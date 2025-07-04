The Bitcoin Reaper

¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!

 

Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitcoin, ¡y vaya que parece prometedor!  

He estado desarrollando sistemas de trading durante más de dos décadas y mi especialidad "por lejos" son las estrategias de ruptura.

Esta estrategia, sencilla pero efectiva, se mantiene entre las mejores de todos los tiempos y se puede aplicar prácticamente a cualquier mercado.    Y, en un mercado volátil como el de Bitcoin, ¡es realmente excepcional!

 

Entonces, ¿cómo funciona la estrategia?

La estrategia de ruptura operará con las rupturas de niveles importantes de soporte y resistencia.    Utilizará un stop loss, una toma de ganancias y varias funciones de stop loss dinámico para cada operación.

Para Bitcoin Reaper, implementé esto para el marco temporal H1, lo que hace que opere con frecuencia, pero aún de manera muy efectiva.  

Además, me aseguré de que el EA se adaptara automáticamente a los futuros cambios de precio de Bitcoin.    Por lo tanto, si Bitcoin cotiza alrededor de 100 000, o alrededor de 10 000, o alrededor de 1 millón,

¡El EA ajustará automáticamente todos los parámetros de entrada y salida y no será necesaria ninguna reoptimización!

 

¡La diversificación es el rey!

En lugar de confiar en una sola estrategia, he implementado  10 estrategias diferentes  , todas ellas perfectamente equilibradas en este EA.

Además, hice que fuera extremadamente fácil configurarlo: simplemente elige el valor de “reducción total máxima permitida” que desees,

y el EA hará todo automáticamente    -> desde seleccionar qué estrategias ejecutar hasta establecer perfectamente el riesgo para cada estrategia individual.


Y buenas noticias para los traders de empresas Prop: ¡es 100% compatible!



Características principales:

  • 10 estrategias diferentes para distribuir el riesgo y crear el rendimiento más estable
  • Cada operación está protegida con un stop loss seguro
  • Los algoritmos Trailing Stoploss y Trailing Takeprofit limitarán el riesgo y aumentarán las ganancias potenciales
  • Configuración súper fácil: simplemente elija el nivel de extracción máxima que desee.
  • 1 solo gráfico: las 10 estrategias diferentes se ejecutan desde un único gráfico H1
  • EA se ajustará automáticamente al precio de Bitcoin -> por lo que todos los stop loss, takeprofit, trailingsl, etc., pero también los criterios de entrada, son todos variables y se ajustan automáticamente con el tiempo, en función del precio real de Bitcoin.
  • APOYO FIRME LISTA
  • Dos décadas de experiencia en la creación de sistemas comerciales robustos se vierten en este


CÓMO CONFIGURAR:

Simplemente ejecute Bitcoin H1 Chart y configure su riesgo utilizando el parámetro "máxima reducción total permitida".


Para hacerlo aún más fácil, hice algunos archivos de configuración para riesgo bajo -> alto y para empresas de apoyo. Puedes descargarlos  aquí.


IMPORTANTE:  

  • Para que AUTO_GMT FUNCIONE -> debe agregar la URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (¡elimine los espacios!) a las "URL permitidas" en su terminal MT4/MT5 (herramientas -> opciones -> asesores expertos)
  • Quizás necesites eliminar el límite de volumen y el límite de volumen máximo de Bitcoin en el probador de estrategias para ver su verdadero potencial.   Te explico cómo hacerlo en esta publicación.


