Requiem MT5
- Asesores Expertos
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Requiem MT5 — Sistema de trading automático basado en patrones de mercado
Requiem MT5 es un Asesor Experto (EA) que utiliza patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos. Funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante del trader.
Para comenzar, basta con instalar el EA en el gráfico de NZDCAD — los demás pares se activarán automáticamente.
Pares de trading
- NZDCAD
- AUDCAD
Requisitos de la cuenta
- Tipo de cuenta: Classic
- Apalancamiento: 1:500
- Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un funcionamiento correcto del algoritmo)
- Marco temporal: M15
- VPS: recomendado para un funcionamiento estable
- Broker recomendado: FreshForex
Parámetros de configuración
- Trade Comment: se muestra en el diario y en el historial de la cuenta
- Trade Pairs M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)
- Magic Number: identificador único de la posición
- Lot Sizing Method: método de cálculo del lote según el nivel de riesgo
- Fixed Lot: tamaño fijo de la operación inicial
- Deposit Load %: ajuste del tamaño del lote según el depósito
Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.
Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru