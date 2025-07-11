Quantum Baron

4.79
EA de Quantum Baron

Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables.
Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.


con descuento   precio .   El precio aumentará $50 por cada 10 compras. Precio final: $4999.

Canal del Barón Cuántico:   Haga clic aquí

***¡Compra Quantum Baron MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles!

Soy un asesor experto (EA) de cuadrícula, diseñado meticulosamente para maximizar tu potencial de trading. Con más de 15 años de experiencia en trading, mi diseño ha sido perfeccionado hasta alcanzar la perfección. Mis creadores han incorporado su amplio conocimiento del mercado y su experiencia en cada línea de mi código para garantizar el mejor rendimiento posible.


Del creador de Quantum Emperor, Quantum Queen, Quantum StarMan y el exitoso Quantum Bitcoin, llega el EA más exclusivo hasta el momento, diseñado para traders que están listos para mover capital importante y extraer ganancias importantes.

Quantum Baron no sigue el mercado. Lo domina.

¿Por qué elegir Quantum Baron EA?

Diseñado para la élite: Quantum Baron no es para todos. Está optimizado para traders con un saldo mínimo de $5,000 que estén listos para tratar su cartera como un activo profesional.

Solo COMPRA, siempre ganas: Quantum Baron solo abre órdenes de COMPRA, aprovechando al máximo los ciclos alcistas naturales del petróleo. Y aquí está la clave: el swap nocturno siempre es positivo, lo que significa que te pagan por mantener posiciones mientras el EA hace el trabajo pesado.

Precisión en la volatilidad: El petróleo es uno de los activos más volátiles del mundo. Quantum Baron no se inmuta: acepta el caos y lo utiliza para asegurar ganancias calculadas y consistentes.

Estrategia de cuadrícula de seguimiento de tendencias inteligente: combina la detección de tendencias de vanguardia con un sistema de cuadrícula avanzado, refinado y adaptable que transforma las oscilaciones de precios en oportunidades de ganancias.

Ejecución con garantía de victoria: Cada ciclo de trading está diseñado para culminar en victoria. Punto. Se minimiza la caída, se optimiza la lógica y cada entrada está respaldada por datos sólidos del mercado.

Legado de excelencia: presentado por el mejor vendedor en MQL5, con un historial comprobado en la creación de EA que dominan el mercado y en los que confían miles de comerciantes de todo el mundo.

 Requisitos mínimos y recomendaciones :
Símbolo: XTIUSD (petróleo crudo)
Marco temporal: M30
Depósito mínimo: $5,000 - recomendado $10,000 o más
Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos (pregúnteme en privado para obtener sugerencias de corredores)
Apalancamiento: 1:500
Tipo de cuenta: Cobertura
IMPORTANTE: ¡Utilice cuentas de BAJO SPREAD para obtener el mejor rendimiento!
UTILICE un VPS para que el EA funcione 24 horas al día, 7 días a la semana (obligatorio).


Únete a la Élite Cuántica : Esta es tu invitación a ascender al nivel superior del trading algorítmico. Quantum Baron no es una producción en masa. Es exclusivo, potente y está diseñado para traders reales que no se conforman con lo común.


Comentarios 44
Maicel Brand
83
Maicel Brand 2025.12.11 12:09 
 

Hello Bogdan, first: Thanks for the Baron T-Shirt :) it's very cool and a little bit funny. That's my most expensive Shirt ever :). But my first trade was at 8. august, with 7K in account, now the account stand at above 9K. Only one Trade on the last 4 months was a little bit dangerous - every other deal was easy :) Thanks.

Anh Tuan Bui
198
Anh Tuan Bui 2025.12.06 15:55 
 

Quantum Baron performs very reliably on XTIUSD. The EA makes smart entries, clean exits, and delivers consistent profit cycle after cycle. Risk management is excellent — it doesn’t over-trade, and margin remains safe even during strong volatility in oil. The strategy is well-designed, runs smoothly, and produces trustworthy results. Developer support is fast and professional. Overall, Quantum Baron is a high-quality EA for trading oil and absolutely worth owning. I’m very satisfied with its performance.

Emil Galabov
88
Emil Galabov 2025.11.30 13:06 
 

I've been using Quantum Baron on production account for sharp two months. Week after week it delivers steady performance and and excellent entry/exist management! Thank you Bogdan for yet another great EA!