Requisitos:

  • ¡Un bróker con spreads bajos es muy recomendable! (Contáctame para obtener mis recomendaciones personales).
  • Saldo mínimo: 150$
  • Apalancamiento: se recomienda 1:100 o más


Descripción general de parámetros:

- ShowInfoPanel -> muestra el panel de información en el gráfico 

- Ajuste del tamaño del panel de información -> en caso de pantalla 4K, establezca el valor en "2"

- actualizar el panel de información durante las pruebas -> deshabilitado para realizar pruebas retrospectivas más rápidas


AJUSTES

- Permitir operaciones de compra / Permitir operaciones de venta -> aquí puede habilitar o deshabilitar las operaciones de compra y venta

- Spread máximo permitido: spread máximo permitido para órdenes pendientes

- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar solo si su bróker no permite órdenes pendientes con SL y TP

- Usar vencimiento virtual -> habilitar solo si su corredor no permite órdenes pendientes con fecha de vencimiento

- BaseMagicNumber -> el número mágico base que se utilizará para todas las estrategias

- Comentario para los intercambios -> el comentario que se utilizará para los intercambios

- RemoveCommentSuffix -> Elimina el nombre de la estrategia del comentario


CONFIGURACIÓN DE LA FRECUENCIA COMERCIAL

- Frecuencia de Intercambio -> Aquí puedes configurar la frecuencia de intercambio, que básicamente seleccionará las estrategias a ejecutar.    Recomiendo usar "automático" si no estás seguro de cuál es la mejor para ti.


AJUSTES GMT

- AutoGMT -> deja que el EA calcule la diferencia GMT correcta para tu bróker, de modo que la hora del NFP sea correcta 

- GMT_OFFSET_Winter -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente durante el invierno (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)

- GMT_OFFSET_Summer -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente en el horario de verano (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)


FILTRO NFP

- EnableNFP_Filter -> activa o desactiva el filtro NFP

- NFP_CloseOpenTrades -> fuerza al EA a cerrar todas las operaciones abiertas cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> fuerza al EA a eliminar todas las órdenes pendientes cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)

- NFP_MinutesBefore -> cuántos minutos antes del evento NFP, para cerrar operaciones y órdenes pendientes

- NFP_MinutesAfter -> cuántos minutos después del evento NFP, antes de que el EA reanude sus operaciones nuevamente

- Configuración única de Propfirm -> aquí puede ajustar varios parámetros de entrada y salida para que el EA opere de manera diferente a otros usuarios

- FILTRO CPI/IR -> estos parámetros son comparables con los parámetros NFP explicados anteriormente

 

PROP FIRM CONFIGURACIONES COMERCIALES ÚNICAS

Aleatorización: esto aleatorizará ligeramente las entradas, salidas y valores de TrailingSL, de modo que varios usuarios del mismo bróker tengan operaciones ligeramente diferentes. También es útil para empresas propias. Un buen valor es "50".

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> aquí puede ingresar un desplazamiento (en pips) a los parámetros de entrada y/o salida que se utilizan internamente


CONFIGURACIONES DE RIESGO

- Establecer saldo para usar manualmente: aquí    puede establecer un valor de saldo fijo que desea que el EA utilice para los cálculos de riesgo.

- DD Total Máximo Permitido:  El drawdown total máximo permitido preferido (en %). El EA determinará el tamaño del lote y la frecuencia de las operaciones (cuando esté configurado en "automático") según su DD máximo histórico.    Esto NO impedirá que el EA siga operando una vez alcanzado dicho drawdown.

- Establecer la caída máxima diaria -> Aquí puede establecer una caída máxima diaria permitida (en %). Si se alcanza, el asesor experto cerrará todas las operaciones y órdenes pendientes y esperará al día siguiente. Esto es útil para empresas propias.

- Lotsize OnlyUp -> esto evitará que el tamaño del lote disminuya después de pérdidas o si el saldo disminuye

- Verificar margen -> Úselo cuando el EA tenga problemas para establecer operaciones en su bróker debido a un margen bajo, mientras que hay margen suficiente

- Utilice el capital en lugar del saldo -> utilice el capital de la cuenta para calcular todos los valores de tamaño de lote


HORARIO COMERCIAL

-    Utilizar zona horaria comercial -> esto habilitará o deshabilitará el uso del filtro de horas comerciales

-    KillPending -> cuando está habilitado, las órdenes pendientes se eliminarán cuando estén fuera del horario comercial.

