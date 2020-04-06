Requiem MT5

Requiem MT5 — автоматическая торговая система на основе рыночных закономерностей

Requiem MT5 — это эксперт-советник, который использует ключевые рыночные закономерности, такие как возврат цены после резкого движения. Он работает в полностью автоматическом режиме и не требует постоянного контроля со стороны трейдера.

Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары NZDCAD — остальные пары активируются автоматически.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Торговые пары

  • NZDCAD
  • AUDCAD

Требования к счёту

  • Тип счёта: Classic
  • Кредитное плечо: 1:500
  • Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
  • Таймфрейм: M15
  • VPS: рекомендуется для стабильной работы
  • Рекомендуемый брокер: FreshForex

Параметры настройки

  • Trade Comment: отображается в журнале и истории счёта
  • Trade Pairs M15: список активных пар (может зависеть от суффикса)
  • Magic Number: уникальный идентификатор позиции
  • Lot Sizing Method: метод расчёта лота на основе уровня риска
  • Fixed Lot: фиксированный размер начальной сделки
  • Deposit Load %: настройка размера лота в зависимости от депозита
Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.

Поддержка:

По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

