( Rango de Apertura): dimensiona el SL/TP en función del Rango de Apertura del día (adaptable a la volatilidad).

  • Filtro de ruptura OR opcional (modo dinámico): sólo opera si el precio ya ha roto por encima/por debajo del Rango de Apertura primero.

  • Opción de trailing stop integrada: trails después de un umbral mínimo de beneficio (basado en puntos/pips).

  • Gestión de gráficos más limpia: dibuja rectángulos y etiquetas FVL; puede ignorar zonas solapadas; limita el número de zonas a seguir para mantener el peso ligero.

  • Controles de seguridad: aplica la distancia mínima de stop del broker ( SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ).

Características principales (cómo se comporta)

  • Detecta FVLs usando una regla de 3 barras de brecha de liquidez y las dibuja como rectángulos.

  • Marca mitigación cuando el precio rompe el lado lejano de la zona.

  • Marca el retroceso cuando el precio vuelve dentro de la zona.

  • Activa la señal "inversa" cuando el precio cierra más allá de la zona en la dirección opuesta y el cierre anterior estaba dentro.

  • Se ejecuta en eventos de nueva barra (reduce el ruido / entradas spam).

  • NY open auto-close (opcional):

    • Cierra las posiciones EA en este símbolo en el minuto de inicio de la sesión de NY.

    • Puede cerrar todas, o sólo las posiciones rentables (las pérdidas se mantienen).

Todas las horas de sesión son horas del servidor del broker (como se muestra en MT5).

Entradas / Parámetros (último código)

AJUSTES GENERALES DEL EA

  • inpLot: Tamaño del lote para cada operación.

  • minPts: Tamaño mínimo de la brecha FVL (en puntos) para calificar.

  • FVG_Rec_Ext_Bars: Cuantas barras se extiende el rectángulo de la TVF en el futuro.

  • prt: Imprime mensajes de depuración en el registro de Expertos.

  • magic_number: Número mágico utilizado para identificar las operaciones del EA.

  • ignoreOverlaps: Si es true, omite las nuevas TVF que se solapan con las existentes.

  • tradeMode: Frecuencia de negociación por CVF:

    • TradeOnce = máximo 1 operación por zona

    • LimitedTrades = hasta maxTradesPerFVL

    • UnlimitedTrades = sin límite

  • maxTradesPerFVG: Límite cuando se selecciona LimitedTrades.

  • maxFVGs: Número máximo de zonas FVL almacenadas/rastreadas en memoria.

  • TrailingType: Tipo de trailing stop:

    • Trailing_None

    • Trailing_Points

  • Trailing_Stop_Pips: Distancia de arrastre (utiliza la lógica de puntos en el código; se establece como entrada "pips").

  • Min_Profit_To_Trail_Pips: Beneficio mínimo requerido antes de que comience el trailing.

FILTRO DE SESIONES DE NEGOCIACIÓN (HORA DEL SERVIDOR)

  • inpUseSessionFilter: Interruptor maestro para habilitar la negociación basada en sesiones.

  • inpTradeSydney: Permitir operaciones en la sesión de Sydney.

  • inpSydneyStartHour / inpSydneyStartMin: Hora de inicio de Sydney.

  • inpSydneyEndHour / inpSydneyEndMin: Hora de finalización de Sydney.

  • inpTradeTokyo: Permitir operaciones en la sesión de Tokio.

  • inpTokyoStartHour / inpTokyoStartMin: Hora de inicio de Tokio.

  • inpTokyoEndHour / inpTokyoEndMin: Hora de finalización de Tokio.

  • inpTradeFrankfurt: Permitir operaciones en la sesión de Frankfurt.

  • inpFrankfurtStartHour / inpFrankfurtStartMin: Hora de inicio de Frankfurt.

  • inpFrankfurtEndHour / inpFrankfurtEndMin: Hora de finalización de Frankfurt.

  • inpTradeLondon: Permitir operaciones en la sesión de Londres.

  • inpLondonStartHour / inpLondonStartMin: Hora de inicio de Londres.

  • inpLondonEndHour / inpLondonEndMin: Hora de finalización de Londres.

  • inpTradeNewYork: Permitir operaciones en la sesión de Nueva York.

  • inpNewYorkStartHour / inpNewYorkStartMin: Hora de inicio de Nueva York.

  • inpNewYorkEndHour / inpNewYorkEndMin: Hora de finalización de Nueva York.

NY OPEN AUTO-CLOSE (HORA DEL SERVIDOR)

  • inpCloseAtNYOpen: Si es true, cierra las posiciones EA al inicio de la sesión de Nueva York.

  • inpCloseOnlyProfitableAtNYOpen: Si es true, cierra sólo las posiciones con beneficio > 0; las posiciones perdedoras permanecen abiertas.

AJUSTES DEL MÉTODO SL/TP

  • inpSLTP_Método:

    • Static_Method = puntos SL/TP fijos

    • Dynamic_Method = Rango de apertura dimensionado SL/TP

  • inpStatic_SL_Points: Stop Loss estático (puntos).

  • inpStatic_TP_Points: Toma de beneficios estática (puntos).

  • inpDynamic_Use_OR_Breakout_Trigger: Filtro de modo dinámico:

    • Si es true, COMPRA sólo después del cierre > OR High; VENTA sólo después del cierre < OR Low.

  • inpOR_Mode:

    • OR_ByBars = Rango de apertura de las primeras N barras del día

    • OR_ByTimeWindow = Rango de apertura desde el inicio/fin de la ventana de tiempo.

  • inpOR_Timeframe: Timeframe utilizado para calcular el Rango de Apertura.

  • inpOR_Bars: Número de barras para OR cuando OR_ByBars .

  • inpOR_StartHour / inpOR_StartMin: Hora de inicio de OR cuando OR_ByTimeWindow .

  • inpOR_EndHour / inpOR_EndMin: OR hora de finalización cuando OR_ByTimeWindow .

  • inpOR_SL_Multiplicador: SL dinámico = puntos OR × multiplicador.

  • inpOR_TP_Multiplicador: TP dinámico = puntos OR × multiplicador.

  • inpOR_MinRangePoints: Tamaño mínimo de OR necesario para utilizar Dynamic; de lo contrario, vuelve a los valores Static.


