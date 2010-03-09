Divine Duality MT5
- Asesores Expertos
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.3
- Actualizado: 20 septiembre 2025
- Activaciones: 10
Divine Duality MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Divine Duality MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere mínima intervención del trader.
Por qué elegir Divine Duality MT5
- Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos internos de análisis de mercado.
- Adaptabilidad: rendimiento eficaz en condiciones de volatilidad y cambios de tendencia.
- Tipos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.
- Gestión de riesgos: stop-loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.
- Inicio rápido: todos los parámetros están pre‑optimizados.
Cómo funciona
Divine Duality MT5 analiza el mercado mediante algoritmos integrados y abre operaciones según las condiciones establecidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar riesgos y aumentan la solidez de la estrategia.
Requisitos iniciales
- Pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD
- Lanzamiento recomendado: NZDCAD
- Otros pares: se activan automáticamente
- Tipo de cuenta: Raw Spread Account
- Apalancamiento: 1:500
- Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un correcto funcionamiento del algoritmo)
- Marco temporal: M15
- VPS: recomendado para un funcionamiento estable
- Broker recomendado: IC Markets Global
Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.
Para consultas de instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru