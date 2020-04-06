Requiem MT5 — Sistema de negociação automática baseado em padrões de mercado

Requiem MT5 é um Expert Advisor (EA) que utiliza padrões-chave do mercado, como a correção do preço após movimentos bruscos. Funciona em modo totalmente automático e não requer monitoramento constante do trader.

Para iniciar, basta instalar o EA no gráfico de NZDCAD — os outros pares serão ativados automaticamente.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Pares de negociação

NZDCAD

AUDCAD

Requisitos da conta

Tipo de conta: Classic

Classic Alavancagem: 1:500

1:500 Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento correto do algoritmo)

a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento correto do algoritmo) Timeframe: M15

M15 VPS: recomendado para operação estável

recomendado para operação estável Corretora recomendada: FreshForex

Parâmetros de configuração

Trade Comment: exibido no diário e no histórico da conta

exibido no diário e no histórico da conta Trade Pairs M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)

lista de pares ativos (pode depender do sufixo) Magic Number: identificador único da posição

identificador único da posição Lot Sizing Method: método de cálculo do lote baseado no nível de risco

método de cálculo do lote baseado no nível de risco Fixed Lot: tamanho fixo da operação inicial

tamanho fixo da operação inicial Deposit Load %: ajuste do tamanho do lote conforme o depósito

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.