Prop Firm Gold EA

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Este EA no está diseñado para realizar un backtest perfecto, sobreoptimizado o ajustado a la curva, ni utiliza estrategias de martingala o cuadrícula arriesgadas.

El objetivo principal es la rentabilidad real en tiempo real. Las estrategias utilizadas en este EA son una combinación de mis estrategias probadas para el oro, que opero en tiempo real en mis señales verificadas, con un historial de rentabilidad de más de 15 meses, todo ello logrado sin martingala ni sistemas de cuadrícula. Esto es muy poco común en el mercado.

VIDEO RESEÑAS DE OTROS COMERCIANTES:





¿Qué hace que este sistema sea tan confiable? Sin martingala. Sin cuadrícula. Sin backtests ajustados a curvas: solo un sistema estructurado y basado en reglas, diseñado para operar en vivo.

El EA combina varios enfoques probados basados ​​en los patrones intradiarios naturales del oro y sus ciclos de volatilidad.

Evita los indicadores tradicionales y se basa en estructuras de precios repetibles que se han mantenido constantes en el mercado del oro durante más de una década. El tamaño de las posiciones y los niveles de stop loss se adaptan automáticamente a la volatilidad, creando una curva de capital más suave y una mejor protección del capital.

El sistema prioriza la estabilidad y la durabilidad a largo plazo, en lugar de las ganancias a corto plazo.

ADVERTENCIA

Si buscas un sistema que nunca pierda dinero ni lo genere todos los días, este EA no es para ti.

Este EA se basa en expectativas realistas.

Tendrá días, semanas e incluso meses con pérdidas.

Esa es la realidad del trading.

Si no puede aceptar eso, un sistema martingala o de cuadrícula puede ser más adecuado para usted, aunque estos suelen terminar con el borrado completo de la cuenta.

Si buscas un sistema de trading real con potencial a largo plazo, esta es la realidad que debes comprender.

Cuanto antes lo aceptes, mejor será tu experiencia en el trading.





Características específicas de la empresa de apoyo

Protector de reducción El EA incluye un protector de capital integrado que monitoriza automáticamente tu drawdown diario.

Al alcanzar el límite predefinido, cierra inmediatamente todas las operaciones abiertas y detiene las operaciones durante el resto del día.

Esta función ayuda a los operadores a cumplir con las normas de la empresa propia (por ejemplo, un límite diario del 4-5%) y evita infracciones accidentales en las cuentas con fondos. Función de aleatorización Para que cada operación sea única, el EA puede aplicar pequeñas variaciones aleatorias en los precios de entrada, el momento de salida y la colocación del stop loss.

Estos cambios sutiles no afectan el rendimiento general del sistema, pero garantizan que la secuencia de operaciones de cada usuario sea ligeramente diferente, ideal para empresas propias o entornos compartidos. Modo compatible con FIFO Este EA incluye un modo de ejecución FIFO opcional.

Al activarlo, el EA cerrará automáticamente la posición anterior antes de abrir una nueva ,

garantizando así que todas las operaciones sigan las normas FIFO y cumplan con las normas de los brókeres y firmas propias regulados en EE. UU. que exigen operaciones FIFO.



Configuración recomendada Parámetro Recomendación Símbolo XAUUSD Periodo de tiempo Cualquier período de tiempo Saldo mínimo $500 Tipo de corredor

GMT +2/3 Nivel de riesgo (cuentas de empresas propias)

Bajo Nivel de riesgo (Cuentas personales) Bajo/Medio

GUÍA DE INSTALACIÓN:



Modo de riesgo (Manual):

Porcentaje de riesgo diario: pérdida máxima permitida (%) para un solo día de negociación

Modo de riesgo (Lote fijo):



Tamaño de lote fijo: establezca el tamaño de lote exacto que desea que el EA utilice para cada operación.

Parámetros:



Comentario comercial: Establezca su propio comentario comercial único

Establezca su propio comentario comercial único Número mágico: utiliza tu propio número mágico único

utiliza tu propio número mágico único Información del gráfico: configúrelo como verdadero para mostrar la reducción diaria, las ganancias y otra información.

configúrelo como verdadero para mostrar la reducción diaria, las ganancias y otra información. Gestor de cartera: establezca la cantidad de EA que utiliza en la cuenta para dividir el riesgo.

establezca la cantidad de EA que utiliza en la cuenta para dividir el riesgo. Tamaño de la cuenta: configúrelo según el tamaño de su cuenta o use 1 para basar el riesgo en el saldo inicial o 0 para escalar automáticamente el riesgo en función del capital actual.

configúrelo según el tamaño de su cuenta o use 1 para basar el riesgo en el saldo inicial o 0 para escalar automáticamente el riesgo en función del capital actual. Tipo de riesgo: Establezca el tipo de riesgo deseado

Establezca el tipo de riesgo deseado Nivel de riesgo (automático): establezca el nivel de riesgo deseado

establezca el nivel de riesgo deseado Riesgo (Manual): Establezca la pérdida máxima deseada en un solo día de negociación

Establezca la pérdida máxima deseada en un solo día de negociación Riesgo (Lote fijo): Establezca el tamaño de lote fijo deseado

Establezca el tamaño de lote fijo deseado Habilitar protector de reducción: Establezca en verdadero para activar el protector de reducción incorporado

Establezca en verdadero para activar el protector de reducción incorporado Reducción diaria máxima (%): define el límite de reducción diaria máxima (por ejemplo, 4%)

define el límite de reducción diaria máxima (por ejemplo, 4%) Retraso de entrada de la primera operación: Retrasa la primera operación si su empresa propia abre el oro después de la 01:05. Ejemplo: Si el oro abre a la 01:15, configure este valor en 10.

Retrasa la primera operación si su empresa propia abre el oro después de la 01:05. Ejemplo: Si el oro abre a la 01:15, configure este valor en 10. Modo compatible con FIFO : cuando está habilitado, el EA siempre cerrará la posición anterior antes de abrir una nueva, lo que garantiza la compatibilidad con la regla FIFO.





Recordatorio de la regla de la empresa de apoyo:

Este sistema puede mantener operaciones durante periodos de alta volatilidad, incluyendo noticias, ya que la estrategia está diseñada para aprovechar los movimientos direccionales más amplios que suelen ocurrir en estos momentos. Asegúrese de que su tipo de cuenta de empresa propia permita mantener operaciones durante las noticias (FTMO ofrece tipos de cuenta adecuados).



