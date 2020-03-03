Ride the wind MT5

Ride the Wind MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Ride the Wind MT5 es un Asesor Experto basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

¿Por qué elegir Ride the Wind MT5?

  • Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados.
  • Flexibilidad: se adapta a la volatilidad y a las condiciones cambiantes del mercado.
  • Tipos modernos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.
  • Gestión de riesgos: stop-loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.
  • Inicio rápido: todos los parámetros están pre‑optimizados.

Cómo funciona

Ride the Wind MT5 analiza el mercado mediante algoritmos integrados y abre operaciones según las condiciones establecidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar los riesgos durante el trading.

Requisitos para comenzar

  • Pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD
  • Lanzamiento recomendado: NZDCAD
  • Otros pares: se activan automáticamente
  • Tipo de cuenta: ECN
  • Apalancamiento: 1:500
  • Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un correcto funcionamiento del algoritmo)
  • Marco temporal: M15
  • VPS: recomendado para un funcionamiento estable
  • Broker recomendado: RoboForex
Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice únicamente fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.

Soporte:

Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

