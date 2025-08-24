Weltrix

4.67

Presentamos Weltrix – La solución definitiva para operar Oro (XAUUSD)

PRECIO $499 – LUEGO -> $1999 USD

IMPORTANTE: USE EL EA SOLO CON ESTE ARCHIVO SET: DOWNLOAD (UPDATE V1.4 - 23.11.2025) 

LIVE

USER GUIDE

Siete estrategias probadas. Un EA poderoso. Rendimiento consistente. Alta actividad de trading.

Lo que NO encontrará en este EA:

  • Operaciones flotantes a largo plazo

  • Sistema de cuadrícula (grid)

  • Martingale

  • Estrategias sobreoptimizadas

  • Backtests manipulados

Al combinar siete estrategias independientes y probadas, Weltrix realiza un promedio de 4 operaciones por día, manteniendo su cuenta activa y productiva en cualquier condición de mercado.

También es una excelente herramienta para generar reembolsos significativos (rebates) gracias a su alta frecuencia de operaciones. (Si necesita más detalles, envíeme un mensaje privado.)


IMPORTANTE: Para que AUTO_GMT funcione → debe agregar la URL "http : // worldtimeapi . org" (¡sin espacios!!) a la lista de URLs permitidas en su terminal MT5 (Herramientas -> Opciones -> Asesores Expertos).

Comentarios 11
Tomasz Pilarczyk
104
Tomasz Pilarczyk 2025.12.12 18:05 
 

Weltrix is for now my best EA. It combine perfect stability, risk control and is also very profitable. Several week of test on live account and I can sleep peacefully :) Plus - the Author is very kindly, helpfull and very, very patience ;)

Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.11.22 13:47 
 

Weltrix has been a great experience so far — it feels realistic, balanced, and built with actual trading logic instead of hype. The mix of strategies gives it a steady flow without taking crazy risks, and it adapts well to changing conditions. What really adds confidence is the developer: always responsive, open to feedback, and genuinely focused on improving the EA over time. It’s refreshing to see an EA that’s both diverse and backed by someone who truly cares about making it better.

Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.11.19 23:41 
 

Excellent and prompt support from Guilherme. The multiple strategies in this system make it a great choice for gold trading compared to other systems that use a single strategy.

