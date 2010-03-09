Pelagia MT5
- Asesores Expertos
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.2
- Actualizado: 21 noviembre 2024
- Activaciones: 10
Pelagia MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Pelagia MT5 es un asesor de trading totalmente automatizado, basado en el análisis de patrones de mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios y funciona sin necesidad de supervisión constante del trader.
El asesor es fácil de usar — basta con activarlo en el gráfico y comenzará a funcionar automáticamente.
Información de Trading
- Par de divisas principal: AUDCAD
- Marco temporal: M15
Requisitos de la Cuenta
- Tipo de cuenta: Classic
- Apalancamiento: 1:500
- Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un correcto funcionamiento del algoritmo)
- VPS: recomendado para un funcionamiento estable
- Broker recomendado: FreshForex
Configuraciones del Asesor
- Trade Comment: se muestra en el registro y en el historial de operaciones
- Trade Pairs M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)
- Magic: identificador único de la posición
- Lot Sizing Method: método de cálculo del lote según el nivel de riesgo
- Fixed Lot: tamaño fijo de la operación inicial
- Deposit Load %: porcentaje de carga del depósito para el cálculo del lote