-    KillOpen -> cuando está habilitado, las operaciones abiertas se cerrarán una vez que el tiempo salga del horario comercial.

-    Time_Source -> aquí puede seleccionar qué “reloj” utilizar para el horario comercial

-    Configuración de hora de lunes a domingo  : aquí  puede establecer la hora de inicio y finalización para todos los días

 

 

Para aquellos que aún no me conocen: todos mis EA pasan por un riguroso proceso de pruebas, pruebas de estrés y optimización robusta para asegurar que el EA no sea simplemente un bonito EA de backtest.

No utilizo ningún discurso de ventas tipo "red neuronal/IA de aprendizaje automático/ChatGPT/computadora cuántica/pruebas retrospectivas de línea recta perfecta", sino que ofrezco un sistema de trading real y honesto  .

Basado en una metodología probada de desarrollo y ejecución en vivo.


Como desarrollador, tengo más de 15 años de experiencia creando sistemas de trading automatizado. Sé qué tiene potencial de funcionar y qué no. 

Creo sistemas honestos, con la mayor probabilidad de trading en vivo que coincida con las pruebas retrospectivas, sin hacer trampas.


Además, hay un grupo muy entusiasta de clientes existentes, listos para compartir sus experiencias sobre mis EA    únase al grupo público aquí


Comentarios 35
Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1103
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

Supachai Poltam
152
Supachai Poltam 2025.09.26 14:37 
 

Can't see how it would recover, I run since it launched and right now lost $3.4K out of $23.5K (which is 14.4% dd) with very low risk setting at 12% max drawdown. Other of Wim product is good tho, if you want something reliable go buy gold reaper. Not recommend this one yet.

Update 10/10/2025: There's a sign of recovering just now, I will observe more of it (Current Loss is $2K while last time is $3.4K)

Update 11/12/2025: Current Loss is $1.2K, might be a good time to jump in if you're curious

Update 26/12/2025: It just made new low... no word honestly (-3.9K at this point)

Eugen T
537
Eugen T 2025.09.04 05:25 
 

No words... waste of time and money.

Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.08.30 16:52 
 

The system did not deliver as promised. Even if some profits were achieved, at the very least, drawdown protection should have been in place. At launch, the drop was severe, exceeding 30% in a demo account. Based on these results, I cannot recommend its use on real accounts.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.08.30 16:54
I don't think any "promises" were made (I never make promises in trading... nobody can), but it did indeed start with a big drawdown. I still have faith it will recover fully by the next few weeks/months. The strategy is solid
jeonse
433
jeonse 2025.08.30 13:05 
 

Asking questions here is really scary. The timeframe is so short, I'll just say it's obvious. EA hasn't actually accomplished anything, yet they keep talking on Telegram as if they have some kind of supernatural power. I bought it after seeing Gold Ripper, and I'm really disappointed. Most EAs are like that.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.08.30 17:25
I'm not sure in which telegram group you are asking questions, but there is no Telegram group for this EA :-D So I would get out of that group, if it scares you... very weird review... I do have superpowers though… 😁
Nice Trader
2745
Aller Uja 2025.08.21 16:07 
 

Update December 2025 – changing my rating after more testing

When I bought Bitcoin Reaper at launch, the first weeks were quite disappointing and I left a critical review.

At that time I wrote that the EA itself might be well-built, but I didn’t see any long-term potential yet.

After running the newer versions for a longer period on a dedicated BTCUSD account, my opinion has changed and I want to correct that first review.

The EA is now showing exactly the kind of behaviour I expect from a serious breakout system: stable statistics over a larger sample of trades,

with a win rate around 55%, profit factor around 1.2 and a controlled drawdown (in my case roughly 15% balance DD and much lower equity DD). For Bitcoin volatility this is completely acceptable for me. 💼📈

What I like most is that everything is 100% algorithmic with clear SL/TP on every position and no martingale / grid tricks.

