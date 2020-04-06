Duramax MT5
- Asesores Expertos
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.5
- Actualizado: 20 septiembre 2025
- Activaciones: 10
Duramax MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Duramax MT5 es un Asesor Experto (EA) que utiliza algoritmos de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios y funciona en modo totalmente automático.
El EA está completamente automatizado y requiere una mínima intervención. Para comenzar, basta con instalarlo en el gráfico del par de divisas AUDCAD_e — los demás parámetros se activan automáticamente.
Requisitos de la cuenta
- Pares de divisas: AUDCAD
- Tipo de cuenta: ECN
- Apalancamiento: 1:500
- Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo)
- Marco temporal: M15
- VPS: recomendado para un funcionamiento estable
- Broker recomendado: FreshForex
Parámetros de entrada
- Comentario de la operación: se muestra en el diario y en el historial de la cuenta
- Pares de trading M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)
- Magic: identificador único de la posición
- Método de cálculo del lote: basado en el nivel de riesgo
- Carga del depósito %: ajuste del tamaño inicial del lote
- TP virtual: false
- Modo francotirador: true
- Porcentaje de riesgo: por operación
- Francotirador preciso: activo
Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.
Para consultas sobre instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o al correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru