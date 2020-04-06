Force Strategy MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Force Strategy MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones de configuración.

Por qué elegir Force Strategy MT5

Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos integrados de análisis de mercado.

trading automatizado basado en modelos integrados de análisis de mercado. Adaptabilidad: rendimiento eficaz en condiciones de volatilidad y cambios de tendencia.

rendimiento eficaz en condiciones de volatilidad y cambios de tendencia. Tipos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.

soporta IOC, FOK, Return, BOC. Gestión de riesgos: stop‑loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.

stop‑loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital. Inicio rápido: todos los parámetros están pre‑optimizados.

Cómo funciona

Force Strategy MT5 analiza el mercado mediante algoritmos integrados y abre operaciones según las condiciones definidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar riesgos y aumentan la solidez de la estrategia.

Requisitos para comenzar

Pares de divisas: AUDCAD, NZDCAD

AUDCAD, NZDCAD Lanzamiento recomendado: AUDCAD

AUDCAD Otros pares: se activan automáticamente

se activan automáticamente Tipo de cuenta: Raw Spread Account

Raw Spread Account Apalancamiento: 1:500

1:500 Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo)

desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo) Marco temporal: M15

M15 VPS: recomendado para un rendimiento estable

recomendado para un rendimiento estable Broker recomendado: IC Markets Global

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Use solo fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se responsabiliza de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.