Pelagia MT5

Pelagia MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Pelagia MT5 es un asesor de trading totalmente automatizado, basado en el análisis de patrones de mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios y funciona sin necesidad de supervisión constante del trader.

El asesor es fácil de usar — basta con activarlo en el gráfico y comenzará a funcionar automáticamente.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Información de Trading

  • Par de divisas principal: AUDCAD
  • Marco temporal: M15

Requisitos de la Cuenta

  • Tipo de cuenta: Classic
  • Apalancamiento: 1:500
  • Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un correcto funcionamiento del algoritmo)
  • VPS: recomendado para un funcionamiento estable
  • Broker recomendado: FreshForex

Configuraciones del Asesor

  • Trade Comment: se muestra en el registro y en el historial de operaciones
  • Trade Pairs M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)
  • Magic: identificador único de la posición
  • Lot Sizing Method: método de cálculo del lote según el nivel de riesgo
  • Fixed Lot: tamaño fijo de la operación inicial
  • Deposit Load %: porcentaje de carga del depósito para el cálculo del lote
Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice solo fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.

Soporte:

Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbeme a través de mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Otros productos de este autor
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive DC — Asesor para Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC es un algoritmo especializado para operar oro (XAUUSD), creado exclusivamente para traders que participan en Prop Firm Challenges. El asesor está totalmente optimizado y listo para funcionar inmediatamente después de la instalación. La tarea principal del usuario es la gestión del riesgo; todos los demás procesos se realizan automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instruccion
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
PropSurge One MT5 — Asesor para superar los desafíos Prop Este algoritmo de trading está diseñado con un enfoque en la disciplina y el cumplimiento de los requisitos de las Prop Firms. Su arquitectura está orientada a condiciones de entrenamiento, donde el control del riesgo y las reglas de capital son factores clave. El algoritmo está optimizado para un funcionamiento estable dentro de programas de evaluación. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instruccio
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Asesores Expertos
Piazza MT5 — Herramienta Profesional de Trading Automático Piazza MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, creado para traders que valoran un enfoque sistemático y tecnológico. Su arquitectura combina algoritmos de análisis de mercado con mecanismos adaptativos de gestión de riesgos, permitiendo automatizar el proceso de trading y reducir la influencia de decisiones subjetivas. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Caracterí
Universe EA
Natalyia Nikitina
5 (1)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy Universe EA, creado para un rendimiento estable y control de riesgos. El Asesor Experto funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se proporcionan únicamente con fines demostrativos. Los resultados pueden variar entre brokers debido a las cotizaciones, spre
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
Asesores Expertos
Imperator Legacy — Asesor Experto de Élite para Operaciones Precisas a Corto Plazo Imperator Legacy es un asesor automático premium diseñado para instrumentos con alta volatilidad y spreads mínimos. Su núcleo es un algoritmo multicomponente capaz de analizar el mercado en tiempo real y reaccionar con máxima velocidad. El EA aplica una estrategia de Price Action con mínima latencia, lo que lo hace especialmente eficaz para el scalping. Admite tanto tamaños de posición fijos como calculados dinámi
SniperScope
Natalyia Nikitina
Indicadores
SniperScope — Indicador para una entrada precisa en el mercado SniperScope es un indicador para la plataforma MetaTrader 4 , diseñado para determinar con precisión el momento adecuado para entrar al mercado. El sistema de filtrado de señales combina dos RSI y dos MA, eliminando eficazmente el ruido del mercado y proporcionando señales confiables sin repintado. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones de configuración. Ventajas Las flechas se fijan al a
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fine
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Maksimus EA MT5 — Sistema de Trading Automatizado Maksimus EA MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, diseñado para automatizar el trading en el mercado Forex. Combina algoritmos de análisis de tendencias con herramientas de gestión de posiciones, lo que lo hace adecuado tanto para estrategias básicas como para sistemas de trading más avanzados. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Maximus MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Maximus MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. El EA funciona de manera totalmente automática y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se proporcionan únicamente
Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Asesores Expertos
Synergetic MT5 — Sistema de Trading Automatizado Synergetic MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Características de Synergetic MT5 Algoritmos de análisis: métodos adaptativos para identificar oportunidades de trading. Flexibilidad: se
