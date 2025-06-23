Imperator Legacy

Imperator Legacy — Asesor Experto de Élite para Operaciones Precisas a Corto Plazo

Imperator Legacy es un asesor automático premium diseñado para instrumentos con alta volatilidad y spreads mínimos. Su núcleo es un algoritmo multicomponente capaz de analizar el mercado en tiempo real y reaccionar con máxima velocidad.

El EA aplica una estrategia de Price Action con mínima latencia, lo que lo hace especialmente eficaz para el scalping. Admite tanto tamaños de posición fijos como calculados dinámicamente. Funciona en cualquier marco temporal. Para mayor estabilidad se recomienda VPS, aunque no es obligatorio.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones de configuración.

Descripción General

Imperator Legacy está optimizado para XAUUSD y probado con Tickstory con una precisión del 99.99% bajo condiciones reales de spread y comisión.

En cuentas RoboForex Prime se logran los mejores parámetros gracias a la comisión reducida en oro — esto brinda una ventaja adicional en el trading de alta frecuencia, donde cada punto de entrada es sensible al spread.

Características Clave

  • Sin martingala, sin grid, sin arbitraje
  • Cada operación protegida con stop-loss
  • Sistema flexible de gestión de lotes
  • Control automático de spread y deslizamiento

Recomendaciones

  • Cuentas más adecuadas: ECN, Raw, Razor o Prime
  • Configuración predeterminada óptima para XAUUSD
  • Se recomienda probar en demo antes de usar en real

Parámetros

  • InpulsTime — señal de tiempo de entrada
  • Inpuls — sensibilidad a impulsos
  • Inpuls_Sniper — ajuste de entrada ultra precisa
  • StopLoss — nivel fijo de protección
  • TakeProfit — nivel fijo de salida
  • TrailingStart — activación del trailing stop
  • TrailingStop — distancia del trailing stop
  • FixedLot — tamaño fijo de posición
  • Use_AutoMM — habilitar cálculo automático de lotes
  • AutoMM — porcentaje del depósito para AutoMM
  • Max_Spread — spread máximo permitido
  • Slippage — deslizamiento permitido
  • Magic — identificador único del experto
  • Transactiont — límite de operaciones
  • BiddingStep — paso entre operaciones
  • TradeComment — comentario de la operación

Comienza Ahora

Instala Imperator Legacy para MT4 y descubre un trading basado en precisión, tecnología y estabilidad.

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice solo fondos cuya pérdida pueda asumir. El autor no se responsabiliza por posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.

Soporte:

Para preguntas de instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Comentarios 1
lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.07.01 09:38 
 

Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.

