Goldpapi

GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso.
Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers.

Este EA está diseñado para los operadores que buscan un rendimiento constante a largo plazo, una reducción controlada y una ejecución automatizada que se alinee con la volatilidad natural y el impulso direccional del oro.

El oro es uno de los instrumentos más volátiles y técnicos del mercado financiero. GoldPapi fue creado para aprovechar esta volatilidad a través de:

  • Identificación inteligente de tendencias

  • Mecanismos de seguimiento de precisión

  • Lógica de protección robusta

  • Spread en tiempo real y adaptabilidad del nivel de stop

El EA evita el exceso de operaciones, se centra en la claridad direccional, y captura los movimientos de tendencia extendida al tiempo que minimiza el riesgo innecesario.


Configuración de gráficos recomendada

  • Instrumento: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal principal: H1 para entradas

  • Filtro de tendencia: D1 (Diario) para confirmación de plazos superiores

Tipo de cuenta recomendada

  • ECN / Diferencial bruto

  • Ejecución de baja latencia

  • Precios de 5 o 3 dígitos (EA autoajusta Pip & Point)

Especificaciones recomendadas

  • Apalancamiento 1:200 - 1:500

  • Depósito mínimo: $200 - $500

  • Tamaño de lote fijo recomendado:

    • 0.01 para $200

    • 0,02-0,05 para 500 $

    • 0.10 para $1,000+

Condiciones de mercado recomendadas

  • Funciona mejor en sesiones de tendencia como:

    • Sesión de Londres

    • Sesión de Nueva York

  • Evite la interferencia manual; el EA se adapta dinámicamente al spread, la volatilidad y la estructura de precios.

Gestión del riesgo recomendada

  • Utilice siempre Stop Loss

  • Evite ejecutar varios EA Oro en la misma cuenta

  • Ajuste el tamaño del lote en función del crecimiento del capital

