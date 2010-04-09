TradeRanger MT5 — Sistema de Trading Automatizado

TradeRanger MT5 es un asesor de trading totalmente automatizado, basado en patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos. Funciona en modo automático y no requiere supervisión constante del trader.

Para comenzar, basta con instalar el asesor en el gráfico de AUDCAD — los demás pares se activarán automáticamente.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Pares de divisas

AUDCAD

NZDCAD

Requisitos de la cuenta

Tipo de cuenta: Classic

Classic Apalancamiento: 1:500

1:500 Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo)

desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo) Marco temporal: M15

M15 VPS: recomendado para un funcionamiento estable

recomendado para un funcionamiento estable Broker recomendado: FreshForex

Parámetros del asesor

Trade Comment: se muestra en el registro y en el historial de la cuenta

se muestra en el registro y en el historial de la cuenta Trade Pairs M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)

lista de pares activos (puede depender del sufijo) Magic: identificador único de la posición

identificador único de la posición Lot Sizing Method: método de cálculo del lote según el nivel de riesgo

método de cálculo del lote según el nivel de riesgo Fixed Lot: tamaño fijo de la operación inicial

tamaño fijo de la operación inicial Deposit Load %: ajuste del tamaño del lote según el depósito

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice únicamente fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se responsabiliza de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se proporcionan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.