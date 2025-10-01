The ORB Master

Bienvenido a "The ORB Master"  :  Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura

Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA: un asesor experto refinado y de alto rendimiento diseñado para traders modernos.

ORB ha ganado popularidad por su capacidad de capturar el impulso inicial del mercado, y este EA representa mi opinión personal sobre ese enfoque probado.


Cómo el ORB Master ofrece resultados  :

El ORB Master entra en acción justo después de la apertura del mercado de valores de EE. UU. y Europa, apuntando a los rangos de apertura críticos de cuatro índices poderosos: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ y DAX.

Estas rupturas a menudo señalan la tendencia dominante del día, lo que proporciona un sesgo direccional confiable.

El EA aprovecha esta ventaja con precisión, ingresando en operaciones que aprovechan el impulso para obtener el máximo potencial de ganancias.

Para cada índice, el EA implementa tres variaciones de estrategia distintas, creando una cartera sólida de 12 enfoques no correlacionados.

Esta diversificación minimiza el riesgo y al mismo tiempo amplifica las oportunidades.

Cada posición se beneficia de una gestión comercial avanzada, incluidos mecanismos dinámicos de trailing stop-loss (SL) y trailing take-profit (TP) para fijar ganancias y proteger el capital.


Diseñado para brindar confiabilidad, con pruebas rigurosas como base:

Hemos priorizado la robustez desde el principio.

El ORB Master fue sometido a extensas pruebas de estrés fuera de muestra sobre datos no vistos, lo que garantiza que prospere en la volatilidad del mercado real sin los inconvenientes del ajuste de curvas, que es la principal causa de fallas de los EA.

¡Esto significa la mayor probabilidad de que el sistema funcione en el futuro!


Configuración de cuenta real/demo: comience a operar en minutos

Comenzar es sencillo: no se requieren configuraciones complejas:

  • Agregue esta URL a las "URL permitidas" de su terminal MT4/MT5 (Herramientas > Opciones > Asesores expertos): "https : // www . worldtimeserver.com/" (elimine los espacios).
  • Habilitar AutoTrading en MT5.
  • Abra un gráfico EURUSD M15.
  • Arrastre el EA al gráfico.
  • En la ventana Entradas, haga clic en Cargar y seleccione un  archivo de conjunto preestablecido  .
  • Personalice los nombres de los símbolos US30, SP500, NASDAQ y DAX para que coincidan con las convenciones de su corredor.
  • ¡Presiona OK y déjalo correr!


Ejecución de backtests: Validación con confianza:

  • Ejecute el backtest en EURUSD M15 (EA ejecutará automáticamente los 4 índices desde esa configuración)
  • Cargue uno de los  archivos de conjunto incluidos  .
  • Actualice los nombres de los símbolos US30, SP500, NASDAQ y DAX según su corredor.
  • Asegúrese de ajustar la configuración de desplazamiento GMT en los parámetros O el horario de negociación de los símbolos para realizar pruebas retrospectivas si su bróker no utiliza GMT+2 (invierno)/GMT+3 (verano). 
  • Elija un período de prueba de al menos 2 a 3 años para obtener información completa.



Características principales de un vistazo

Característica

Detalles

Gestión de riesgos

Sin cuadrícula, sin martingala, sin tácticas agresivas: sólo estrategias inteligentes y sostenibles.

Activos optimizados

US30, SP500, NASDAQ y DAX

Plazo recomendado       

M15.

Tabla para utilizar

EURUSD (el EA maneja sin problemas los tres índices desde aquí).

Recuento de estrategia

12 variaciones no correlacionadas que se ejecutan en paralelo para una exposición diversificada.

Empresa de apoyo compatible

Totalmente compatible y listo para la mayoría de las cuentas financiadas.

Saldo mínimo

$500 (ajuste según el tamaño de lote mínimo de su corredor).

Recomendación del corredor

Se recomienda un bróker con spreads bajos (contácteme para conocer los brókers recomendados)


Parámetros:

