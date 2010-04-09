TradeRanger MT5
- Asesores Expertos
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
TradeRanger MT5 — Sistema de Trading Automatizado
TradeRanger MT5 es un asesor de trading totalmente automatizado, basado en patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos. Funciona en modo automático y no requiere supervisión constante del trader.
Para comenzar, basta con instalar el asesor en el gráfico de AUDCAD — los demás pares se activarán automáticamente.
Pares de divisas
- AUDCAD
- NZDCAD
Requisitos de la cuenta
- Tipo de cuenta: Classic
- Apalancamiento: 1:500
- Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo)
- Marco temporal: M15
- VPS: recomendado para un funcionamiento estable
- Broker recomendado: FreshForex
Parámetros del asesor
- Trade Comment: se muestra en el registro y en el historial de la cuenta
- Trade Pairs M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)
- Magic: identificador único de la posición
- Lot Sizing Method: método de cálculo del lote según el nivel de riesgo
- Fixed Lot: tamaño fijo de la operación inicial
- Deposit Load %: ajuste del tamaño del lote según el depósito
Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru