Requiem MT5 — автоматическая торговая система на основе рыночных закономерностей

Requiem MT5 — это эксперт-советник, который использует ключевые рыночные закономерности, такие как возврат цены после резкого движения. Он работает в полностью автоматическом режиме и не требует постоянного контроля со стороны трейдера.

Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары NZDCAD — остальные пары активируются автоматически.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Торговые пары

NZDCAD

AUDCAD

Требования к счёту

Тип счёта: Classic

Classic Кредитное плечо: 1:500

1:500 Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)

от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма) Таймфрейм: M15

M15 VPS: рекомендуется для стабильной работы

рекомендуется для стабильной работы Рекомендуемый брокер: FreshForex

Параметры настройки

Trade Comment: отображается в журнале и истории счёта

отображается в журнале и истории счёта Trade Pairs M15: список активных пар (может зависеть от суффикса)

список активных пар (может зависеть от суффикса) Magic Number: уникальный идентификатор позиции

уникальный идентификатор позиции Lot Sizing Method: метод расчёта лота на основе уровня риска

метод расчёта лота на основе уровня риска Fixed Lot: фиксированный размер начальной сделки

фиксированный размер начальной сделки Deposit Load %: настройка размера лота в зависимости от депозита

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.