SniperScope
- Indicadores
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.1
- Actualizado: 11 julio 2025
SniperScope — Indicador para una entrada precisa en el mercado
SniperScope es un indicador para la plataforma MetaTrader 4, diseñado para determinar con precisión el momento adecuado para entrar al mercado. El sistema de filtrado de señales combina dos RSI y dos MA, eliminando eficazmente el ruido del mercado y proporcionando señales confiables sin repintado.
Ventajas
- Las flechas se fijan al aparecer y no desaparecen
- Doble filtrado con RSI y MA
- Alertas: texto, sonido, correo electrónico y notificaciones push
- Visualización clara: flechas, zonas y niveles
- Compatible con todos los marcos temporales
- Panel de información: eficacia de la señal en tiempo real
Entrada y salida de operaciones
Entrada:
- La señal se genera en forma de flecha cuando se cumplen simultáneamente las condiciones de RSI y MA
- La zona de color mejora la percepción visual y facilita la toma de decisiones
- La flecha se fija al cierre de la vela, evitando cualquier repintado
- Se recomienda abrir la operación inmediatamente después de la aparición de la flecha, con factores de confirmación
Salida:
- El indicador no determina automáticamente el punto de salida
- La salida se realiza en base al análisis del subindicador integrado
- Se pueden utilizar patrones de velas, niveles de soporte/resistencia y otros elementos del análisis técnico
- El indicador no incluye gestión de operaciones. Si es necesario, se puede usar un asesor experto externo para automatizar stop-loss y take-profit
Parámetros de entrada
- ShowInfoPanel — mostrar panel de información
- inpTimeFrame — marco temporal para cálculos
- inpRSI1_Period — período del primer RSI
- inpMA1_Period — período de la primera MA
- inpMA1_Mode — método de cálculo de MA1
- inpMA1_Price — tipo de precio para MA1
- inpRSI2_Period — período del segundo RSI
- inpMA2_Period — período de la segunda MA
- inpMA2_Mode — método de cálculo de MA2
- inpMA2_Price — tipo de precio para MA2
- inpAlertsOn — activar/desactivar alertas
- inpAlertsOnCurrent — señales en la vela actual
- inpAlertsMessage — notificaciones de texto
- inpAlertsSound — alerta sonora
- inpAlertsEmail — notificación por correo electrónico
- inpAlertsPush — notificación push
- inpLevelUp — nivel superior de RSI (80)
- inpLevelDown — nivel inferior de RSI (20)
- inpShowArrows — mostrar flechas
- inpArrowsUp — color de flecha de compra
- inpArrowsDown — color de flecha de venta
- inpArrowsSize — tamaño de la flecha
- inpMainLineWidth — grosor de la línea principal
- inpSubLineWidth — grosor de la línea auxiliar
- inpColorNeutral — color de la zona neutral RSI
- inpColorAbove — color por encima de MA
- inpColorBellow — color por debajo de MA
- inpInterpolate — activar suavizado
- inpUniqueID — prefijo único de objetos
Adecuado para
- Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
- Mercados: Forex, metales, criptomonedas, índices
- Estrategias: scalping, intradía, medio plazo, opciones binarias
Lema
SniperScope — Apunta, dispara y toma la ganancia. Sin repintado. Sin compromisos.
Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.
Para preguntas de instalación y configuración, escríbeme a través de mensajes privados en MQL5 o al correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru