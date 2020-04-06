Exclusive Prime MT5 — Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5

Exclusive Prime MT5 es un asesor experto de nueva generación, creado para traders que valoran la automatización, la estabilidad y un estricto control del riesgo. El algoritmo combina un análisis inteligente del mercado con un sistema de gestión de capital, garantizando una ejecución precisa de las operaciones y adaptación a diferentes condiciones de mercado.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos. Si un par de divisas muestra buenos resultados con un bróker, no significa que ocurra lo mismo con otros. Cada bróker tiene sus propias cotizaciones, spreads y condiciones de negociación. Por lo tanto, cada par de divisas debe ser optimizado por el usuario y ejecutado en una cuenta real solo en modo de una sola divisa — de manera independiente para cada par. Las capturas en modo multimoneda se muestran únicamente como ejemplo. Se recomienda repetir la optimización al menos una vez al año, ya que las condiciones del mercado cambian.

Información importante: La versión demo del asesor está destinada únicamente a fines de prueba. Los resultados de las pruebas sin optimización no reflejan el rendimiento real del algoritmo. Para un uso completo se requiere una optimización individual según el bróker, el depósito y los instrumentos seleccionados. En cualquier caso, la optimización debe realizarse de forma independiente y repetirse al menos una vez al año. Recuerde: el resultado final depende directamente de su experiencia y de los parámetros que usted mismo establezca después de optimizar el asesor.

Características principales

Análisis inteligente: combinación de indicadores de tendencia y osciladores con filtrado de señales falsas.

combinación de indicadores de tendencia y osciladores con filtrado de señales falsas. Adaptabilidad: ajuste automático a diferentes condiciones de mercado y niveles de volatilidad.

ajuste automático a diferentes condiciones de mercado y niveles de volatilidad. Ejecución moderna de órdenes: soporte para IOC, FOK, Return, BOC.

soporte para IOC, FOK, Return, BOC. Protección del capital: stop-loss dinámicos, trailing stops y gestión de riesgo flexible.

stop-loss dinámicos, trailing stops y gestión de riesgo flexible. Inicio rápido: parámetros integrados permiten probar el asesor inmediatamente después de la instalación.

Principio de funcionamiento

El asesor abre operaciones solo cuando se cumplen las condiciones predefinidas. Los mecanismos integrados de gestión de capital controlan el tamaño de las posiciones y los niveles de stop, manteniendo el equilibrio entre seguridad y flexibilidad.

Optimización y pruebas

Divisas principales: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — mostradas en las capturas únicamente como ejemplo. Para el trading real, todos los pares de divisas, incluidos estos , deben ser optimizados por el usuario y ejecutados en una cuenta real solo en modo de una sola divisa — de manera independiente para cada par. Las capturas en modo multimoneda se presentan únicamente con fines demostrativos.

Divisas adicionales: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — mostradas como ejemplo (basado en el bróker IC Markets Global). Otros brókers pueden no ofrecerlas o tener listas de instrumentos diferentes.

Nota: Para el trading real, cada par debe ser optimizado por el usuario. Cuanto mayor sea el depósito, más pares podrán optimizarse y conectarse. Este trabajo lo realiza el comprador, no el autor.

Parámetros técnicos

Marco temporal: M15

M15 Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo)

desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo) Apalancamiento recomendado: desde 1:500

desde 1:500 Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (ver lista de brókers abajo)

ECN / Raw Spread (ver lista de brókers abajo) VPS: recomendado para un funcionamiento estable

Brókers recomendados

El asesor puede utilizarse con brókers de bajo spread, tales como: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. La lista no es exhaustiva — también puede utilizarse con otros brókers confiables que ofrezcan condiciones adecuadas.

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice únicamente fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.