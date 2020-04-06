Requiem MT5
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Requiem MT5 — 市場パターンに基づく自動売買システム
Requiem MT5 は、急激な値動き後の価格反発など、主要な市場パターンを活用するエキスパートアドバイザー（EA）です。完全自動で動作し、トレーダーによる常時監視は不要です。
開始するには、NZDCAD のチャートに EA を設置するだけで、他の通貨ペアは自動的に有効化されます。
注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！
取引ペア
- NZDCAD
- AUDCAD
口座要件
- 口座タイプ： Classic
- レバレッジ： 1:500
- 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
- タイムフレーム： M15
- VPS： 安定稼働のため推奨
- 推奨ブローカー： FreshForex
設定パラメータ
- Trade Comment: ジャーナルや口座履歴に表示
- Trade Pairs M15: 有効な通貨ペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり）
- Magic Number: ポジションの一意識別子
- Lot Sizing Method: リスクレベルに基づくロット計算方法
- Fixed Lot: 初回取引の固定ロットサイズ
- Deposit Load %: 預託金に応じたロットサイズ調整
免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。
すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。
サポート:
インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください：📧 mila88899sup99@yandex.ru