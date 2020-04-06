Requiem MT5
Requiem MT5 — Sistema de negociação automática baseado em padrões de mercado
Requiem MT5 é um Expert Advisor (EA) que utiliza padrões-chave do mercado, como a correção do preço após movimentos bruscos. Funciona em modo totalmente automático e não requer monitoramento constante do trader.
Para iniciar, basta instalar o EA no gráfico de NZDCAD — os outros pares serão ativados automaticamente.
Pares de negociação
- NZDCAD
- AUDCAD
Requisitos da conta
- Tipo de conta: Classic
- Alavancagem: 1:500
- Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento correto do algoritmo)
- Timeframe: M15
- VPS: recomendado para operação estável
- Corretora recomendada: FreshForex
Parâmetros de configuração
- Trade Comment: exibido no diário e no histórico da conta
- Trade Pairs M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)
- Magic Number: identificador único da posição
- Lot Sizing Method: método de cálculo do lote baseado no nível de risco
- Fixed Lot: tamanho fixo da operação inicial
- Deposit Load %: ajuste do tamanho do lote conforme o depósito
Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru