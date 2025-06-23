Imperator Legacy
- Asesores Expertos
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.2
- Actualizado: 8 julio 2025
- Activaciones: 5
Imperator Legacy — Asesor Experto de Élite para Operaciones Precisas a Corto Plazo
Imperator Legacy es un asesor automático premium diseñado para instrumentos con alta volatilidad y spreads mínimos. Su núcleo es un algoritmo multicomponente capaz de analizar el mercado en tiempo real y reaccionar con máxima velocidad.
El EA aplica una estrategia de Price Action con mínima latencia, lo que lo hace especialmente eficaz para el scalping. Admite tanto tamaños de posición fijos como calculados dinámicamente. Funciona en cualquier marco temporal. Para mayor estabilidad se recomienda VPS, aunque no es obligatorio.
Descripción General
Imperator Legacy está optimizado para XAUUSD y probado con Tickstory con una precisión del 99.99% bajo condiciones reales de spread y comisión.
En cuentas RoboForex Prime se logran los mejores parámetros gracias a la comisión reducida en oro — esto brinda una ventaja adicional en el trading de alta frecuencia, donde cada punto de entrada es sensible al spread.
Características Clave
- Sin martingala, sin grid, sin arbitraje
- Cada operación protegida con stop-loss
- Sistema flexible de gestión de lotes
- Control automático de spread y deslizamiento
Recomendaciones
- Cuentas más adecuadas: ECN, Raw, Razor o Prime
- Configuración predeterminada óptima para XAUUSD
- Se recomienda probar en demo antes de usar en real
Parámetros
- InpulsTime — señal de tiempo de entrada
- Inpuls — sensibilidad a impulsos
- Inpuls_Sniper — ajuste de entrada ultra precisa
- StopLoss — nivel fijo de protección
- TakeProfit — nivel fijo de salida
- TrailingStart — activación del trailing stop
- TrailingStop — distancia del trailing stop
- FixedLot — tamaño fijo de posición
- Use_AutoMM — habilitar cálculo automático de lotes
- AutoMM — porcentaje del depósito para AutoMM
- Max_Spread — spread máximo permitido
- Slippage — deslizamiento permitido
- Magic — identificador único del experto
- Transactiont — límite de operaciones
- BiddingStep — paso entre operaciones
- TradeComment — comentario de la operación
Comienza Ahora
Instala Imperator Legacy para MT4 y descubre un trading basado en precisión, tecnología y estabilidad.
Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.
Para preguntas de instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru
Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.