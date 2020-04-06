Astra MT5 — Sistema de trading automatizado basado en patrones de mercado

Astra MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5 que utiliza patrones clave del mercado, incluyendo retrocesos de precio después de movimientos bruscos. El sistema está totalmente automatizado y no requiere supervisión constante del trader.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Características de Astra MT5

Algoritmos de análisis: trabaja con patrones de precios y estructuras de mercado.

trabaja con patrones de precios y estructuras de mercado. Adaptabilidad: se ajusta a diferentes condiciones de mercado y niveles de volatilidad.

se ajusta a diferentes condiciones de mercado y niveles de volatilidad. Tipos modernos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.

soporta IOC, FOK, Return, BOC. Gestión de riesgos: mecanismos integrados de protección de capital y stop-loss adaptativos.

mecanismos integrados de protección de capital y stop-loss adaptativos. Facilidad de uso: los parámetros recomendados ya están integrados en el sistema.

Cómo usarlo

Para comenzar, basta con instalar el asesor en el gráfico de NZDCAD. Una vez activado, los demás pares se conectan automáticamente. El sistema es completamente autónomo y requiere mínima intervención.

Requisitos iniciales

Pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD Lanzamiento inicial: recomendado en NZDCAD

recomendado en NZDCAD Otros pares: se activan automáticamente

se activan automáticamente Tipo de cuenta: SVG / ECN

SVG / ECN Apalancamiento: 1:500

1:500 Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un rendimiento correcto del algoritmo)

desde $1000 (recomendado para un rendimiento correcto del algoritmo) Marco temporal: M15

M15 VPS: recomendado para un funcionamiento estable

recomendado para un funcionamiento estable Broker recomendado: Deriv

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Use solo fondos cuya pérdida pueda asumir. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.