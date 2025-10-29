Prop Firm Gold EA

4.18

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Este EA no está diseñado para realizar un backtest perfecto, sobreoptimizado o ajustado a la curva, ni utiliza estrategias de martingala o cuadrícula arriesgadas.
El objetivo principal es la rentabilidad real en tiempo real.   Las estrategias utilizadas en este EA son una combinación de mis estrategias probadas para el oro, que opero en tiempo real en mis señales verificadas, con un historial de rentabilidad de más de 15 meses, todo ello logrado sin martingala ni sistemas de cuadrícula. Esto es muy poco común en el mercado.

Promoción de lanzamiento: ¡Solo 5 copias al precio actual! Próximo precio: $299. Precio final: $999.

[Resultados de FTMO]


VIDEO RESEÑAS DE OTROS COMERCIANTES:  ¡Haga clic aquí!

Resultados en vivo:   [Cartera principal]   |  [Señal en vivo de EA]



¿Qué hace que este sistema sea tan confiable?

Sin martingala. Sin cuadrícula. Sin backtests ajustados a curvas: solo un sistema estructurado y basado en reglas, diseñado para operar en vivo.

El EA combina varios enfoques probados basados ​​en los patrones intradiarios naturales del oro y sus ciclos de volatilidad.
Evita los indicadores tradicionales y se basa en estructuras de precios repetibles que se han mantenido constantes en el mercado del oro durante más de una década.

El tamaño de las posiciones y los niveles de stop loss se adaptan automáticamente a la volatilidad, creando una curva de capital más suave y una mejor protección del capital.
El sistema prioriza la estabilidad y la durabilidad a largo plazo, en lugar de las ganancias a corto plazo.


ADVERTENCIA

Si buscas un sistema que nunca pierda dinero ni lo genere todos los días, este EA no es para ti.
Este EA se basa en expectativas realistas.

Tendrá días, semanas e incluso meses con pérdidas.
Esa es la realidad del trading.

Si no puede aceptar eso, un sistema martingala o de cuadrícula puede ser más adecuado para usted, aunque estos suelen terminar con el borrado completo de la cuenta.

Si buscas un sistema de trading real con potencial a largo plazo, esta es la realidad que debes comprender.
Cuanto antes lo aceptes, mejor será tu experiencia en el trading.


Características específicas de la empresa de apoyo

Protector de reducción

El EA incluye un protector de capital integrado que monitoriza automáticamente tu drawdown diario.
Al alcanzar el límite predefinido,  cierra inmediatamente todas las operaciones abiertas  y detiene las operaciones durante el resto del día.
Esta función ayuda a los operadores a cumplir con las normas de la empresa propia (por ejemplo, un límite diario del 4-5%) y evita infracciones accidentales en las cuentas con fondos.

Función de aleatorización

Para que cada operación sea única, el EA puede aplicar pequeñas variaciones aleatorias en los precios de entrada, el momento de salida y la colocación del stop loss.
Estos cambios sutiles  no  afectan el rendimiento general del sistema, pero garantizan que la secuencia de operaciones de cada usuario sea ligeramente diferente, ideal para empresas propias o entornos compartidos.

Modo compatible con FIFO

Este EA incluye un modo de ejecución FIFO opcional.
Al activarlo, el EA  cerrará automáticamente la posición anterior antes de abrir una nueva  ,
garantizando así que todas las operaciones sigan las normas FIFO y cumplan con las normas de los brókeres y firmas propias regulados en EE. UU. que exigen operaciones FIFO.



ÚNETE A LA COMUNIDAD

ACCESO A GRUPOS PRIVADOS
Después de la compra, envíame un mensaje y te agregaré a nuestro grupo privado.

ÚNETE  A LA COMUNIDAD   https://www.mql5.com/es/messages/0359246ad744dc01



             Configuración recomendada

Parámetro Recomendación
Símbolo XAUUSD
Periodo de tiempo Cualquier período de tiempo
Saldo mínimo $500
Tipo de corredor
GMT +2/3
Nivel de riesgo (cuentas de empresas propias)
Bajo
Nivel de riesgo (Cuentas personales) Bajo/Medio


GUÍA DE INSTALACIÓN:  Haga clic aquí


    Modo de riesgo (Manual):

    • Porcentaje de riesgo diario:  pérdida máxima permitida (%) para un solo día de negociación
    Modo de riesgo (Lote fijo):
    • Tamaño de lote fijo:  establezca el tamaño de lote exacto que desea que el EA utilice para cada operación.

    Parámetros:

    • Comentario comercial:  Establezca su propio comentario comercial único
    • Número mágico:  utiliza tu propio número mágico único 
    • Información del gráfico:  configúrelo como verdadero para mostrar la reducción diaria, las ganancias y otra información. 
    • Gestor de cartera:   establezca la cantidad de EA que utiliza en la cuenta para dividir el riesgo.
    • Tamaño de la cuenta:  configúrelo según el tamaño de su cuenta o use 1 para basar el riesgo en el saldo inicial o 0 para escalar automáticamente el riesgo en función del capital actual.  
    • Tipo de riesgo:  Establezca el tipo de riesgo deseado
    • Nivel de riesgo (automático):  establezca el nivel de riesgo deseado
    • Riesgo (Manual):   Establezca la pérdida máxima deseada en un solo día de negociación 
    • Riesgo (Lote fijo):  Establezca el tamaño de lote fijo deseado
    • Habilitar protector de reducción:  Establezca en verdadero para activar el protector de reducción incorporado  
    • Reducción diaria máxima (%):  define el límite de reducción diaria máxima (por ejemplo, 4%)  
    • Retraso de entrada de la primera operación:  Retrasa la primera operación si su empresa propia abre el oro después de la 01:05. Ejemplo: Si el oro abre a la 01:15, configure este valor en 10.
    • Modo compatible con FIFO  :  cuando está habilitado, el EA siempre cerrará la posición anterior antes de abrir una nueva, lo que garantiza la compatibilidad con la regla FIFO.


    Recordatorio de la regla de la empresa de apoyo:

    Este sistema puede mantener operaciones durante periodos de alta volatilidad, incluyendo noticias, ya que la estrategia está diseñada para aprovechar los movimientos direccionales más amplios que suelen ocurrir en estos momentos. Asegúrese de que  su tipo de cuenta de empresa propia permita  mantener operaciones durante las noticias (FTMO ofrece tipos de cuenta adecuados).


    Corredores admitidos:

    Prop Firm Gold EA funciona con la mayoría de los corredores que utilizan el horario de servidor UTC+2 o UTC+3 (cierre de Nueva York).  

    Totalmente compatible con los principales brókers como IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage y muchos otros que utilizan la misma configuración de tiempo del servidor.

    Si su corredor utiliza una zona horaria diferente, contácteme para obtener más información.

    SRTB
    104
    SRTB 2025.12.19 13:30 
     

    I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.19 13:34
    Thank you for the review!
    LPK68
    58
    LPK68 2025.12.06 09:58 
     

    I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

    1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

    2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

    3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

    4- EA is plug and play, very simple.

    5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

    However, to be fair, there are still some limitations:

    6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

    7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

    I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

    (I will update again in a while.)

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.06 15:14
    Thank you for the detailed review and feedback!
    shino1486
    333
    shino1486 2025.12.04 11:20 
     

    Posting a review after 3 weeks of use. Since it's a single-position trading system and avoids risky methods like averaging down or grid trading, I feel secure with the SL and TP settings. However, so far I'm 16 losses out of 27 trades, with a win rate around 40%, putting me in the red. It seems weak in ranges, with noticeable buying at highs and selling at lows, so I suspect it targets breakouts. I'll continue posting updates for the long haul.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.04 11:28
    Hi! Thanks a lot for the honest review after 3 weeks.
    Yes, the system uses a mix of directional intraday patterns and breakout logic. Gold has strong breakout characteristics historically, so it makes sense to buy or sell near the breakout areas. That does mean there will be periods where the market ranges tightly and conditions aren’t ideal. Just like any strategy, there are good and bad periods, even if the long-term edge stays the same.
    This is also why I offer multiple EAs for different symbols and behaviors — so users can diversify and build a portfolio, rather than rely on only one style or one market. Diversification gives smoother monthly results overall.
    Just give it more time and let it go through different market conditions — historically these weaker range phases get recovered when volatility picks up again.
    Thanks again for the detailed feedback, appreciate it!
    drasi
    74
    drasi 2025.12.01 08:45 
     

    A real robot, for long-term operation. Honest developer, great customer support!

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:03
    Thank you! appreciate the review :)
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    The Prop Firm Gold EA has been very stable and realistic in my trading. It follows real market behavior and handles volatility well. What makes the biggest difference is Jimmy — he is active every single day, guiding the community, explaining trades, and supporting everyone through good and bad periods. His transparency and presence give a lot of confidence. Great EA for long-term consistency.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:02
    Thank you for the review :)
    1259311
    26
    1259311 2025.11.30 19:47 
     

    Imagine a robot where every trade is a loss. Don’t buy it. Could you please refund my payment?

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 01:44
    Well that is obviously a lie as the signal is in profit since started. https://www.mql5.com/en/signals/2339929?source=Site+Signals+Page Every real trading strategy has good and bad periods. If you read the EA description it clearly says that you will not win all the time. If you can not handle a small loosing period, then trading is simply not for you.
    Alexander Seidel
    1025
    Alexander Seidel 2025.11.26 11:22 
     

    ist den Marktanforderungen nicht gewachsen.. Ergebnisse sind eher zufälliger Natur...

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 11:26
    If you read the EA description, it explains very clearly that this is a real trading system based on market behaviour, not a curve-fitted or artificial strategy.
    Real systems naturally have sideways periods, and patience is a key part of long-term trading. It’s unfortunate to see you give up on the strategy after such a short time.
    If someone expects to win every single day, the only way to achieve that is by using martingale/grid EAs, but those eventually blow accounts, which is exactly what this EA is designed to avoid. This system is built for traders who value long-term, realistic performance, not short-term illusions.
    krzys1973
    526
    krzys1973 2025.11.22 17:25 
     

    Don't be mad, Jjmmy, you're a cool guy, but I also had to disable EA because it ruined my account. I wish you success,

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.22 19:45
    Yeah, I really wish you would give it some more time.
    All real trading strategies have ups and downs, that’s just how the market works. If you stop after a bad week or two, you’ll never be there for the recovery. And that’s exactly the reason most traders fail, they don’t stick to a system long enough to benefit from the long-term edge.
    SEAN
    190
    SEAN 2025.11.21 00:14 
     

    Jimmy is hands-down one of the most honest, responsible, and genuinely caring sellers I’ve ever dealt with. He responds incredibly fast and is always ready to guide you – it literally feels like he’s online 24/7 just to make sure his customers are happy and everything is running smoothly. I’ve been running the bot for a little over a week now. Of course that’s still early days for long-term results, but the parameter setup alone shows how much thought and care went into the design. Everything is logical, well-documented, and clearly built to deliver consistent performance. I’ll definitely come back with a detailed update once I have more data points, but I already have full confidence in this EA. When the time comes for my next bot, I’m buying straight from Jimmy again – no question about it. Highly recommended!

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.21 00:43
    Thank you man! appreciate the review :)
    Qing Dui Meng
    617
    Qing Dui Meng 2025.11.20 13:07 
     

    The result was disappointing and a complete waste of time.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.20 13:18
    Quitting after 1–2 weeks says more about you than about the EA. The system is up 20% in one month so I am not sure what you are talking about.
    What you were expecting when buying a bot. Printing money and becoming millionaire in 1 month? Maybe time for you to come back to reality. If you expect to win every single day with zero drawdown, better that you go and buy a martingale bot.
    This EA is built for real long-term profitability. If you’re looking for instant gratification instead of real trading results, then this system simply isn’t for you.
    Ibrahim Siraz
    800
    Ibrahim Siraz 2025.11.17 08:23 
     

    I don’t understand why people judge and leave bad reviews on someone’s hard work after just a single trading day. Jimmy seems like an honest and legit person, and he has an active Telegram group as well. I already like the strategy, and I’ll at least give it a couple of months before making any review. So far it’s working well — the EA is up 24%. And it definitely won’t ruin your entire balance in a single trade or from a few consecutive losses. Keep up the good work, mate, and hopefully we’ll have good months and years ahead. Cheers!!!

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.17 09:04
    Thank you man!
    Yeah some people have no idea what real trading is. They think it is money printing and if there is a loss the system doesn't work.
    Andichan
    193
    Andichan 2025.11.15 04:37 
     

    After using Prop Firm Gold for two weeks, I can confidently say that this EA is safe and reliable. Every trade comes with a clear Stop Loss and Take Profit, which makes the strategy very comfortable to run. Jimmy is an outstanding developer — he responds to every question with patience, clarity, and full transparency. Thank you, Jimmy, for your hard work and dedication

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.15 05:25
    Thank you for the review!
    Gonzalo Javier Bardesio Grana
    560
    Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.11.12 17:46 
     

    This EA has terrible risk management; each loss requires about 5 winning trades to recover. It's clear that with such a long stop loss you'll see small gains, but with consecutive losses, the trading is ruined.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.12 18:45
    Sorry to hear that you’re not happy with the system.
    But it’s not really fair to judge a strategy after one losing day — the EA has been winning almost every day for the past 3 weeks, reaching around +21% profit with only 4.8% drawdown in that time. The system is based on patterns and volatility, so it needs some room to move for those setups to play out.
    You can always adjust the risk level in the inputs to match your own preference. Losses are a natural part of trading — after several weeks of consistent profits, it’s normal to have a few losing days.
    If you expect to win every day, only martingale or grid systems can do that — but those always end up blowing the account.
    This EA is designed for long-term, steady profitability, not short-term gambling. Please reach out to me in a private message and I’ll be happy to explain more about how the system works — so you can better understand the logic behind it and gain more confidence when using it.
    Abdullah Uygar Tuna
    419
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.11 19:04 
     

    It is a solid product with a unique strategy. The seller apparently has put quite a lot of effort and honest work into it. So far very happy with this EA and Jimmy's approach. Kudos to him.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.11 21:44
    Thanks for the review!
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.11.10 21:06 
     

    I've been testing Prop Firm Gold EA for a while on my vantage demo accounts, and its been solid so far. The EA trades gold smartly with great risk control-no martingale, no over- trading, just clean and consistent setups. I really like how it respects prop firm rules automatically, especially the drawdown protection and low-risk management. Todays trades closed in profit an it handled the market smoothly even in high volatility. The developer, Jimmy, is also very supportive and explains everything clearly. overall, I'm genuinely impressed- this EA feels professional and reliable, not just hype . Definitely worth it if you 're serious about prop firm or personal account. This EA isn't a 'get-rich-quick' robot-it trades methodically, manages risk and focuses on steady growth.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.10 22:45
    Thank you man! Appreciate it
    hubergut
    109
    hubergut 2025.11.09 12:17 
     

    Very good support. EA works great. Using it for real and propfirm accounts

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 12:19
    Appreciate the review :)
    Ahmad Rafizi
    115
    Ahmad Rafizi 2025.11.09 01:20 
     

    After 3 days of using the EA I am very happy. The risk is well defined and controlled for prop firms which makes it even safer for personal accounts. The EA trades similar to how one would trade manually minus the emotion part obviously as it is a robot😃Jimmy is a great person and he provides support quickly and explains about the EA clearly.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 03:15
    Thank you for the Review :)
    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.11.07 16:51 
     

    First of all, Jimmy is a genuine great guy. Heads up for his support and customer experience. Next to that, he developed an EA that actually works. Yes, there will be losses, but the profits are so far larger than the losses. He shared his vision and some of the EA background. He takes time to support anyone. So you can't go wrong. Of course, follow his instructions and don't do any monkey testing, as that can change the results.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.07 16:59
    Thank you for the Review!
    Abel Liu
    1189
    Abel Liu 2025.11.06 13:17 
     

    I have done backtest on this EA and also been foward testing on FTMO trial account for a week. I can say, the live signal so far matches, the backtest also matches. There is no martingale or grid or any red flags that im concerned of. In fact, the EA is off to a great start on my FTMO trial and looking forward to its performance down the road (especially how the EA handle difficult dd). I do believe this is a real gem here. Thank you Jimmy for this EA and your support.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 13:46
    Thank you for the great feedback! I’m really grateful that some traders notice the hard work behind building real trading systems, it means a lot.
    Frank Alexander Nitsch
    600
    Frank Alexander Nitsch 2025.11.06 06:47 
     

    I've used this EA for a week and I am very satisfied. Setup was easy, and performance stable. I appreciate it avoids risky strategies like martingale or grid. Thanks to Jimmy for the great work and support! I'll update my review after more live trading data.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 15:07
    Thanks for your kind words! Happy to hear it’s running smoothly for you, appreciate the trust!
