Argos Rage

4.58

Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado

Con Argos Rage, se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real.
Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado.


Live Signal
Marco temporal: M30
Apalancamiento: mín 1:20
Depósito: mín $100
Símbolos: XAUUSD, EURUSD
Broker: cualquiera
Después de comprar Argos Rage, podrá recibir Argos Fury de forma gratuita.
Simplemente contácteme una vez realizada la compra.

Argos Rage utiliza DeepSeek AI para evaluar la estructura, el ritmo y la presión del mercado, generando operaciones solo cuando las probabilidades están alineadas.
Esto garantiza más oportunidades que Argos Fury, manteniendo al mismo tiempo una protección inteligente en fases de incertidumbre.

Mientras que Argos Fury se centra en estructuras de reversión limpias, Argos Rage amplía el alcance operativo.
Está diseñado para traders que desean más configuraciones, más variedad, sin perder el control de una estrategia bien definida.

DeepSeek AI Integrado

El modelo de IA integrado evalúa dinámicamente las condiciones del mercado.
Comprende cuándo cambia la volatilidad, cuándo se acumula liquidez y cuándo el impulso se vuelve operable.

Puntos fuertes clave de la IA:

  • Interpreta la presión y la estructura sin límites fijos de indicadores
  • Adapta sus niveles de confianza a la fase actual del mercado
  • Reevalúa las operaciones activas para evitar señales de continuación débiles
Sistema de IA Timing de entrada Lógica adaptable Interpretación del mercado Flexibilidad de respuesta
Argos Rage Excelente Alta Nivel profundo Muy alta
Argos Fury Muy bueno Media Zonas estratégicas Media
EA Genérico Promedio Baja Basado en indicadores Baja

(Comparación de rendimiento interno – simulación de mercado real)

Capas Estratégicas

Argos Rage opera con un modelo de lógica multinivel:

  • Mapeo del impulso – identifica rupturas de impulso a corto plazo
  • Equilibrio estructura-impulso – filtra señales a través de zonas de presión
  • Confirmación contextual – verifica cada operación mediante varias capas de lógica

Por qué Argos Rage es diferente

Este EA no depende de patrones rígidos del gráfico. Reacciona a la verdadera naturaleza del mercado. Combinando estrategia e inteligencia artificial,
Argos Rage se convierte en un sistema inteligente, rápido y adaptable, listo para aprovechar las oportunidades cuando aparecen.

  • No solo detección de patrones – sino interpretación del mercado
  • Maneja eficazmente tanto fases tranquilas como volátiles
  • Evita la repetición de señales débiles mediante lógica de aprendizaje adaptativo

Para traders que buscan inteligencia, velocidad y mayor variedad – Argos Rage ofrece exactamente eso.

¿Para quién es Argos Rage?

Este EA es ideal para quienes:

  • Prefieren un enfoque más flexible y orientado a oportunidades
  • Quieren decisiones guiadas por IA sin una automatización excesiva
  • Buscan el complemento o alternativa perfecta a Argos Fury
Comentarios 28
Bruno Dos Reis Silva
496
Bruno Dos Reis Silva 2025.12.24 02:35 
 

Thank you for this EA , very profitable High recommend. very nice orders management, very low risk.

De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.12.17 11:08 
 

I have been using this for a full month now, during mid November a had a few losses, but it has since recovered the losses and running at a profit. Risk is relatively low, excellent feedback and assistance from the author.

Luis Corso
465
Luis Corso 2025.12.14 12:25 
 

After using the EA for a couple of weeks, I can confirm that it works well. It hasn't made many trades, but I must admit it hasn't had any losses! At the moment, I have high expectations for the EA. Based on my experience, I recommend it! Additionally, the developer has been very attentive to my messages and has consistently supported me with all my questions!

Market striker mt5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
Asesores Expertos
Golpe de mercado Un sistema de negociación muy avanzado mediante el uso de técnicas de diferencia entre los precios, el movimiento de los precios, y el tiempo en el que el precio se movió de un punto a otro. El experto opera a través de la relación de movimiento de precios entre los marcos más grandes y los marcos más pequeños, y tiene un sistema de filtro de tiempo muy complejo. Es un experto muy preciso. Market Striker diseñado para operar en cuentas reales y proporciona resultados excepciona
PropFirmEA
Onofrio Lofu
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO 10 primeros ejemplares = 49 el precio se incrementará en 50$ por cada 10 copias vendidas PropFirmEA - Asesor Experto de Trading Mensual Avanzado Optimizado para Prop Firms y Cuentas de Bajo Drawdown Descripción: PropFirmEA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4, construido en torno a una estrategia mensual propia y optimizado específicamente para Prop Firm Challenges gracias a su drawdown extremadamente bajo y a sus estrictos mecanismos de contro
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
Un nuevo y más potente XAU EA, utilizando un método sin precedentes, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD todos pueden usarlo . Este es mi mejor trabajo en XAU. Mucha gente le gusta el comercio XAUUSD, y yo no soy una excepción. Después de acumular alguna experiencia comercial y el trabajo duro, hice este EA específicamente para el comercio de todos los productos relacionados con XAU. Entre ellos, recomiendo la combinación de XAUUSD, XAUJPY, y XAUCHF. Visualización de señales y grupo de di
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Asesores Expertos
Grid trading Strategy Una estrategia muy segura y rentable basada en dividir el gráfico en cuadrículas horizontales y en base a la dirección del mercado (alcista/bajista) abrir comprar o vender cuando el precio toque cada línea de la cuadrícula. La distancia de la cuadrícula se calculará en base al porcentaje del precio. De esta manera este EA puede ser utilizado para cualquier tipo de mercado. operar una lista de pares dados al mismo tiempo en una sola cuenta y aplicar la regla de gestión de r
