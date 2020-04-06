Princess of Milana MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Princess of Milana MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere una mínima intervención del trader.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

¿Por qué elegir Princess of Milana MT5?

Algoritmos de análisis: automatización de trading 24/7 con modelos integrados.

automatización de trading 24/7 con modelos integrados. Flexibilidad: se adapta a la volatilidad y a las condiciones cambiantes del mercado.

se adapta a la volatilidad y a las condiciones cambiantes del mercado. Tipos modernos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.

soporta IOC, FOK, Return, BOC. Gestión de riesgos: stop-loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.

stop-loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital. Inicio rápido: todos los parámetros están pre‑optimizados.

Cómo funciona

Princess of Milana MT5 analiza el mercado mediante algoritmos integrados y abre operaciones según las condiciones establecidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar los riesgos durante el trading.

Requisitos para comenzar

Pares de divisas: AUDCAD

AUDCAD Lanzamiento del asesor: recomendado en AUDCAD

recomendado en AUDCAD Otros pares: se activan automáticamente

se activan automáticamente Tipo de cuenta: ECN

ECN Apalancamiento: 1:500

1:500 Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un rendimiento correcto del algoritmo)

desde $1000 (recomendado para un rendimiento correcto del algoritmo) Marco temporal: M15

M15 VPS: recomendado para un funcionamiento estable

recomendado para un funcionamiento estable Broker recomendado: RoboForex

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice solo fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se responsabiliza de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.