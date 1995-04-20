SniperScope — Indicador para una entrada precisa en el mercado

SniperScope es un indicador para la plataforma MetaTrader 4, diseñado para determinar con precisión el momento adecuado para entrar al mercado. El sistema de filtrado de señales combina dos RSI y dos MA, eliminando eficazmente el ruido del mercado y proporcionando señales confiables sin repintado.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones de configuración.

Ventajas

Las flechas se fijan al aparecer y no desaparecen

Doble filtrado con RSI y MA

Alertas: texto, sonido, correo electrónico y notificaciones push

Visualización clara: flechas, zonas y niveles

Compatible con todos los marcos temporales

Panel de información: eficacia de la señal en tiempo real

Entrada y salida de operaciones

Entrada:

La señal se genera en forma de flecha cuando se cumplen simultáneamente las condiciones de RSI y MA

La zona de color mejora la percepción visual y facilita la toma de decisiones

La flecha se fija al cierre de la vela, evitando cualquier repintado

Se recomienda abrir la operación inmediatamente después de la aparición de la flecha, con factores de confirmación

Salida:

El indicador no determina automáticamente el punto de salida

La salida se realiza en base al análisis del subindicador integrado

Se pueden utilizar patrones de velas, niveles de soporte/resistencia y otros elementos del análisis técnico

El indicador no incluye gestión de operaciones. Si es necesario, se puede usar un asesor experto externo para automatizar stop-loss y take-profit

Parámetros de entrada

ShowInfoPanel — mostrar panel de información

inpTimeFrame — marco temporal para cálculos

inpRSI1_Period — período del primer RSI

inpMA1_Period — período de la primera MA

inpMA1_Mode — método de cálculo de MA1

inpMA1_Price — tipo de precio para MA1

inpRSI2_Period — período del segundo RSI

inpMA2_Period — período de la segunda MA

inpMA2_Mode — método de cálculo de MA2

inpMA2_Price — tipo de precio para MA2

inpAlertsOn — activar/desactivar alertas

inpAlertsOnCurrent — señales en la vela actual

inpAlertsMessage — notificaciones de texto

inpAlertsSound — alerta sonora

inpAlertsEmail — notificación por correo electrónico

inpAlertsPush — notificación push

inpLevelUp — nivel superior de RSI (80)

inpLevelDown — nivel inferior de RSI (20)

inpShowArrows — mostrar flechas

inpArrowsUp — color de flecha de compra

inpArrowsDown — color de flecha de venta

inpArrowsSize — tamaño de la flecha

inpMainLineWidth — grosor de la línea principal

inpSubLineWidth — grosor de la línea auxiliar

inpColorNeutral — color de la zona neutral RSI

inpColorAbove — color por encima de MA

inpColorBellow — color por debajo de MA

inpInterpolate — activar suavizado

inpUniqueID — prefijo único de objetos

Adecuado para

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

Mercados: Forex, metales, criptomonedas, índices

Estrategias: scalping, intradía, medio plazo, opciones binarias

Lema

SniperScope — Apunta, dispara y toma la ganancia. Sin repintado. Sin compromisos.

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice únicamente fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.