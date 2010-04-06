Beskar Sovereign EA MT5

Beskar Sovereign EA MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Beskar Sovereign EA MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere una mínima intervención del trader.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Por qué elegir Beskar Sovereign EA MT5

  • Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos integrados de análisis de mercado.
  • Adaptabilidad: rendimiento eficiente en condiciones de volatilidad y cambios de tendencia.
  • Tipos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.
  • Gestión de riesgos: stop‑loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.
  • Inicio rápido: todos los parámetros están pre‑optimizados.

Cómo funciona

Beskar Sovereign EA MT5 analiza el mercado mediante algoritmos integrados y abre operaciones según las condiciones establecidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar los riesgos y aumentan la solidez de la estrategia.

Requisitos para comenzar

  • Pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD
  • Lanzamiento recomendado: NZDCAD
  • Otros pares: se activan automáticamente
  • Tipo de cuenta: ECN
  • Apalancamiento: 1:500
  • Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un rendimiento correcto del algoritmo)
  • Marco temporal: M15
  • VPS: recomendado para un funcionamiento estable
  • Broker recomendado: RoboForex
Descargo de responsabilidad: El trading en los mercados financieros implica riesgos. Utilice solo fondos cuya pérdida pueda asumir. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.

Soporte:

Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia de tendencia basada en numerosos indicadores técnicos "Moving Average" en el marco de tiempo: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. El Asesor Experto utiliza elementos de estrategias como Martingala, Cuadrícula y Promedio. En la negociación, se pueden abrir hasta 3 órdenes simultáneamente en cada uno de los pares de divisas. El EA utiliza un algoritmo de cierre parcial de órdenes y Stop Loss, Take Profit, Break Even y Trailing Stop ocultos. Un asesor multidivisa o
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Divisas EURUSD Marco temporal 1H PRO EA es un Asesor Experto basado en la acción del precio que puede ser ajustado para trabajar en cualquier par de divisas Forex, marco de tiempo mediante el ajuste de su configuración. Con parámetros flexibles, puede adaptar USD PRO EA para operar con cualquier símbolo de Forex simplemente ajustando la configuración. Con los Ajustes de Límite de Tiempo, usted tiene control total sobre cuándo está activo el EA. Esto le permite ajustar las sesiones de negoci
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
Asesores Expertos
GoldXpert EA - Asesor Experto Multiestrategia en Oro GoldXpert EA es un sistema de trading potente y totalmente automatizado diseñado para operar con oro (XAU/USD). Integra múltiples estrategias de trading, incluyendo seguimiento de tendencia, scalping, breakout y reversión a la media, para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado. El EA GoldXpert es perfecto para los operadores que buscan una solución inteligente, adaptable y rentable para operar con oro. Opera sólo en XAUUSD. Funcion
Diamond X
Vitalii Buriagin
Asesores Expertos
Un experto potente y profesional que le permite obtener beneficios estables con un riesgo mínimo. ¡IMPORTANTE! Las instrucciones (en la captura de pantalla) muestran la configuración de EURUSD. ¡Las configuraciones para otros pares de divisas se optimizarán y agregarán en el futuro! ¡IMPORTANTE! La frecuencia de apertura de ofertas puede ser de 1 en unos pocos días a 5 en 1 día. ¡Depende directamente del estado del mercado y del algoritmo para buscar señales de entrada! ¡IMPORTANTE! Recomendamos
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Asesores Expertos
Transforme su trading con Turnaround Technique EA, una sofisticada solución de trading algorítmico diseñada para capturar rentables inversiones de mercado e inversiones de tendencia utilizando una configuración avanzada del indicador RSI. Este Asesor Experto de nivel profesional es perfecto para los operadores que buscan rendimientos consistentes a través del trading automatizado. El "robot de trading" proporciona señales para swing y day trading en forex, materias primas, acciones, índices y c
Virtual Bot MT5
Szymon Palczynski
5 (1)
Asesores Expertos
Una viga real con "sangre y huesos". Virtual Bot abrirá operaciones virtuales, utilizándolas para monitorizar el mercado y determinar el punto de entrada (de acuerdo con los parámetros de entrada), momento en el cual Virtual Bot comenzará a abrir operaciones reales . Se recomienda probar este Experto en cuenta demo o cuenta cent . Parámetros de entrada input group           "..........Choice..........." ;         input start_enum      start= 2 ; /Inicio input uchar            starting_real_orde
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
BB King
Khima Gorania
Asesores Expertos
BB King EA para MT5 BB King Expert Advisor utiliza una estrategia de inversión simple utilizando las Bandas de Bollinger y la detección de tendencia. Está diseñado para ser utilizado fácilmente por novatos con muy pocos parámetros. Por favor, pruebe la demo y déjenos sus comentarios, tendrá que optimizarlo para el par que desee operar. Depósito mínimo: $100 por tamaño de lote de 0.01 por par de divisas. Gestión del riesgo NO hay Stop Loss o Take Profit para cada orden colocada. Stop Loss y Take
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Astra MT5 — Sistema de trading automatizado basado en patrones de mercado Astra MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5 que utiliza patrones clave del mercado, incluyendo retrocesos de precio después de movimientos bruscos. El sistema está totalmente automatizado y no requiere supervisión constante del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Características de Astra MT5 Algoritmos de análisis: trabaja con patrones de p
