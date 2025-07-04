The Bitcoin Reaper

¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!

Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitcoin, ¡y vaya que parece prometedor!

He estado desarrollando sistemas de trading durante más de dos décadas y mi especialidad "por lejos" son las estrategias de ruptura.

Esta estrategia, sencilla pero efectiva, se mantiene entre las mejores de todos los tiempos y se puede aplicar prácticamente a cualquier mercado. Y, en un mercado volátil como el de Bitcoin, ¡es realmente excepcional!

Entonces, ¿cómo funciona la estrategia? La estrategia de ruptura operará con las rupturas de niveles importantes de soporte y resistencia. Utilizará un stop loss, una toma de ganancias y varias funciones de stop loss dinámico para cada operación. Para Bitcoin Reaper, implementé esto para el marco temporal H1, lo que hace que opere con frecuencia, pero aún de manera muy efectiva. Además, me aseguré de que el EA se adaptara automáticamente a los futuros cambios de precio de Bitcoin. Por lo tanto, si Bitcoin cotiza alrededor de 100 000, o alrededor de 10 000, o alrededor de 1 millón, ¡El EA ajustará automáticamente todos los parámetros de entrada y salida y no será necesaria ninguna reoptimización!

¡La diversificación es el rey!

En lugar de confiar en una sola estrategia, he implementado 10 estrategias diferentes , todas ellas perfectamente equilibradas en este EA.

Además, hice que fuera extremadamente fácil configurarlo: simplemente elige el valor de “reducción total máxima permitida” que desees,

y el EA hará todo automáticamente -> desde seleccionar qué estrategias ejecutar hasta establecer perfectamente el riesgo para cada estrategia individual.





Y buenas noticias para los traders de empresas Prop: ¡es 100% compatible!









Características principales:

10 estrategias diferentes para distribuir el riesgo y crear el rendimiento más estable

Cada operación está protegida con un stop loss seguro

Los algoritmos Trailing Stoploss y Trailing Takeprofit limitarán el riesgo y aumentarán las ganancias potenciales

Configuración súper fácil: simplemente elija el nivel de extracción máxima que desee.

1 solo gráfico: las 10 estrategias diferentes se ejecutan desde un único gráfico H1

EA se ajustará automáticamente al precio de Bitcoin -> por lo que todos los stop loss, takeprofit, trailingsl, etc., pero también los criterios de entrada, son todos variables y se ajustan automáticamente con el tiempo, en función del precio real de Bitcoin.

APOYO FIRME LISTA

Dos décadas de experiencia en la creación de sistemas comerciales robustos se vierten en este



CÓMO CONFIGURAR: Simplemente ejecute Bitcoin H1 Chart y configure su riesgo utilizando el parámetro "máxima reducción total permitida".

Para hacerlo aún más fácil, hice algunos archivos de configuración para riesgo bajo -> alto y para empresas de apoyo. Puedes descargarlos aquí.

IMPORTANTE: Para que AUTO_GMT FUNCIONE -> debe agregar la URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (¡elimine los espacios!) a las "URL permitidas" en su terminal MT4/MT5 (herramientas -> opciones -> asesores expertos)

Te explico cómo hacerlo en esta publicación. Quizás necesites eliminar el límite de volumen y el límite de volumen máximo de Bitcoin en el probador de estrategias para ver su verdadero potencial.

Requisitos: ¡Un bróker con spreads bajos es muy recomendable! (Contáctame para obtener mis recomendaciones personales).

Saldo mínimo: 150$

Apalancamiento: se recomienda 1:100 o más





Descripción general de parámetros:



- ShowInfoPanel -> muestra el panel de información en el gráfico

- Ajuste del tamaño del panel de información -> en caso de pantalla 4K, establezca el valor en "2"

- actualizar el panel de información durante las pruebas -> deshabilitado para realizar pruebas retrospectivas más rápidas





AJUSTES

- Permitir operaciones de compra / Permitir operaciones de venta -> aquí puede habilitar o deshabilitar las operaciones de compra y venta

- Spread máximo permitido: spread máximo permitido para órdenes pendientes

- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar solo si su bróker no permite órdenes pendientes con SL y TP

- Usar vencimiento virtual -> habilitar solo si su corredor no permite órdenes pendientes con fecha de vencimiento

- BaseMagicNumber -> el número mágico base que se utilizará para todas las estrategias

- Comentario para los intercambios -> el comentario que se utilizará para los intercambios

- RemoveCommentSuffix -> Elimina el nombre de la estrategia del comentario





CONFIGURACIÓN DE LA FRECUENCIA COMERCIAL

- Frecuencia de Intercambio -> Aquí puedes configurar la frecuencia de intercambio, que básicamente seleccionará las estrategias a ejecutar. Recomiendo usar "automático" si no estás seguro de cuál es la mejor para ti.