The EA can survive difficult sideways periods and then quickly recover when the market starts trending again.

Support and communication from Wim and the community have also been very transparent and professional.

For me Bitcoin Reaper has become a long-term project.

I will keep it running on demo a bit longer and plan to move it to a live account at the beginning of next year.

Of course there will always be losing periods – no EA is a money-printing machine – so I still recommend everyone to start on demo first to understand the behaviour and risk profile.

Overall, I’m now happy that I stayed with this project and I can recommend Bitcoin Reaper as a solid long-term BTC breakout EA for traders who accept normal drawdowns and use proper risk management. 🤖✅

_________________________________________________________________

First review:

The EA itself might actually be well-built,

but the strategies are below any acceptable,

and I don’t see any long-term potential in it this way.

I will update my review after 6 months if I notice any changes in the EA’s reliability on the demo account.

Thomas Maehrel
723
Thomas Maehrel 2025.08.14 13:29 
 

frankly disappointed, I gave him a chance for more than a month, bitcoin is currently making good moves yet he is losing every day... every day the same observation a drop... I absolutely don't see how he can recover... I may be wrong... but during the last month bitcoin went from 106,000 to 125,000 at the highest, when will he recover? I would have been lenient in a gloomy market but frankly I can't find any excuse for him... I'm giving up on an account of $1,800 I'm at $1,274 at some point you have to stop the fall

fredrikg
186
fredrikg 2025.08.14 06:48 
 

At first sight the EA looks smart with all the strategies, untill its start taking SL after SL. I understand an EA may take time to be profitable, and yes - maybe it will. But after several weeks and overall in a loss, its just not worth it.

Francois Petrus Canosci
212
Francois Petrus Canosci 2025.08.09 21:53 
 

Pretty scary draw downs. Gold Reaper is still a winner though. A bit disappointed in this product. Taking it off my portfolio for now.

Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1103
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Wewee Blue
113
Wewee Blue 2025.07.28 16:59 
 

Loss more than profit, Not recommended.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.08.01 08:24
some patience is required when running real trading systems I'm afraid. Yes, some losses recently, but also yes: very normal and also visible in backtests.
Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

MrBigDollar
60
MrBigDollar 2025.07.23 10:09 
 

I have been running this EA on a live account since the 8th of July, a lot of losses so far. I will keep running it for a little while more before I decide to pull the plug. Maybe it's just a bad start... Would not recommend buying this EA at this moment. I will update this review later again.

Update 20250904: I'm shutting it down today. I really can't see that this can be profitable, it keeps the balance at sideways at best. Other than that it's only losses. Really disappointed in this EA.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.23 10:17
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
johnny7777
168
johnny7777 2025.07.23 09:48 
 

SEPTEMBER update. still terrible. very rarely wins. i asked for a refund and was ignored as you would expect from this terrible website and this garbage EA. currently the loss on the account is over 20%. breakout strategies need more smarts than this to win. it is a fact that most "breakouts" fail. AUGUST PROGRESS UPDATE: running on default settings btcusd H1. every strategy has losses in the panel . total losses around 18% of the account since the 14th july. i would like a refund please. was on v1.5 then 1.6 then 1.7. updated promptly. can send results and set file. spread of broker is 2500. better than many. losses are $1150 in account size 10k. movement of bitcoin during this period was pretty typical. EDIT. to wim's reply: it doesnt need longer. btc has moved in a typical way and every one of the ten strategies has lost money. saying " wait longer" is BS. this ea is absolute junk. i want a refund. results:

strategy 1. -$270.. 2. -$52.. 3. -$71.. 4. -$ 88.. 5. -$61.. 6. -$116.. 7. -$113.. 8. -$ 200.. 9. -$122.. 10. -$40... time is 15:52 on 23.7.25.. trading days : 8 AUGUST Edit. been on v1.8 and later on v2.0. today is the 25th. losses now $1312.81. i want a refund/ ea is rubbish it is now august 3. ea is still utter rubbish. loses every day. contact me about a refund to withdraw comments. update: today is the 4th august : losses are now $1764.38 . ten strategies. not one of them in profit. complete POS

