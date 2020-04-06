Exclusive Imperium MT5
- Asesores Expertos
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader.
La versión demo del EA está destinada únicamente a fines de evaluación. Los resultados de las pruebas sin optimización no reflejan el rendimiento real del algoritmo. Para un uso completo se requiere una optimización individual según el bróker, el depósito y los instrumentos seleccionados. En cualquier caso, la optimización debe realizarse de forma independiente y repetirse al menos una vez al año.
Recuerde: el resultado final depende directamente de su experiencia y de los parámetros que usted mismo establezca después de la optimización.
Características Principales
- Algoritmos de análisis: combinación de indicadores y filtros para identificar oportunidades de trading.
- Flexibilidad: se adapta a las condiciones cambiantes del mercado y a diferentes niveles de volatilidad.
- Tipos modernos de ejecución de órdenes: IOC, FOK, Return, BOC.
- Gestión de riesgos: stop-loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.
- Inicio rápido: parámetros integrados permiten probar el EA inmediatamente después de la instalación.
Cómo Funciona
Exclusive Imperium MT5 analiza el mercado mediante algoritmos integrados y abre operaciones según las condiciones establecidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar los riesgos durante el trading.
Optimización y Uso
Los siguientes pares de divisas se proporcionan solo como ejemplo: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK.
Para el trading real, cada par debe ser optimizado individualmente por el usuario. Cuanto mayor sea el depósito, más pares de divisas se pueden optimizar y conectar. Este trabajo lo realiza el comprador, no el autor.
Parámetros Técnicos
- Ejecución del EA: configuración y ejecución por cada par de divisas de forma independiente
- Marco temporal: M15
- Tipo de cuenta: Pro, Zero
- Apalancamiento: desde 1:500
- Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un funcionamiento correcto del algoritmo)
- VPS: recomendado para un funcionamiento estable
Brókers Recomendados
El EA puede utilizarse con brókers de bajos spreads, tales como: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. La lista no es exhaustiva — también se puede trabajar con otros brókers confiables que ofrezcan condiciones adecuadas.
Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.
Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbeme a través de mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru