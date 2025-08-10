Autorithm AI

Descripción Técnica

AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos.

Características Principales

El sistema utiliza 10 capas distintas de IA que trabajan juntas para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones. Cada capa de IA se especializa en diferentes aspectos del análisis de mercado, incluyendo:

• análisis técnico,

• reconocimiento de patrones,

• análisis de acción del precio,

• análisis de tendencias, • análisis de volatilidad,

• gestión de riesgos, • análisis de noticias,

• análisis temporal,

• gestión del sistema Martingale,

• y toma de decisiones finales. El EA incluye sesiones de trading configurables por tiempo, filtrado de eventos noticiosos y mecanismos de protección contra la volatilidad con procesos de decisión impulsados por IA.

10 Capas de Inteligencia Artificial

1. IA Analista Técnico – Procesa múltiples indicadores técnicos y osciladores para identificar el impulso del mercado, condiciones de sobrecompra/sobreventa y posibles puntos de reversión utilizando algoritmos avanzados de reconocimiento de patrones.

2. IA de Reconocimiento de Patrones – Identifica y analiza patrones de gráficos, formaciones de velas y estructuras de precios usando algoritmos de aprendizaje automático entrenados con datos históricos del mercado.

3. IA de Análisis de Acción del Precio – Analiza movimientos de precios, niveles de soporte y resistencia y cambios en la estructura del mercado sin depender de indicadores tradicionales. 4. IA de Análisis de Tendencias – Determina la dirección del mercado, la fuerza de la tendencia y posibles cambios de tendencia utilizando algoritmos sofisticados que procesan datos de múltiples marcos temporales.

5. IA de Análisis de Volatilidad – Supervisa patrones de volatilidad, identifica condiciones inusuales del mercado y ajusta los parámetros de trading para proteger el capital.

6. IA de Gestión de Riesgos – Calcula tamaños de posición óptimos, gestiona niveles de stop-loss e implementa controles dinámicos de riesgo basados en las condiciones actuales del mercado y el capital de la cuenta.

7. IA de Análisis de Noticias – Procesa eventos del calendario económico, filtra las noticias por nivel de impacto y ajusta el comportamiento de trading durante publicaciones de alto impacto para minimizar riesgos.

8. IA de Análisis Temporal – Analiza sesiones de trading óptimas, horarios de apertura/cierre de mercados y patrones de comportamiento del mercado basados en el tiempo para maximizar la eficiencia.

9. IA del Sistema Martingale – Gestiona inteligentemente la ampliación de posiciones, calcula puntos de entrada óptimos para posiciones adicionales y determina cuándo cerrar toda la secuencia de posiciones.

10. IA de Toma de Decisiones Final – Sintetiza la información de todas las capas anteriores, pondera diferentes señales y toma la decisión final de trading utilizando algoritmos avanzados de árbol de decisión.


Requisitos del Sistema

Saldo Mínimo: 500 USD

Tipo de Cuenta: Estándar o ECN

Apalancamiento Mínimo: 1:100

Broker Recomendado: Bajo spread, ejecución confiable • Plataforma: MetaTrader 5

Configuración de Parámetros de Entrada

Administrador de Horario Inteligente • TradingStartTime: Hora de inicio de la sesión diaria (predeterminado: 06:00) • TradingEndTime: Hora de finalización de la sesión diaria (predeterminado: 20:00) • AutoCloseOutsideHours: Cerrar automáticamente posiciones fuera del horario de trading •

Motor Central AUTORITHM

• EnableAIAnalysis: Activar o desactivar el sistema de análisis IA

• UsePersonalAPI: Opción para usar clave API personal • PersonalAPIKey: Campo para clave API personal (si aplica)

• SelectedAIModel: Selección del modelo IA (predeterminado: openai/gpt-5)


Motor de Trading AUTORITHM

• AutoClearOldOrders: Eliminar automáticamente órdenes pendientes antiguas

• EAMagicNumber: Número único de identificación del EA (predeterminado: 808080)

• SpreadAdjustment: Factor de ajuste del spread (predeterminado: 2)

• TradeIdentifier: Identificador de comentario de operación (predeterminado: AUTORITHM)

Sistema de Protección de Fin de Semana

• ActivateWeekendShield: Activar protección de posiciones en fin de semana

• FridayCloseHour: Hora de cierre de posiciones el viernes (0–23)

• FridayCloseMinute: Minuto de cierre de posiciones el viernes (0–59)


Filtro Inteligente de Noticias

• EnableNewsProtection: Activar sistema de protección ante noticias

• PreNewsStopMinutes: Detener trading antes de noticias (minutos)

• PostNewsStopMinutes: Reanudar trading después de noticias (minutos)

• FilterLowImpactNews: Filtrar noticias de bajo impacto

• FilterMediumImpactNews: Filtrar noticias de impacto medio

• FilterHighImpactNews: Filtrar noticias de alto impacto

• MonitoredCurrencies: Monedas monitorizadas (predeterminado: USD, EUR, GBP, JPY, XAU)

Sistema de Trailing Dinámico • EnableTrailingStop: Activar trailing stop

• TrailingTrigger: Umbral de ganancia para activación (pips)

• TrailingDistance: Distancia desde el precio actual (pips)

Escudo de Protección de Capital

• RiskPercentage: Porcentaje de riesgo por operación (predeterminado: 1,0 %)

• UseAutoLotSizing: Activar cálculo automático de lotes

• FixedLotSize: Tamaño de lote fijo cuando el cálculo automático está desactivado


Protección contra Volatilidad del Mercado

• EnableVolatilityProtection: Activar filtro de trading basado en volatilidad

• MaxVolumeMultiplier: Umbral máximo de aumento de volumen

• MaxPriceChange: Cambio de precio máximo aceptable (pips)

• VolumeLookbackPeriod: Periodo para análisis de volumen (barras)

• MaxExecutionSlippage: Slippage máximo permitido (puntos)


Sistema Martingale Avanzado con IA

• MartingaleProfitTargetPips: Objetivo de beneficio para cerrar todas las posiciones (pips)

• MartingaleLossTargetPips: Límite de pérdida para cerrar todas las posiciones (pips)

• MartingaleMultiplier: Multiplicador de volumen para órdenes posteriores

• MartingaleMaxOrders: Número máximo de órdenes secuenciales (recomendado: 3–8)

• MartingaleOrderSpacingPips: Distancia entre órdenes Martingale (pips) Directrices para Modificación de Parámetros Todos los parámetros de entrada pueden modificarse antes de adjuntar el EA a un gráfico.

Aviso importante sobre el Strategy Tester: Debido a las limitaciones técnicas de MetaTrader, el entorno del Strategy Tester no permite el acceso a Internet. Por lo tanto, durante el backtesting, el EA utiliza un conjunto de datos fijo y preentrenado en lugar de datos de IA en tiempo real. Esto significa que: • Los resultados del backtest pueden parecer estáticos o idénticos en diferentes combinaciones de parámetros. • Se requiere operar en vivo para beneficiarse de las funciones dinámicas y adaptativas de la IA.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764247

Comentarios 10
mattponce
21
mattponce 2025.12.06 07:20 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I’ve been using Autorithm AI for one week starting with a $500 on Vantage and Fusion Markets in actual live trading, and after moving it to a VPS, the results became even more stable and consistent. The EA performs best on the higher timeframe and follows the developer’s recommended setup perfectly. Fusion Markets provides more trade opportunities, and now I clearly understand why the author recommends specific brokers because execution quality genuinely affects results. I am running both the Alpha and Gamma strategies, and they are intelligently structured with controlled risk, smart entries, and well-managed martingale logic. The EA completely removes emotional trading and maintains solid, responsible risk management. Based on my own real trading results, the performance has been stable, consistent, and has given me greater confidence in my trading journey. What truly sets this EA apart is the developer, Zaha Feiz is extremely supportive, responsive, and genuinely invested in helping users become profitable. I am truly grateful for her guidance, her dedication, and especially her vision in creating a tool that empowers traders to grow confidently and responsibly. Very easy to install and truly beginner-friendly. Perfect for anyone starting their automated trading journey. HIGHLY RECOMMENDED. #AutorithmAI #500to5000Challenge

printgold
114
printgold 2025.11.30 08:03 
 

Using personal API and a lot of models API is the best point. The author very kinds to advise, how to set up personal API and the cost of using models API. Also the author inform free API available. The strategy of this EA, layer aplha, layer betha and layer gamma are very good choice to fit user trading style. Thanks Author to create this EA. Five Star

Gomez1337
45
Gomez1337 2025.11.09 08:21 
 

Great Product with impressive performance Easy to install and configure Great support every time and really good product price

Respuesta al comentario