Imperator Legacy — Asesor Experto de Élite para Operaciones Precisas a Corto Plazo

Imperator Legacy es un asesor automático premium diseñado para instrumentos con alta volatilidad y spreads mínimos. Su núcleo es un algoritmo multicomponente capaz de analizar el mercado en tiempo real y reaccionar con máxima velocidad.

El EA aplica una estrategia de Price Action con mínima latencia, lo que lo hace especialmente eficaz para el scalping. Admite tanto tamaños de posición fijos como calculados dinámicamente. Funciona en cualquier marco temporal. Para mayor estabilidad se recomienda VPS, aunque no es obligatorio.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones de configuración.

Descripción General

Imperator Legacy está optimizado para XAUUSD y probado con Tickstory con una precisión del 99.99% bajo condiciones reales de spread y comisión.

En cuentas RoboForex Prime se logran los mejores parámetros gracias a la comisión reducida en oro — esto brinda una ventaja adicional en el trading de alta frecuencia, donde cada punto de entrada es sensible al spread.

Características Clave

Sin martingala, sin grid, sin arbitraje

Cada operación protegida con stop-loss

Sistema flexible de gestión de lotes

Control automático de spread y deslizamiento

Recomendaciones

Cuentas más adecuadas: ECN, Raw, Razor o Prime

Configuración predeterminada óptima para XAUUSD

Se recomienda probar en demo antes de usar en real

Parámetros

InpulsTime — señal de tiempo de entrada

— señal de tiempo de entrada Inpuls — sensibilidad a impulsos

— sensibilidad a impulsos Inpuls_Sniper — ajuste de entrada ultra precisa

— ajuste de entrada ultra precisa StopLoss — nivel fijo de protección

— nivel fijo de protección TakeProfit — nivel fijo de salida

— nivel fijo de salida TrailingStart — activación del trailing stop

— activación del trailing stop TrailingStop — distancia del trailing stop

— distancia del trailing stop FixedLot — tamaño fijo de posición

— tamaño fijo de posición Use_AutoMM — habilitar cálculo automático de lotes

— habilitar cálculo automático de lotes AutoMM — porcentaje del depósito para AutoMM

— porcentaje del depósito para AutoMM Max_Spread — spread máximo permitido

— spread máximo permitido Slippage — deslizamiento permitido

— deslizamiento permitido Magic — identificador único del experto

— identificador único del experto Transactiont — límite de operaciones

— límite de operaciones BiddingStep — paso entre operaciones

— paso entre operaciones TradeComment — comentario de la operación

Comienza Ahora

Instala Imperator Legacy para MT4 y descubre un trading basado en precisión, tecnología y estabilidad.

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice solo fondos cuya pérdida pueda asumir. El autor no se responsabiliza por posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

