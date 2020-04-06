GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso.

Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers.

Este EA está diseñado para los operadores que buscan un rendimiento constante a largo plazo, una reducción controlada y una ejecución automatizada que se alinee con la volatilidad natural y el impulso direccional del oro.

El oro es uno de los instrumentos más volátiles y técnicos del mercado financiero. GoldPapi fue creado para aprovechar esta volatilidad a través de:

Identificación inteligente de tendencias

Mecanismos de seguimiento de precisión

Lógica de protección robusta

Spread en tiempo real y adaptabilidad del nivel de stop

El EA evita el exceso de operaciones, se centra en la claridad direccional, y captura los movimientos de tendencia extendida al tiempo que minimiza el riesgo innecesario.





Configuración de gráficos recomendada

Instrumento: XAUUSD (Oro)

Marco temporal principal: H1 para entradas

Filtro de tendencia: D1 (Diario) para confirmación de plazos superiores

Tipo de cuenta recomendada

ECN / Diferencial bruto

Ejecución de baja latencia

Precios de 5 o 3 dígitos (EA autoajusta Pip & Point)

Especificaciones recomendadas

Apalancamiento 1:200 - 1:500

Depósito mínimo: $200 - $500

Tamaño de lote fijo recomendado: 0.01 para $200 0,02-0,05 para 500 $ 0.10 para $1,000+



Condiciones de mercado recomendadas

Funciona mejor en sesiones de tendencia como: Sesión de Londres Sesión de Nueva York

Evite la interferencia manual; el EA se adapta dinámicamente al spread, la volatilidad y la estructura de precios.

Gestión del riesgo recomendada