AJUSTES GMT

- AutoGMT -> deja que el EA calcule la diferencia GMT correcta para tu bróker, de modo que la hora del NFP sea correcta

- GMT_OFFSET_Winter -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente durante el invierno (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)

- GMT_OFFSET_Summer -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente en el horario de verano (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)





FILTRO NFP

- EnableNFP_Filter -> activa o desactiva el filtro NFP

- NFP_CloseOpenTrades -> fuerza al EA a cerrar todas las operaciones abiertas cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> fuerza al EA a eliminar todas las órdenes pendientes cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)

- NFP_MinutesBefore -> cuántos minutos antes del evento NFP, para cerrar operaciones y órdenes pendientes

- NFP_MinutesAfter -> cuántos minutos después del evento NFP, antes de que el EA reanude sus operaciones nuevamente

- Configuración única de Propfirm -> aquí puede ajustar varios parámetros de entrada y salida para que el EA opere de manera diferente a otros usuarios

- FILTRO CPI/IR -> estos parámetros son comparables con los parámetros NFP explicados anteriormente

PROP FIRM CONFIGURACIONES COMERCIALES ÚNICAS

Aleatorización: esto aleatorizará ligeramente las entradas, salidas y valores de TrailingSL, de modo que varios usuarios del mismo bróker tengan operaciones ligeramente diferentes. También es útil para empresas propias. Un buen valor es "50".

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> aquí puede ingresar un desplazamiento (en pips) a los parámetros de entrada y/o salida que se utilizan internamente





CONFIGURACIONES DE RIESGO

- Establecer saldo para usar manualmente: aquí puede establecer un valor de saldo fijo que desea que el EA utilice para los cálculos de riesgo.

- DD Total Máximo Permitido: El drawdown total máximo permitido preferido (en %). El EA determinará el tamaño del lote y la frecuencia de las operaciones (cuando esté configurado en "automático") según su DD máximo histórico. Esto NO impedirá que el EA siga operando una vez alcanzado dicho drawdown.

- Establecer la caída máxima diaria -> Aquí puede establecer una caída máxima diaria permitida (en %). Si se alcanza, el asesor experto cerrará todas las operaciones y órdenes pendientes y esperará al día siguiente. Esto es útil para empresas propias.

- Lotsize OnlyUp -> esto evitará que el tamaño del lote disminuya después de pérdidas o si el saldo disminuye

- Verificar margen -> Úselo cuando el EA tenga problemas para establecer operaciones en su bróker debido a un margen bajo, mientras que hay margen suficiente

- Utilice el capital en lugar del saldo -> utilice el capital de la cuenta para calcular todos los valores de tamaño de lote





HORARIO COMERCIAL

- Utilizar zona horaria comercial -> esto habilitará o deshabilitará el uso del filtro de horas comerciales

- KillPending -> cuando está habilitado, las órdenes pendientes se eliminarán cuando estén fuera del horario comercial.

- KillOpen -> cuando está habilitado, las operaciones abiertas se cerrarán una vez que el tiempo salga del horario comercial.

- Time_Source -> aquí puede seleccionar qué “reloj” utilizar para el horario comercial

- Configuración de hora de lunes a domingo : aquí puede establecer la hora de inicio y finalización para todos los días

Para aquellos que aún no me conocen: todos mis EA pasan por un riguroso proceso de pruebas, pruebas de estrés y optimización robusta para asegurar que el EA no sea simplemente un bonito EA de backtest. No utilizo ningún discurso de ventas tipo "red neuronal/IA de aprendizaje automático/ChatGPT/computadora cuántica/pruebas retrospectivas de línea recta perfecta", sino que ofrezco un sistema de trading real y honesto . Basado en una metodología probada de desarrollo y ejecución en vivo.

Como desarrollador, tengo más de 15 años de experiencia creando sistemas de trading automatizado. Sé qué tiene potencial de funcionar y qué no. Creo sistemas honestos, con la mayor probabilidad de trading en vivo que coincida con las pruebas retrospectivas, sin hacer trampas.

Además, hay un grupo muy entusiasta de clientes existentes, listos para compartir sus experiencias sobre mis EA : únase al grupo público aquí



