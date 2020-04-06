Duramax MT5

Duramax MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Duramax MT5 es un Asesor Experto (EA) que utiliza algoritmos de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios y funciona en modo totalmente automático.

El EA está completamente automatizado y requiere una mínima intervención. Para comenzar, basta con instalarlo en el gráfico del par de divisas AUDCAD_e — los demás parámetros se activan automáticamente.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Requisitos de la cuenta

  • Pares de divisas: AUDCAD
  • Tipo de cuenta: ECN
  • Apalancamiento: 1:500
  • Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo)
  • Marco temporal: M15
  • VPS: recomendado para un funcionamiento estable
  • Broker recomendado: FreshForex

Parámetros de entrada

  • Comentario de la operación: se muestra en el diario y en el historial de la cuenta
  • Pares de trading M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)
  • Magic: identificador único de la posición
  • Método de cálculo del lote: basado en el nivel de riesgo
  • Carga del depósito %: ajuste del tamaño inicial del lote
  • TP virtual: false
  • Modo francotirador: true
  • Porcentaje de riesgo: por operación
  • Francotirador preciso: activo
Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice únicamente fondos cuya pérdida pueda asumir. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.

Soporte:

Para consultas sobre instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o al correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

