Divine Duality MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Divine Duality MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere mínima intervención del trader.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Por qué elegir Divine Duality MT5

Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos internos de análisis de mercado.

trading automatizado basado en modelos internos de análisis de mercado. Adaptabilidad: rendimiento eficaz en condiciones de volatilidad y cambios de tendencia.

rendimiento eficaz en condiciones de volatilidad y cambios de tendencia. Tipos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.

soporta IOC, FOK, Return, BOC. Gestión de riesgos: stop-loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.

stop-loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital. Inicio rápido: todos los parámetros están pre‑optimizados.

Cómo funciona

Divine Duality MT5 analiza el mercado mediante algoritmos integrados y abre operaciones según las condiciones establecidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar riesgos y aumentan la solidez de la estrategia.

Requisitos iniciales

Pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD Lanzamiento recomendado: NZDCAD

NZDCAD Otros pares: se activan automáticamente

se activan automáticamente Tipo de cuenta: Raw Spread Account

Raw Spread Account Apalancamiento: 1:500

1:500 Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un correcto funcionamiento del algoritmo)

desde $1000 (recomendado para un correcto funcionamiento del algoritmo) Marco temporal: M15

M15 VPS: recomendado para un funcionamiento estable

recomendado para un funcionamiento estable Broker recomendado: IC Markets Global

Descargo de responsabilidad: El trading en mercados financieros implica riesgos. Utilice solo fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.