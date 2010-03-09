Pelagia MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Pelagia MT5 es un asesor de trading totalmente automatizado, basado en el análisis de patrones de mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios y funciona sin necesidad de supervisión constante del trader.

El asesor es fácil de usar — basta con activarlo en el gráfico y comenzará a funcionar automáticamente.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Información de Trading

Par de divisas principal: AUDCAD

AUDCAD Marco temporal: M15

Requisitos de la Cuenta

Tipo de cuenta: Classic

Classic Apalancamiento: 1:500

1:500 Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un correcto funcionamiento del algoritmo)

desde $1000 (recomendado para un correcto funcionamiento del algoritmo) VPS: recomendado para un funcionamiento estable

recomendado para un funcionamiento estable Broker recomendado: FreshForex

Configuraciones del Asesor

Trade Comment: se muestra en el registro y en el historial de operaciones

se muestra en el registro y en el historial de operaciones Trade Pairs M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)

lista de pares activos (puede depender del sufijo) Magic: identificador único de la posición

identificador único de la posición Lot Sizing Method: método de cálculo del lote según el nivel de riesgo

método de cálculo del lote según el nivel de riesgo Fixed Lot: tamaño fijo de la operación inicial

tamaño fijo de la operación inicial Deposit Load %: porcentaje de carga del depósito para el cálculo del lote

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice solo fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.