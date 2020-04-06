BaLLzProtector MT5 — Sistema de Trading Automatizado

BaLLzProtector MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos de análisis y métodos de adaptación para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Se basa en patrones como la corrección del precio tras movimientos bruscos y funciona en modo completamente automático.

Para comenzar, basta con instalar el asesor en el gráfico del par de divisas AUDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Requisitos de la cuenta

Pares de divisas: AUDCAD_e, NZDCAD_e

AUDCAD_e, NZDCAD_e Tipo de cuenta: ECN

ECN Apalancamiento: 1:500

1:500 Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un funcionamiento correcto del algoritmo)

desde $1000 (recomendado para un funcionamiento correcto del algoritmo) Marco temporal: M15

M15 VPS: recomendado para un funcionamiento estable

recomendado para un funcionamiento estable Broker recomendado: FreshForex

Parámetros de entrada

Comentario de la operación: se muestra en el registro y en el historial de la cuenta

se muestra en el registro y en el historial de la cuenta Pares de trading M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)

lista de pares activos (puede depender del sufijo) Magic: identificador único de la posición

identificador único de la posición Método de cálculo del lote: basado en el nivel de riesgo

basado en el nivel de riesgo Carga del depósito %: configuración del tamaño inicial del lote

configuración del tamaño inicial del lote TP virtual: false

false Modo francotirador: true

true Porcentaje de riesgo: por operación

por operación Francotirador preciso: activo

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice solo fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.