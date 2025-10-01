PROP FIRM READY! PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL!

Bienvenido a "The ORB Master" : Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura

Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA: un asesor experto refinado y de alto rendimiento diseñado para traders modernos.

ORB ha ganado popularidad por su capacidad de capturar el impulso inicial del mercado, y este EA representa mi opinión personal sobre ese enfoque probado.





Cómo el ORB Master ofrece resultados :

El ORB Master entra en acción justo después de la apertura del mercado de valores de EE. UU. y Europa, apuntando a los rangos de apertura críticos de cuatro índices poderosos: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ y DAX.

Estas rupturas a menudo señalan la tendencia dominante del día, lo que proporciona un sesgo direccional confiable.

El EA aprovecha esta ventaja con precisión, ingresando en operaciones que aprovechan el impulso para obtener el máximo potencial de ganancias.

Para cada índice, el EA implementa tres variaciones de estrategia distintas, creando una cartera sólida de 12 enfoques no correlacionados.

Esta diversificación minimiza el riesgo y al mismo tiempo amplifica las oportunidades.

Cada posición se beneficia de una gestión comercial avanzada, incluidos mecanismos dinámicos de trailing stop-loss (SL) y trailing take-profit (TP) para fijar ganancias y proteger el capital.





Diseñado para brindar confiabilidad, con pruebas rigurosas como base:

Hemos priorizado la robustez desde el principio.

El ORB Master fue sometido a extensas pruebas de estrés fuera de muestra sobre datos no vistos, lo que garantiza que prospere en la volatilidad del mercado real sin los inconvenientes del ajuste de curvas, que es la principal causa de fallas de los EA.

¡Esto significa la mayor probabilidad de que el sistema funcione en el futuro!





Configuración de cuenta real/demo: comience a operar en minutos

Comenzar es sencillo: no se requieren configuraciones complejas:

Agregue esta URL a las "URL permitidas" de su terminal MT4/MT5 (Herramientas > Opciones > Asesores expertos): "https : // www . worldtimeserver.com/" (elimine los espacios).

Habilitar AutoTrading en MT5.

Abra un gráfico EURUSD M15.

Arrastre el EA al gráfico.

archivo de conjunto preestablecido . En la ventana Entradas, haga clic en Cargar y seleccione un

Personalice los nombres de los símbolos US30, SP500, NASDAQ y DAX para que coincidan con las convenciones de su corredor.

¡Presiona OK y déjalo correr!





Ejecución de backtests: Validación con confianza:

Ejecute el backtest en EURUSD M15 (EA ejecutará automáticamente los 4 índices desde esa configuración)

archivos de conjunto incluidos . Cargue uno de los

Actualice los nombres de los símbolos US30, SP500, NASDAQ y DAX según su corredor.

Asegúrese de ajustar la configuración de desplazamiento GMT en los parámetros O el horario de negociación de los símbolos para realizar pruebas retrospectivas si su bróker no utiliza GMT+2 (invierno)/GMT+3 (verano).

Elija un período de prueba de al menos 2 a 3 años para obtener información completa.









Características principales de un vistazo

Característica Detalles Gestión de riesgos Sin cuadrícula, sin martingala, sin tácticas agresivas: sólo estrategias inteligentes y sostenibles. Activos optimizados US30, SP500, NASDAQ y DAX Plazo recomendado M15. Tabla para utilizar EURUSD (el EA maneja sin problemas los tres índices desde aquí). Recuento de estrategia 12 variaciones no correlacionadas que se ejecutan en paralelo para una exposición diversificada. Empresa de apoyo compatible Totalmente compatible y listo para la mayoría de las cuentas financiadas. Saldo mínimo $500 (ajuste según el tamaño de lote mínimo de su corredor). Recomendación del corredor Se recomienda un bróker con spreads bajos (contácteme para conocer los brókers recomendados)





Parámetros:

ShowInfoPanel -> muestra el panel de información en el gráfico

Ajuste del tamaño del panel de información -> en caso de pantalla 4K, establezca el valor en "2"

Actualizar el panel de información durante las pruebas -> deshabilitado para realizar pruebas retrospectivas más rápidas

SetSL_TP_After_Entry -> habilitar solo si su bróker no permite órdenes pendientes con SL y TP

Usar Vencimiento Virtual -> habilitar solo si su bróker no permite órdenes pendientes con fecha de vencimiento

BaseMagicNumber -> el número mágico base que se utilizará para todas las estrategias

Comentario para intercambios -> el comentario que se utilizará para los intercambios

Eliminar sufijo de comentario -> eliminar la parte que agrega más información a los comentarios (como 'US500_A')

RunUS500 -> habilitar la estrategia para el índice US500 (SP500)

US500_Symbol -> establece el nombre del símbolo para el par US500 (¡es muy importante configurarlo correctamente!)

