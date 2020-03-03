EA Gold Harvester

Concepto Básico

Bollinger Grid Pro es un EA totalmente automatizado que combina la detección de la tendencia de las Bandas de Bollinger con un sistema de trading inteligente.
Construye automáticamente cuadrículas de compra durante los mercados de oscilación y toma ganancias de forma inteligente durante las rupturas, capturando ganancias consistentes de la volatilidad de los precios.
El sistema funciona de forma 100% automática sin necesidad de intervención manual, lo que permite que su cuenta crezca de forma constante en cualquier condición de mercado.

Lógica de la estrategia

Reconocimiento de la tendencia de la banda de Bollinger

El EA detecta automáticamente la posición del precio en relación con las Bandas de Bollinger para determinar la dirección de la tendencia y las zonas de entrada.

Algoritmo inteligente de colocación de la rejilla

Una estructura de rejilla dinámica multicapa garantiza que cada fluctuación del mercado se convierta en una oportunidad de beneficio.

Optimización de alta frecuencia

Los mecanismos integrados de "detección de nuevas barras" y "actualización de alta frecuencia" capturan los cambios del mercado en tiempo real.

Interfaz totalmente visualizada

Muestra las bandas de Bollinger, los niveles de órdenes pendientes y las líneas de toma de beneficios directamente en el gráfico, lo que hace que la lógica de negociación sea totalmente transparente.

Sistema de control por botones

Alterne la visualización de las cuadrículas con un solo clic: funcionamiento sencillo e intuitivo.

Principales características y ventajas

Identifica automáticamente las zonas de tendencia e inicia/detiene las rejillas de forma inteligente
Niveles de rejilla personalizables, espaciado, puntos de toma de beneficios y parámetros de Bollinger
Sistema preciso de gestión de órdenes (limpieza automática de órdenes y lógica de cierre)
Múltiples mecanismos de control de riesgos para garantizar un funcionamiento estable
Visualización en tiempo real de las cuadrículas y los niveles de toma de beneficios
Diseño minimalista con un uso de CPU extremadamente bajo, ideal para un funcionamiento a largo plazo
Totalmente compatible con todos los instrumentos MT5 (Divisas, Oro, Índices, Criptodivisas, etc.))

Recomendaciones de uso

Recomendado para: XAUUSD

  • Ejecutar de forma constante en un VPS para un mejor rendimiento

  • Combinar con estrategias de gestión monetaria (por ejemplo, escalado por capas o modo de bajo riesgo) para obtener beneficios a largo plazo

  • Pruebe en varios marcos temporales (M15-H1) para optimizar los parámetros para diferentes condiciones de volatilidad

  • Ejecución de alta velocidad: la gestión de órdenes en milisegundos garantiza los mejores puntos de entrada

  • Capital inicial recomendado: superior a 1.000 dólares

Seis capas de protección de seguridad

  1. Protección del saldo de la cuenta: detecta automáticamente la insuficiencia de fondos

  2. Control de reducción máxima: el umbral de pérdidas predefinido detiene la negociación automáticamente.

  3. Limitación del riesgo por operación: control estricto del riesgo de cada posición.

  4. Supervisión de márgenes: el seguimiento de márgenes en tiempo real evita liquidaciones forzosas.

  5. Filtro de volatilidad - Evita operar durante periodos de alta volatilidad

  6. Mecanismo de parada de emergencia - Cierre de todo con un clic para salir instantáneamente del mercado

Resumen de características

Función Descripción
Tipo de estrategia Previsión de Bollinger + Sistema de Cuadrícula
Control de Riesgo Auto Take-Profit, Order Cleanup, No Martingale
Mercados aplicables Divisas, Oro, Índices, Criptodivisas
Interfaz de visualización Cuadrícula visual + botones de control

Usuarios objetivo

  • Profesionales ocupados - No tienen tiempo para supervisar los gráficos, necesitan una automatización completa

  • Traders experimentados - Buscan optimización y eficiencia

  • Empresas de inversión - Requieren rendimientos cuantitativos estables y consistentes

  • Entusiastas de la riqueza - Buscan aumentar sus activos a través de la negociación algorítmica

Métricas de rendimiento

Basado en pruebas históricas; los resultados reales pueden variar en función de las condiciones del mercado.

  • Estabilidad de la estrategia: Verificada en múltiples entornos de mercado

  • Relación riesgo-rentabilidad: Equilibrio optimizado entre el control del riesgo y la rentabilidad

  • Eficiencia del capital: Dimensionamiento inteligente de las posiciones y utilización del capital

Soporte y servicios profesionales

  • Documentación completa: Manual operativo completo y guía de parámetros

  • Asistencia técnica: Asistencia de un equipo profesional y guía de configuración

  • Actualizaciones periódicas de la estrategia: Optimización continua basada en la dinámica del mercado

  • Comunidad de usuarios: Plataforma de intercambio de conocimientos y apoyo entre pares

Aviso importante

Este producto es una herramienta de trading profesional. Los usuarios deben tener conocimientos básicos de los mercados financieros.

Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

  • Se recomienda empezar con una cuenta demo para familiarizarse con el sistema.

  • Ajuste los parámetros en función de su tolerancia al riesgo.

  • Supervise las condiciones del mercado con regularidad y adapte los ajustes de la estrategia según sea necesario.

Comience su viaje de trading inteligente

Deje que algoritmos cuantitativos profesionales protejan sus inversiones-
Potencie sus operaciones con tecnología, haciendo que invertir sea más sencillo e inteligente.

Descargo de responsabilidad:
Este producto es una herramienta de análisis técnico y no constituye asesoramiento de inversión.
Las operaciones en los mercados financieros conllevan riesgos; los inversores son los únicos responsables de sus resultados.
Por favor, invierta racionalmente después de entender completamente las características del producto y los riesgos asociados.