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Jardin MT5 — Sistema de trading automatizado basado en patrones de mercado Jardin MT5 es un Asesor Experto totalmente automatizado que aprovecha patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos en cualquier dirección. Funciona en modo automático y requiere mínima intervención. Cómo usarlo: Instale el EA en el gráfico de AUDCAD . Los demás pares de divisas se activan automáticamente, permitiendo el trading multimoneda. ¡Atención! Contácteme inmediatamente d
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Princess of Milana MT5 — Sistema de Trading Automatizado Princess of Milana MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Princess of Milana MT5? Algoritmos de análisis: automatización de trading 24/7 con model
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Missy Fab MT5 — Sistema de Trading Automatizado Missy Fab MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Missy Fab MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexi
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Mother Earth MT5 — Sistema de Trading Automatizado Mother Earth MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Mother Earth MT5? Algoritmos de análisis: automatización de trading 24/7 con modelos integrados. Flexibilidad: se ada
Duramax MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Duramax MT5 — Sistema de Trading Automatizado Duramax MT5 es un Asesor Experto (EA) que utiliza algoritmos de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios y funciona en modo totalmente automático. El EA está completamente automatizado y requiere una mínima intervención. Para comenzar, basta con instalarlo en el gráfico del par de divisas AUDCAD_e — los demás parámetros s
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Ride the Wind MT5 — Sistema de Trading Automatizado Ride the Wind MT5 es un Asesor Experto basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Ride the Wind MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexibilidad: se adapta a l
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Winter MT5 — Sistema de Trading Automatizado Winter MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos avanzados de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios. El sistema funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante. Para comenzar, simplemente instale el EA en el gráfico de NZDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! C
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
BaLLzProtector MT5 — Sistema de Trading Automatizado BaLLzProtector MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos de análisis y métodos de adaptación para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Se basa en patrones como la corrección del precio tras movimientos bruscos y funciona en modo completamente automático. Para comenzar, basta con instalar el asesor en el gráfico del par de divisas AUDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
TradeRanger MT5 — Sistema de Trading Automatizado TradeRanger MT5 es un asesor de trading totalmente automatizado, basado en patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos. Funciona en modo automático y no requiere supervisión constante del trader. Para comenzar, basta con instalar el asesor en el gráfico de AUDCAD — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de c
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Requiem MT5 — Sistema de trading automático basado en patrones de mercado Requiem MT5 es un Asesor Experto (EA) que utiliza patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos. Funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante del trader. Para comenzar, basta con instalar el EA en el gráfico de NZDCAD — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instruccione
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Astra MT5 — Sistema de trading automatizado basado en patrones de mercado Astra MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5 que utiliza patrones clave del mercado, incluyendo retrocesos de precio después de movimientos bruscos. El sistema está totalmente automatizado y no requiere supervisión constante del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Características de Astra MT5 Algoritmos de análisis: trabaja con patrones de p
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Beskar Sovereign EA MT5 — Sistema de Trading Automatizado Beskar Sovereign EA MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Por qué elegir Beskar Sovereign EA MT5 Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos integ
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Solaris Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Solaris Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Por qué elegir Solaris Imperium MT5 Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos internos de análisis de
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Force Strategy MT5 — Sistema de Trading Automatizado Force Strategy MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones de configuración. Por qué elegir Force Strategy MT5 Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos integrados de análisis de mercado. A
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Divine Duality MT5 — Sistema de Trading Automatizado Divine Duality MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Por qué elegir Divine Duality MT5 Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos internos de análisi
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Prime MT5 — Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Exclusive Prime MT5 es un asesor experto de nueva generación, creado para traders que valoran la automatización, la estabilidad y un estricto control del riesgo. El algoritmo combina un análisis inteligente del mercado con un sistema de gestión de capital, garantizando una ejecución precisa de las operaciones y adaptación a diferentes condiciones de mercado. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir l
