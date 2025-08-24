Weltrix
- Asesores Expertos
- Guilherme Jose Mattes
- Versión: 1.4
- Actualizado: 23 noviembre 2025
- Activaciones: 8
Presentamos Weltrix – La solución definitiva para operar Oro (XAUUSD)
PRECIO $499 – LUEGO -> $1999 USD
IMPORTANTE: USE EL EA SOLO CON ESTE ARCHIVO SET: DOWNLOAD (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)
Siete estrategias probadas. Un EA poderoso. Rendimiento consistente. Alta actividad de trading.
Lo que NO encontrará en este EA:
-
Operaciones flotantes a largo plazo
-
Sistema de cuadrícula (grid)
-
Martingale
-
Estrategias sobreoptimizadas
-
Backtests manipulados
Al combinar siete estrategias independientes y probadas, Weltrix realiza un promedio de 4 operaciones por día, manteniendo su cuenta activa y productiva en cualquier condición de mercado.
También es una excelente herramienta para generar reembolsos significativos (rebates) gracias a su alta frecuencia de operaciones. (Si necesita más detalles, envíeme un mensaje privado.)
IMPORTANTE: Para que AUTO_GMT funcione → debe agregar la URL "http : // worldtimeapi . org" (¡sin espacios!!) a la lista de URLs permitidas en su terminal MT5 (Herramientas -> Opciones -> Asesores Expertos).
Weltrix is for now my best EA. It combine perfect stability, risk control and is also very profitable. Several week of test on live account and I can sleep peacefully :) Plus - the Author is very kindly, helpfull and very, very patience ;)