Hora de inicio/hora de finalización -> aquí puede establecer la hora de inicio y finalización del filtro para el símbolo

US500_Strat1 -> habilitar la estrategia 1 para este par

US500_Strat2 -> habilitar la estrategia 2 para este par

US500_Strat3 -> habilitar la estrategia 3 para este par

Valor en $ de 1 unidad de movimiento -> El valor predeterminado es "0" (automático). Cámbielo solo si el tamaño del lote es demasiado alto. Pídeme instrucciones.

US500_MaxSpread -> spread máximo permitido

US500_Randomization -> Esto aleatorizará ligeramente las entradas, salidas y valores de TrailingSL, de modo que varios usuarios del mismo bróker tengan operaciones ligeramente diferentes. También es útil para empresas propias.

Las mismas opciones para US30, NAS100 (USTECH) y DAX

CONFIGURACIÓN COMERCIAL ÚNICA DE PROPIRM -> aquí puede modificar la entrada y salida de las operaciones manualmente, para que sean diferentes en comparación con otros usuarios del EA (para empresas de propiedad)

Método de cálculo del tamaño del lote -> aquí se determina cómo se debe calcular el tamaño del lote: Tamaño de lote fijo o Riesgo máximo por estrategia

Lotes iniciales -> Establece el valor del tamaño de lote fijo cuando se selecciona esta opción. Este parámetro se utilizará como "tamaño de lote mínimo" al usar cualquiera de las otras dos opciones para el cálculo del tamaño de lote.

Riesgo máximo por estrategia -> El drawdown total máximo permitido (en %) para cada estrategia. El asesor experto determinará el tamaño del lote según el DD máximo histórico de esa estrategia.

Establecer la caída máxima diaria -> Aquí puede establecer una caída máxima diaria permitida (en %). Si se alcanza, el EA cerrará todas las operaciones y órdenes pendientes y esperará al día siguiente. Esto es útil para empresas propias.

Utilice el capital en lugar del saldo -> utilice el capital de la cuenta para calcular todos los valores de tamaño de lote

OnlyUp -> esto evitará que el tamaño del lote disminuya después de las pérdidas (recuperación más agresiva pero más rápida después de las pérdidas)

AutoGMT -> deja que el EA calcule la diferencia GMT correcta para tu bróker, de modo que la hora del NFP sea correcta

GMT_OFFSET_Winter -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente durante el invierno (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)

GMT_OFFSET_Summer -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente en el horario de verano (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)

EnableNFP_Filter -> activa o desactiva el filtro NFP

NFP_CloseOpenTrades -> fuerza al EA a cerrar todas las operaciones abiertas cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)

NFP_ClosePendingOrders -> fuerza al EA a eliminar todas las órdenes pendientes cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)

NFP_MinutesBefore -> cuántos minutos antes del evento NFP, para cerrar operaciones y órdenes pendientes

NFP_MinutesAfter -> cuántos minutos después del evento NFP, antes de que el EA reanude sus operaciones nuevamente

IR_FILTER (tasa de interés) y CPI FILTER funcionan de la misma manera que el filtro NFP

Habilitar filtro de horario comercial -> aquí puede habilitar/deshabilitar el filtro de horario comercial

Fuente de tiempo -> seleccione qué fuente de tiempo utilizar (se recomienda “Optimizado”)

DeletePending -> Las órdenes pendientes se eliminarán fuera de la zona horaria comercial

DeleteOpen -> la operación abierta se cerrará al final de la zona horaria de la operación









Acerca de mí: No participo en el discurso de ventas de "redes neuronales/IA de aprendizaje automático/ChatGPT/computadora cuántica/pruebas retrospectivas de línea recta perfecta". Más bien, me centro en construir sistemas de trading reales y honestos, basados ​​en una metodología probada de desarrollo y ejecución en vivo. Como desarrollador, tengo más de 15 años de experiencia en la creación de sistemas de comercio automatizado y un historial en MQL5 de productos altamente calificados. Sé lo que tiene potencial para funcionar y lo que no. Creo sistemas honestos, con la mayor probabilidad de tener resultados en vivo en línea con los backtests, sin hacer trampas.







