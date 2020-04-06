Force Strategy MT5
- Asesores Expertos
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.2
- Actualizado: 20 septiembre 2025
- Activaciones: 10
Force Strategy MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Force Strategy MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader.
Por qué elegir Force Strategy MT5
- Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos integrados de análisis de mercado.
- Adaptabilidad: rendimiento eficaz en condiciones de volatilidad y cambios de tendencia.
- Tipos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.
- Gestión de riesgos: stop‑loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.
- Inicio rápido: todos los parámetros están pre‑optimizados.
Cómo funciona
Force Strategy MT5 analiza el mercado mediante algoritmos integrados y abre operaciones según las condiciones definidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar riesgos y aumentan la solidez de la estrategia.
Requisitos para comenzar
- Pares de divisas: AUDCAD, NZDCAD
- Lanzamiento recomendado: AUDCAD
- Otros pares: se activan automáticamente
- Tipo de cuenta: Raw Spread Account
- Apalancamiento: 1:500
- Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo)
- Marco temporal: M15
- VPS: recomendado para un rendimiento estable
- Broker recomendado: IC Markets Global
Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.
Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru