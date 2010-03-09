Divine Duality MT5

Divine Duality MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Divine Duality MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere mínima intervención del trader.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Por qué elegir Divine Duality MT5

  • Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos internos de análisis de mercado.
  • Adaptabilidad: rendimiento eficaz en condiciones de volatilidad y cambios de tendencia.
  • Tipos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.
  • Gestión de riesgos: stop-loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.
  • Inicio rápido: todos los parámetros están pre‑optimizados.

Cómo funciona

Divine Duality MT5 analiza el mercado mediante algoritmos integrados y abre operaciones según las condiciones establecidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar riesgos y aumentan la solidez de la estrategia.

Requisitos iniciales

  • Pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD
  • Lanzamiento recomendado: NZDCAD
  • Otros pares: se activan automáticamente
  • Tipo de cuenta: Raw Spread Account
  • Apalancamiento: 1:500
  • Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un correcto funcionamiento del algoritmo)
  • Marco temporal: M15
  • VPS: recomendado para un funcionamiento estable
  • Broker recomendado: IC Markets Global
Descargo de responsabilidad: El trading en mercados financieros implica riesgos. Utilice solo fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.

Soporte:

Para consultas de instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