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.08.14 15:13
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&amp;page=3&amp;comment=57609584 EDIT 14th of August: Didn't see your message until today. "contact me about a refund to withdraw comments" is not really the way to go I think. I don't mind honest feedback. If that is the way you feel about the product, then it is your right to express yourself. I don't agree with you however and I'm very clear about my longterm approach to trading in all my messaging and public chat. I don't hide the fact that I consider larger drawdown normal and unavoidable in trading, and yes, it can happen that an EA starts with a bad period as well. I even increased the risk on my own accounts, because I know statistically, the odds are getting bigger and bigger for a nice recovery. But I do understand that my approach to trading is not for everyone. It doesn't give you the right to become verbal aggressive though, and try to blackmail me
Gonzalo Javier Bardesio Grana
560
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.07.22 21:46 
 

After my second week with this EA, I can summarize that the results are irregular; I have mostly made losses. I know that time is still short, but I expected more from this EA. For now, I would not recommend it.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.23 04:29
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
ChrisDax
79
ChrisDax 2025.07.17 15:01 
 

Hallo, der EA ist ein super Produkt, wie man es von Wim gewohnt ist. Das Programm erkennt die An- und Abstiege und arbeitet diese selbstständig ab. Der EA arbeitet einfach "menschlich". Auf den nächsten BTC-Ausbruch können sich bereits jetzt alle freuen, die dieses Programm laufen lassen. Es ist einfach mit den Sets zu installieren. Vielen Dank auch an Wim für die persönlichen Unterstützungen, die mir als Neuling sehr weiter geholfen haben, um die Programme optimal zum Laufen zu bringen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit! Auch wenn dieses Produkt neu ist und Wims EAs sehr gut laufen, freu ich mich schon auf das nächste. Ich bin gespannt, was Wim wieder aus dem Hut zaubert.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.17 15:10
thx mate! :-)
OlivierP06
166
OlivierP06 2025.07.15 13:09 
 

Thank you Wim for this fantastic product. Finally, a product that works well without taking too many risks. I love the system that opens positions using up to 10 differents strategies. I am currently using it in real conditions on a demo account of $10,000 and here are the first results after almost 5 days of testing : Strategy 1: -$74.59 2: +$247.51 3: +$284.50 4: +$330.45 5: +$521.61 6: +$533.07 7: +$734.88 8: +$307.43 9: +$197.42 10: +$209.96 Which means a virtual gain so far of $3,292.54 (+32%) with the option Trade Frequency = Intense!!! I will continue testing for a month and then move to a real account.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.15 13:13
very nice to hear that Olivier! :-)
Klogarg
142
Klogarg 2025.07.13 11:45 
 

The backtest results are outstanding, and so far, they align perfectly with live performance. I’ve purchased multiple systems from this author, and each one has exceeded expectations. Wim consistently provides top-tier support and is always willing to address any issues or even implement suggestions from the community. I wouldn't hesitate to buy anything he releases.

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.07.10 14:17 
 

First EA I have purchased from Wim , Backtested for 5 years every tick based on real ticks and the results are amazing . backtesting From the begining of the year until yesterday its close to 100% return with 5.5% drawdown . Really impressed with it . I also spoke with the seller about the other EA's he has + promotions and he is such a nice and genuine guy :) . Totally recomend it !

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx Andrei! Nice to hear that 😊
simonxue
255
simonxue 2025.07.10 13:24 
 

My second EA from Wim, I started on a live account recently and after some initial losses now I am in the money after just two days. Look forward to what this EA brings. Also Wim's support is very good! This EA is not a cash machine as it just does not throw money at you 100% of the time. People expect cash machine for a few hundred bucks which is laughable.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx for the review!