  • ShowInfoPanel   -> muestra el panel de información en el gráfico 
  • Ajuste del tamaño del panel de información   -> en caso de pantalla 4K, establezca el valor en "2"
  • Actualizar el panel de información durante las pruebas   -> deshabilitado para realizar pruebas retrospectivas más rápidas
  • SetSL_TP_After_Entry   -> habilitar solo si su bróker no permite órdenes pendientes con SL y TP
  • Usar Vencimiento Virtual   -> habilitar solo si su bróker no permite órdenes pendientes con fecha de vencimiento
  • BaseMagicNumber   -> el número mágico base que se utilizará para todas las estrategias
  • Comentario para intercambios   -> el comentario que se utilizará para los intercambios
  • Eliminar sufijo de comentario   -> eliminar la parte que agrega más información a los comentarios (como 'US500_A')
  • RunUS500   -> habilitar la estrategia para el índice US500 (SP500)
  • US500_Symbol   -> establece el nombre del símbolo para el par US500 (¡es muy importante configurarlo correctamente!)
  • Hora de inicio/hora de finalización  -> aquí puede establecer la hora de inicio y finalización del filtro para el símbolo
  • US500_Strat1   -> habilitar la estrategia 1 para este par
  • US500_Strat2   -> habilitar la estrategia 2 para este par
  • US500_Strat3   -> habilitar la estrategia 3 para este par
  • Valor en $ de 1 unidad de movimiento   -> El valor predeterminado es "0" (automático). Cámbielo solo si el tamaño del lote es demasiado alto. Pídeme instrucciones.
  • US500_MaxSpread   -> spread máximo permitido
  • US500_Randomization   -> Esto aleatorizará ligeramente las entradas, salidas y valores de TrailingSL, de modo que varios usuarios del mismo bróker tengan operaciones ligeramente diferentes. También es útil para empresas propias.
  • Las  mismas opciones para US30, NAS100 (USTECH) y DAX
  • CONFIGURACIÓN COMERCIAL ÚNICA DE PROPIRM   -> aquí puede modificar la entrada y salida de las operaciones manualmente, para que sean diferentes en comparación con otros usuarios del EA (para empresas de propiedad)
  • Método de cálculo del tamaño del lote   -> aquí se determina cómo se debe calcular el tamaño del lote: Tamaño de lote fijo o Riesgo máximo por estrategia
  • Lotes iniciales   -> Establece el valor del tamaño de lote fijo cuando se selecciona esta opción. Este parámetro se utilizará como "tamaño de lote mínimo" al usar cualquiera de las otras dos opciones para el cálculo del tamaño de lote.
  • Riesgo máximo por estrategia   -> El drawdown total máximo permitido (en %) para cada estrategia. El asesor experto determinará el tamaño del lote según el DD máximo histórico de esa estrategia.
  • Establecer la caída máxima diaria   -> Aquí puede establecer una caída máxima diaria permitida (en %). Si se alcanza, el EA cerrará todas las operaciones y órdenes pendientes y esperará al día siguiente. Esto es útil para empresas propias.
  • Utilice el capital en lugar del saldo   -> utilice el capital de la cuenta para calcular todos los valores de tamaño de lote
  • OnlyUp   -> esto evitará que el tamaño del lote disminuya después de las pérdidas (recuperación más agresiva pero más rápida después de las pérdidas)
  • AutoGMT   -> deja que el EA calcule la diferencia GMT correcta para tu bróker, de modo que la hora del NFP sea correcta
  • GMT_OFFSET_Winter   -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente durante el invierno (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)
  • GMT_OFFSET_Summer   -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente en el horario de verano (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)
  • EnableNFP_Filter   -> activa o desactiva el filtro NFP
  • NFP_CloseOpenTrades   -> fuerza al EA a cerrar todas las operaciones abiertas cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders   -> fuerza al EA a eliminar todas las órdenes pendientes cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)
  • NFP_MinutesBefore   -> cuántos minutos antes del evento NFP, para cerrar operaciones y órdenes pendientes
  • NFP_MinutesAfter   -> cuántos minutos después del evento NFP, antes de que el EA reanude sus operaciones nuevamente
  • IR_FILTER    (tasa de interés) y CPI FILTER funcionan de la misma manera que el filtro NFP
  • Habilitar filtro de horario comercial  -> aquí puede habilitar/deshabilitar el filtro de horario comercial
  • Fuente de tiempo  -> seleccione qué fuente de tiempo utilizar (se recomienda “Optimizado”)
  • DeletePending  -> Las órdenes pendientes se eliminarán fuera de la zona horaria comercial
  • DeleteOpen  -> la operación abierta se cerrará al final de la zona horaria de la operación



Acerca de mí:

No participo en el discurso de ventas de "redes neuronales/IA de aprendizaje automático/ChatGPT/computadora cuántica/pruebas retrospectivas de línea recta perfecta".

Más bien, me centro en construir sistemas de trading reales y honestos, basados ​​en una metodología probada de desarrollo y ejecución en vivo.

Como desarrollador, tengo más de 15 años de experiencia en la creación de sistemas de comercio automatizado y un historial en MQL5 de productos altamente calificados.

Sé lo que tiene potencial para funcionar y lo que no. 

Creo sistemas honestos, con la mayor probabilidad de tener resultados en vivo en línea con los backtests, sin hacer trampas.



Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 21:10 
 

Almost every EA from Wim can be profitable if YOU want it to!! Key is long term success so please manage your risk well and let the EAs make money for you:) Wim's EAs are definitely great investments!!

Nice Trader
2745
Aller Uja 2025.12.10 19:23 
 

I have been running The ORB Master on demo accounts with IC Trading and Fusion Markets since October 2025, using the full ORB portfolio on US500, US30, NAS100 and DAX.

So far the EA has behaved very well in live market conditions – execution is stable, drawdowns are controlled and the behaviour matches the strategy description. 📊

At the moment I own 5 different products from Wim and all of them have proven to be reliable and robust in the long run – some with more moderate returns, others with stronger growth,

but always with a clear concept and realistic risk profile. In the past I have sometimes been quite critical in my first reviews of some products,

but my ratings are always based on my own real trading and demo experience over time,

and I am thankful that Wim keeps releasing transparent and trustworthy EAs to the Market. Based on my current results, my plan is to add The ORB Master to a real-money account in the first half of next year. 🤖✅

Rudy74
111
Rudy74 2025.11.30 10:32 
 

The ORB Master quickly became one of my favorite EA’s from Wim. It follows a very smart and robust breakout logic, trades with consistency, and fits perfectly with the rest of Wim’s systems. The results have been impressive, steady performance, controlled risk, and great synergy when used alongside his other EA’s. As always, Wim proves he is one of the very few honest and reliable developers on MQL5. He keeps improving his products, responds quickly, and provides exceptional support to every user, even with a large community. The ORB Master is a highly reliable EA and an excellent addition for anyone looking to build a strong, diversified long-term portfolio. Highly recommended.

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Asesores Expertos
Precio: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Cambio de régimen + GPT5 con Modelos Ocultos de Márkov (HMM) ENEA mt5 es un algoritmo de trading totalmente automatizado y de última generación que combina la potencia de la inteligencia artificial en forma de ChatGPT-5 con el análisis estadístico preciso de un Modelo Oculto de Márkov (HMM). Supervisa el mercado en tiempo real, identificando incluso estados de mercado complejos y difíciles de detectar (regímenes) y ajustando dinámicament
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Respuesta al comentario